Kakšen spodrsljaj: Hrvati igrali v dresih z napačnim grbom?

Hrvaška nogometna reprezentanca je v ponedeljek po pravi drami izpadla v osmini finala evropskega prvenstva proti Španiji. Hrvati so po podaljšku izgubili s 3:5 in se tako poslavljajo od prvenstva, poleg izjemno dramatične tekme pa danes pri naših južnih sosedih še bolj odzvanja podatek, da so si Hrvati privoščili velik spodrsljaj. Igrali so namreč v dresih z napačnim hrvaškim grbom.

Na crnom dresu to i nije gaf.



FOTO: Nevjerojatan gaf na EURU, Vatreni na svim dresovima imali pogrešan hrvatski grb!? https://t.co/bk2c7a0ihn — Ranko Filipovic (@rankofilipovic) June 29, 2021

Na vseh srečanjih so svetovni podprvaki nosili dres z grbom, v katerem je bilo prvo polje v grbu bele barve, čeprav bi moralo biti po vseh pravilih rdeče. Kot še poročajo hrvaški mediji, so na medsebojnih obračunih s Čehi in Škoti nasprotniki hrvaških nogometašev imeli na svojih dresih za nameček pravilen hrvaški grb, medtem ko so si slovenski južni sosedje privoščili velik spodrsljaj.

