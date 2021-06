Mbappeja zelo prizadelo: Opravičujem se, težko bom zaspal

Ponedeljek, 28. junij 2021, se je v zgodovino nogometa zapisal kot prav poseben dan, v katerem sta na Euru drug za drugim pomahala v slovo finalista zadnjega svetovnega prvenstva. Najprej je Hrvaška po podaljških (3:5) priznala premoč Španiji, nato pa je Francija zapravila veliko prednost pred Švico (3:1) in po strelih z bele točke nepričakovano izpadla. Usoden strel z bele točke je zapravil ravno najbolj opevan francoski as Kylian Mbappe in po bolečem porazu poslal navijačem čustveno sporočilo.

Francoski nogometaši so v dvoboj osmine finala evropskega prvenstva v Bukarešti proti Švici vstopili kot veliki favoriti, na koncu pa v razburljivem trilerju ostal praznih rok.

Glavni favoriti za osvojitev evropskega naslova so se v težavah znašli že po prvem polčasu, ki so ga izgubili z 0:1. Ko je sodnik na začetku drugega polčasa pokazal na belo točko in se je Švici ponudila priložnost za povišanje vodstva na 2:0, so se francoski navijači prijemali za glavo. Takrat se je izkazal kapetan Hugo Lloris, ubranil strel Ricarda Rodrigueza, in podal dodatnih moči soigralcem. V nadaljevanju je začel mleti francoski mlin. Dvakrat je zadel v polno Karim Benzema, nato je sledil še evrogol Paula Pogbaja.

Zadišalo je po suvereni zmagi svetovnih prvakov, a se Švicarji niso predali. Po hrvaškem receptu so še pred koncem rednega dela izenačili na 3:3, nato pa po izvajanju 11-metrovk poskrbeli za pravcato senzacijo.

Mbappe: Spodletelo mi je

Yann Sommer je tako prebral namero Kylianu Mbappeju. Foto: Reuters Če je Lloris med srečanjem reševal soigralce, je bil pri izvajanju kazenskih udarcev nemočen. Ubranil ni niti enega strela, na njegovo smolo pa je v njegovi ekipi kot edini, bilo je v peti seriji, zapravil kazenski udarec Kylian Mbappe. Mladi napadalec PSG, ki mu napovedujejo obdobje izjemnih uspehov, po tem, ko bi lahko zvezdi Cristiana Ronalda in Lionela Messija začeli bledeti, pa bi lahko prevzel tudi položaj največjega svetovnega nogometnega zvezdnika, je postal tragični junak srečanja.

''Po tem izpadu sem zelo žalosten. Nismo uresničili začrtanega cilja. Opravičujem se za zapravljeno 11-metrovko. Želel sem pomagati ekipi, a mi je spodletelo. Zdaj bo težko bo zaspati, a je vse to del športa, ki ga tako obožujem. Vem, kako ste navijači razočarani, a se vam želim vseeno zahvaliti za podporo in za to, da ste vselej verjeli v nas. Zdaj je najpomembneje, da iz tega pridemo še močnejši in se tako lotimo novih izzivov. Čestitke in veliko sreče Švici,'' je še v sporočilu, ki ga je delil z javnostjo na svojem profilu na Instagramu, zapisal 22-letni Mbappe.

Ta večer bo imel nočne more in slab spanec. Euro zapušča brez zadetka, Francija pa se ni uvrstila niti v četrtfinale. ''Nihče mu ne bi smel kaj zameriti. To se ti lahko zgodi v nogometu, če prevzameš odgovornost. To ga je zelo prizadelo,'' je o Mbappeju po bolečem porazu s Švico spregovoril selektor Didier Deschamps.

Podobno razmišlja tudi kapetan Francije Hugo Lloris. ''V nogometu skupaj zmagujejo in skupaj izgubljamo. Vsi smo odgovorni za izpad. Zelo nas boli, na nobenega ne bi smeli pokazati s prostom. Proti tekmecu se borimo skupaj, ne smemo iskati izgovorov. In moramo priznati, da je Švica odlična ekipa,'' je vratar Tottenhama povedal za BeIN Sports.

Švicarji prvič po 83 letih!

Veselje Yanna Sommerja, ki je popeljal Švico do zgodovinskega uspeha na Euru. Foto: Reuters Švica, ki se je med najboljših 16 uvrstila skozi šivankino uho po zmagi nad Turčijo, je pisala zgodovino. Prvič, odkar nastopa na Euru, je izkusila slast zmage v izločilnem delu in napredovanja. Na svetovnem prvenstvu je to pred tem nazadnje doživela leta 1938.

Prvič po letu 1954 (SP) se je uvrstila med najboljših osem na velikem tekmovanju, glavni junaki srečanja pa so bili dvakratni strelec Haris Seferović, Mario Gavranović, soigralec Petra Stojanovića pri zagrebškem Dinamu, ki je izenačil na 3:3 v zadnji minuti, Granit Xhaka, tudi izbran za najboljšega igralca dvoboja, in vratar Yann Sommer, ki je ubranil strel z bele točke enemu najbolj vročih nogometašev na svetu, Kylianu Mbappeju.

Veselje švicarskih reprezentantov po ubranjeni 11-metrovki Sommerja. Foto: Reuters

''Iskreno povedano sem še vedno v šoku. Pokazali smo veliko hrabrost, na igrišču smo pustili srce. Če se po zaostanku dveh golov vrneš proti svetovnemu prvaku, je to nekaj neverjetnega. Nato smo ga še premagali po izvajanju 11-metrovk. Ne bi mogel biti bolj ponosen na nas,'' ni skrival sreče 32-letni vratar Borussie Mönchengladbach, ki že dolgo uživa zaupanje selektorja Vladimirja Petkovića. Zdaj čaka Švico v petek nov izziv, v St. Peterburgu se bo za polfinale udarila s Španijo.

🇨🇭 RESULT: Switzerland through to quarter-finals after thrilling shoot-out!



WHAT A GAME! 😮



🤔 Did you see that coming!? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Enotnost in solidarnost med galskimi petelini

Bo Didier Deschamps ostal francoski selektor? Foto: Reuters Kaj pa se bo zgodilo s Francijo, ki je od letošnjega Eura pričakovala bistveno več? Selektor Deschamps, ki ima s francosko zvezo sklenjeno pogodbo do SP 2022 v Katarju, kjer naj bi branil svetovni naslov, o svojem statusu ni želel preveč razglabljati. Dodal je, da bo čas že povedal svoje, hkrati pa poudaril, kako v francoski ekipi prevladujeta enotnost in solidarnost.

''Odgovoren sem, ko pride do neželenih rezultatov. Sem z igralci, oni pa z menoj,'' je vse, kar je odgovoril na vprašanje, ali ostaja selektor Francije. Vratar Lloris je bil začuden, kako so lahko zapravili prednost s 3:1. ''Ta poraz zelo boli, saj smo imeli v rokah lepo vodstvo. V prejšnjih letih smo znali takšno vodstvo varno pripeljati do konca in zmagati. Tokrat tega ni bilo,'' je dejal Lloris, sicer družinski prijatelj znane slovenske nogometne dinastije Elsner.

Les Bleus odhajajo z Eura z zgolj eno zmago na štirih tekmah, kar je občutno premalo za zasedbo, ki je bila ustvarjena za nov uspeh. Tako je Euro 2020 izkusil novo presenečenje v osmini finala. Po Nizozemski je tekmovanje zapustila še ena izmed zmagovalk skupin ...