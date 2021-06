Epska drama in bizarne neumnosti, Modrić besnel na Rebića

Nogometaši Španije in Hrvaške so v dvoboju osmine finala Eura 2020 v Köbenhavnu poskrbeli za dramo, polno zadetkov, preobratov, a tudi tragikomičnih napak, ki bodo še dolgo odmevale. Španci so po podaljšku zmagali s 5:3. Prvi gol so si po neverjetnem avtogolu zabili sami, nato so sledile neumnosti nekaterih hrvaških igralcev, ki so Špancem omogočile skok na 3:1. A to je bil šele začetek trilerja v Köbenhavnu …

Kdo bi si mislil, da se bo Španija, ki na zadnjih 27 tekmah pred obračunom v Köbenhavnu ni nikoli prejela več od zadetka na dvoboj, s tremi prejetimi goli proti Hrvaški vseeno uvrstila med najboljših osem? To ji je vendarle uspelo, saj je hrvaško mrežo v 120 minutah zatresla kar petkrat in postala prva reprezentanca v zgodovini evropskih tekmovanj, ki je na dveh zaporednih tekmah Eura dosegla kar pet zadetkov.

Španci so se v četrtfinale uvrstili po lepotici prvenstva, na kateri je padlo kar osem zadetkov. Foto: Reuters

V sklepnem dejanju skupinskega dela je s 5:0 ponižala Slovaško, v osmini finala pa je neprimerno težje, selektor Luis Enrique je po poslastici prvenstva priznal, da se je v določenem trenutku že zbal za usodo svojih izbrancev, s 5:3 ugnala Hrvaško. Oba dvoboja je pozorno spremljal selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, nikakor naključno, saj se bo Slovenija že čez dobra dva meseca v kvalifikacijah za SP 2022 pomerila prav proti Slovakom in Hrvatom.

Preobrat v režiji nekdanjega napadalca Celja

Mislav Oršić je kmalu po vstopu v igro dosegel zadetek za 2:3, nato pa prispeval še podajo za 3:3. Foto: Guliverimage Južni slovenski sosedje so uprizorili neverjeten povratek. Čeprav so še pet minut pred koncem rednega dela zaostajali z 1:3, so sprovocirali podaljšek. Najprej je Mislav Oršić, pred leti tudi napadalec Celja, znižal na 2:3, nato je Mario Pašalić, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, v sodnikovem podaljšku izenačil na 3:3.

Dramatično srečanje na Danskem je vstopilo v novo poglavje nepredvidljivosti, obenem pa še naprej navduševalo z vsem, kar krasi nogometno igro. Z vrhunskimi potezami, a tudi tistim, česar igralci nimajo najraje. Tudi z napakami. Nekatere izmed njih so bile neverjetne, težko razumljive.

Neumnost španskega vratarja, a tudi Rebića

Unai Simon je podaril Hrvatom vodstvo po 20 minutah. Foto: Reuters Začelo se je z bizarnim avtogolom Španije, ko je Pedri podal vratarju Unaiju Simonu, ta pa ni uspel ukrotiti žoge, tako da je zatresla mrežo. Po sramotni potezi, ko je postal ''zvezda'' dneva na socialnih omrežjih, pa je hitro ponudil še drugo plat vrhunskih vratarjev. Z nekaterimi posredovanji je preprečil popoln preobrat Hrvaške in pomagal Španiji do napredovanje med najboljših osem. Špancem pa sta z nevsakdanjimi vložki, ki jih na tako pomembnih dejanjih največjih tekmovanj ne videvamo pogosto, pomagala tudi hrvaška reprezentanta.

Ko so Španci v 38. minuti izenačili na 1:1, so imeli Hrvati v bistvu na zelenici igralca manj. V času začetka španskega napada se je namreč Ante Rebić odločil, da si bo zamenjal nogometne čevlje. Odhitel je izven igrišča, rdeča furija pa je v dolgem napadu, v katerem je hrvaška obramba zelo trpela, o zadetku Pabla Sarabie dosegla svoj prvi gol.

Ante Rebić je zaigral v enajsterici Hrvaške namesto bolnega Ivana Perišića. Foto: Reuters

Španski mediji so se razpisali o jezi kapetana hrvaške reprezentance Luke Modrića, ki kar ni mogel verjeti, kaj si je privoščil njegov soigralec in je od njega zahteval pojasnilo, zakaj je storil kaj takšnega v tako neprimernem trenutku. Nezadovoljstva ni skrival tudi selektor Zlatko Dalić, o tem, kako je bila ta poteza povsem neprimerna, pa je za španske medije spregovoril nekdanji reprezentančni vratar Santiago Canizares. ''Nerazumljivo je, da je šel igralec, ko je žoga na igrišču in poteka igra, sedem minut pred koncem prvega polčasa menjati nogometne čevlje. Sarabia je izkoristil njegovo neprevidnost,'' je dejal nekdanji soigralec Zlatka Zahovića pri Valencii.

