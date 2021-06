Löw se je znova spozabil. Vrtal si je po nosu, nato okusil smrkelj.

Nemški nogometni strateg Joachim Löw je v torek še zadnjič sedel na selektorskem stolčku Elfa. V osmini finala je izgubil proti Angliji (0:2), izpadel iz tekmovanja in po 15 letih zapustil položaj, na katerem se je izkazal s številnimi uspehi. Njegovo kariero so večkrat očrnile brezsramne razvade, ki ne spadajo v bonton. Eno izmed njih si je privoščil prav za konec in z njo hitro zaokrožil po spletu.

Nemčija je s porazom na Wembleyju končala 15-letno obdobje, v katerem je Joachim Löw kot selektor Nemčije na velikih tekmovanjih večkrat navdušil kot pa razočaral. Dosegal je imenitne uspehe. Na Euru 2008 je zaigral v finalu, na SP 2010 je osvojil tretje mesto, na Euru 2012 je prišel do polfinala, na SP 2014 je šel do konca in po nepozabnem finalu v Riu postal svetovni prvak, med štiri najboljše se je uvrstil tudi na Euru 2016, nato pa je bilo vrhunskih dometov konec.

Joachim Löw je popeljal Nemčijo leta 2014 na vrh. Foto: Reuters

Tu je po mnenju nemške nogometne javnosti zamudil idealni trenutek za slovo. Löw je vztrajal na selektorskem položaju, skušal nekoliko pomladiti zasedbo, a povsem pogorel na SP 2018 v Rusiji. Izpadel je že v skupinskem delu. Dosti bolje mu ni šlo niti v ligi narodov, kjer so Nemci pozabili na zmage. Lani so v Španiji celo izgubili s sramotnim rezultatom 0:6, letos pa doma v kvalifikacijah za SP 2022 ostali praznih rok proti Severni Makedoniji! Ker je bilo neuspehov vedno več, Nemcev ni preveč potrlo slovo v osmini finala na Euru, ko je Elf v Londonu ostal praznih rok proti gostiteljici Angliji.

Zadnji selektor, proti kateremu se je predstavil Löw na nemški klopi, je bil Anglež Gareth Southgate. Otočan ostaja v igri za naslov, v četrtfinalu se bo udaril z Ukrajino. Foto: Reuters

Nemci so imeli svoje priložnosti, Thomas Müller bi lahko v 81. minuti izenačil na 1:1, a se štirikratnim svetovnim prvakom ni izšlo po željah. 61-letni Löw je pomahal v slovo. Po 198 tekmah zapušča nemško reprezentanco, kjer ga bo nasledil njegov nekdanji pomočnik Hans-Dieter (Hansi) Flick.

Löw pa se je poslovil v svojem slogu. Po tekmi v Londonu se ni govorilo le o dogodkih na igrišču, ampak tudi o brezsramnih razvadah, ki ne spadajo v bonton, a si jih je pred kamerami vseeno privoščil Nemec.

Kaj si je privoščil Löw v zadnjih minutah dvoboja na Wembleyju?

No way Joachim Löw has been caught eating his boogers again 😭 pic.twitter.com/yeg2ZthuAA — Salalalah (@LFCRiyadh) June 29, 2021

Podobno "potezo" je napravil že pred sedmimi leti na dvoboju proti Portugalski:

Löw očitno ne more iz svoje kože. Kamere so ga v kočljivem položaju ujele že večkrat, že na različnih tekmovanjih. Njegovi izleti v deželo neokusnosti so se začeli že leta 2014 na tekmi svetovnega prvenstva med Nemčijo in Portugalsko. Takrat so posnele, kako si vrta po nosu, nato pa "plen" brez kančka sramu poje. Takrat so mu svetovali, da naj se v javnosti kot selektor nemške izbrane vrste zadrži pri tovrstnih opravilih. Ni mu uspelo.

Na evropskem prvenstvu v Franciji (2016) se je spozabil že na prvi tekmi in poskrbel za škandal, ki je odmeval po tekmi med Nemčijo in Ukrajino. Bilo je še huje, saj se je med srečanjem večkrat "pobožal" po mednožju in zadnjici, nato pa zadovoljno približal prste nosu in jih povohal. Nekateri so se prizoru od srca nasmejali, spet drugi pa so bili zelo zgroženi, saj se Jogiju, takšen vzdevek ima Löw v domovini, to ni pripetilo prvič.

HE ALSO PICKED HIS ARSE CRYING pic.twitter.com/NzSFslGfLN — Nathan (@WAFCNathan) June 12, 2016

Zdaj se je spozabil še na svoji zadnji tekmi, ko je vodil Nemčijo kot njen selektor. V zadnji minuti srečanja na Wembleyju so ga kamere ujele, kako si je vrtal po nosu, nato pa okusil smrkelj. In znova poskrbel za spletno uspešnico.

Bo končal reprezentančno kariero tudi zdajšnji kapetan Elfa Manuel Neuer? Foto: Reuters

Njegov odhod je tako zaznamoval nov prizor, ki ne spada v bonton, Nemce pa veliko bolj skrbi napoved, da bo poleg njega reprezentančno kariero končal tudi Toni Kroos. Eden najboljših zveznih igralcev na svetu je najavil slovo, nemški Bild pa poroča, da bi lahko njegovi potezi sledili tudi kapetan Manuel Neuer, Thomas Müller in Mats Hummels.