Gvardiol se je osveževal, Španci krenili v protinapad

Joško Gvardiol je bil nepremišljen v 77. minuti. Foto: Reuters Rebić, sicer napadalec Milana, se je znašel v začetni postavi po hudem šoku, ki je doletel Hrvaško. Zaradi okužbe s Covid-19 namreč ni smel nastopiti Ivan Perišić. Zamenjal ga je Rebić, ki pa se ni izkazal in si za nastop prislužil skromne ocene. Hrvaški navijači so se zaman spraševali, kaj bi se zgodilo v Köbenhavnu, če bi od prve minute zaigral Perišić.

Ko je Ferran Torres v 77. minuti popeljal Španijo v vodstvo s 3:1, hrvaški navijači kar niso mogli verjeti, kaj je le nekaj sekund pred tem na igrišču počel Joško Gvardiol. Mladi branilec, ki je star komaj 19 let in bo v bodoče nosil dres Leipziga, je namreč zaprosil hrvaško klop za osvežitev. To je izkoristil Torres, ga ujel nepripravljenega in pobegnil po desni strani, se nato mojstrsko otresel Gvardiola in premagal še Dominika Livakovića. To je bila še druga neumnost s strani hrvaških nogometašev, ki so pomagali Špancem do oprijemljive prednosti. Ta se je nato senzacionalno hitro stopila, ekipi sta v podaljšek vstopili s 3:3.

Olmo skoraj postavil teniški rezultat

Sprva je bila nevarnejša Hrvaška, si priigrala kar nekaj priložnosti. Ko je pošteno dišalo po četrtem golu ognjenih, pa je nase opozoril rezervist Dani Olmo. ''Hrvaški'' Španec, zelo navezen na Zagreb, je filigransko podal Alvaru Morati, ta pa s topovskim udarcem popeljal Špance v 100. minuti v vnovično vodstvo (4:3). Le tri minute pozneje je Mikel Oyarzabal poskrbel za nov španski izbruh sreče. Hrvaška je zaostajala s 3:5, še na začetku drugega dela podaljška zapretila z ogromno priložnostjo Anteja Budimirja, nato pa ji je zmanjkalo moči. Olmo bi v zadnjih sekundah skoraj poskrbel za teniško zmago s 6:3, a je njegov udarec ustavila vratnica.

Ostalo je pri 5:3, tekmi z največjim številom zadetkov na evropskih prvenstvih po 61 letih. Rekord, devet gol (v 90 minutah), še vedno drži težko ponovljiva drama na Parku princev s polfinala evropskega prvenstva leta 1960, v katerem je takratna Jugoslavija premagala Francijo (5:4).

Enrique: Bal sem se, da bomo izgubili

Luis Enrique je bil zelo srečen za zadetek Alvara Morate. Foto: Reuters Razočaranje v hrvaški reprezentanci je bilo ogromno. ''Še nikoli nisem doživel česa podobnega,'' je bilo vse, kar je v mešani coni, obkroženi z novinarji, povedal Nikola Vlašić. Povsem drugače je bilo v španskem taboru, selektor Luis Enrique si je pošteno oddahnil.

''To je bila neverjetna tekma. Še vedno rastemo kot ekipa. Lahko premagamo vsakogar, a tudi z vsakim izgubimo. Nastopil je trenutek, ko sem se bal, da bomo ostali praznih rok, a se je takrat izkazal Morata in dosegel izvrsten zadetek. Srečen sem zaradi njega,'' je opozoril na mojstrovino napadalca Juventusa, ki je v zadnjem obdobju postal tarča številnih kritih in zbadljivk navijačev. Dodal je, da je bila velika napaka Špancev, kako so pri vodstvu s 3:1 pomislili, da je zmagovalec že odločen, vratarju Unaiju Simonu pa je zlahka oprostil za veliko napako, ki je Hrvaško popeljala do prepoceni vodstva z 1:0. ''Moji igralci večkrat tvegajo, a to je način, na katerega igra,'' je povedal Enrique.

Dvoboj v Köbenhavnu si je ogledalo ogromno hrvaških navijačev. Foto: Guliverimage

Njegov stanovski kolega Dalić, ki je tri leta po velikem srebru na SP v Rusiji s hrvaško izbrano vrsto izpadel v osmini finala, pa je dejal: ''Žalosten sem zaradi naših navijačev in igralcev, ki so dali vse od sebe. Pri zadetkih smo napravili nekaj napak. Španci so kaznovali vsako našo nepazljivost, a smo se vseeno iz 1:3 vrnili na 3:3. Nato je bila odločena naša zapravljena priložnost pri rezultatu 3:3,'' je spomnil na veliko priložnost, ki jo je na začetku podaljša zapravil Andrej Kramarić.

Španija se bo v boju za polfinale v petek v St. Peterburgu pomerila z boljšim iz dvoboja med Francijo in Švico.