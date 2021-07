Azzurri nepremagani že 32. zapored!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijani so izločili Belgijce, ki tako ostajajo brez lovorike, kar se tiče velikih tekmovanj.

Italijani so izločili Belgijce, ki tako ostajajo brez lovorike, kar se tiče velikih tekmovanj. Foto: Reuters

Italijanska nogometna reprezentanca je druga polfinalistka evropskega prvenstva. V Münchnu je z 2:1 (2:1) premagala Belgijo in si priigrala obračun s Španijo za veliki finale. Vsi zadetki so padli v prvem delu igre, ko sta za Italijane zadela Nicolo Barella in Lorenzo Insigne, za Belgijce pa je bil z bele pike natančen Romelu Lukaku.

Belgija : Italija 1:2 (1:2) Stadion Allianz Arena, gledalcev 12.984, sodniki: Vinčić, Klančnik, Kovačič (vsi Slovenija).

Strelci: 0:1 Barella (31.), 0:2 Insigne (44.), 1:2 Lukaku (45./11-m). Belgija: Courtois, T. Hazard, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, Meunier (od 69. Chadli (od 74. Praet)), Tielemans (od 69. Mertens), Witsel, Doku, De Bruyne, Lukaku.

Italija: Donnarumma, Spinazzola (od 79. Emerson), Chiellini, Bonucci, Di Lorenzo, Verratti (od 74. Cristante), Jorginho, Barella, Insigne (od 79. Berardi), Immobile (od 74. Belotti), Chiesa (od 90. Toloi). Rumeni kartoni: Tielemans (21.); Verratti (20.), Berardi (90).

Rdeči kartoni: /.

Italijani so se šestič uvrstili v polfinale EP. Nazadnje so tam igrali leta 2012, ko so jih v finalu ustavili Španci (0:4). Zdaj bodo slednji naslednji tekmec azzurrov, ki so na tem prvenstvu zelo prepričljivi.

1 / 34 2 / 34 3 / 34 4 / 34 5 / 34 6 / 34 7 / 34 8 / 34 9 / 34 10 / 34 11 / 34 12 / 34 13 / 34 14 / 34 15 / 34 16 / 34 17 / 34 18 / 34 19 / 34 20 / 34 21 / 34 22 / 34 23 / 34 24 / 34 25 / 34 26 / 34 27 / 34 28 / 34 29 / 34 30 / 34 31 / 34 32 / 34 33 / 34 34 / 34

Obračun dveh tradicionalnih tekmecev bo na sporedu v torek, 6. julija, na Wembleyju v Londonu, Italijani pa so le še dve zmagi oddaljeni od prvega naslova po letu 1968, ko so slavili na domačih tleh. Belgijci so na drugi strani tako kot pred petimi leti v Franciji obstali v četrtfinalu. Njihova edina nastopa v polfinalu pa imata že dolgo brado (1972, 1980).

V izjemnem prvem polčasu so večji del vajeti igre v rokah držali Italijani. Ti so že v 13. minuti zadeli, a je glavni sodnik, Slovenec Slavko Vinčić po posredovanju Vara upravičeno razveljavil zadetek zaradi prepovedanega položaja ob zadetku Leonarda Bonuccija.

Belgijci so nato odgovorili na pritisk tekmeca, a je italijanska obramba na čelu z Gianluigijem Donnarummo v vratih zdržala. Slednji se je izkazal v 22. minuti, ko je ubranil sijajen poskus Kevina De Bruyneja z roba kazenskega prostora. Italijanski čuvaj mreže je bil na delu tudi v 26. minuti, ko je ustavil zvit poskus Lukakuja z desne strani.

Italijo je v vodstvo popeljal Nicolo Barella. Foto: Reuters

Nato so znova prevladovali Italijani. Dve minuti kasneje je dvakrat zapretil Federico Chiesa, a ga je obakrat ustavila čvrsta belgijska obramba, poskus Lorenza Insigneja pa je z leve strani za slab meter zgrešil levi zgornji kot vrat Thibauta Courtoisa.

Je pa bil zato bolj natančen Nicolo Barella v 31. minuti, ko se je v kazenskem prostoru odlično znašel, na majhnem prostoru preigral tri Belgijce in neubranljivo zadel od desne vratnice vratarja madridskega Reala.

Italijanski pritisk se je znova obrestoval v 44. minuti, ko je po lepem preigravanju Insigne izjemno natančno zadel mimo nemočnega Courtoisa. Toda Belgijci so še v prvem delu prišli do znižanja, ko je Vinčić dosodil enajstmetrovko. Giovanni Di Lorenzo je na robu kazenskega prostora odrinil 19-letnega debitanta Jeremyja Dokuja, natančen pa je bil z bele pike Romelu Lukaku s četrtim zadetkom na EP.

Romelu Lukaku je ob koncu prvega polčasa znižal na 1:2. To je bil tudi končni rezultat. Foto: Reuters

Belgijci so v drugi polčas krenili bolj odločno, potem ko so jim načrtno Italijani puščali več prostora, da bi se osredotočili na hitre protinapade. Je pa Belgija skorajda izenačila po enem od redkih protinapadov v drugem polčasu. Doku je žogo podaljšal do De Bruyneja, ta je poiskal Lukakuja, njegov slab strel pa je na poti v mrežo blokiral Leonardo Spinazzola.

Slednji je v 66. minuti zapravil lepo priložnost za povišanje vodstva, a je z levico po lepi podaji Insigneja zgrešil.

Insigne je bil še naprej najbolj razpoložen Italijan na zelenici, v 69. minuti je znova ogrel dlani Courtoisa. Belgijci so na drugi strani vse bolj pretili, po dvojni menjavi je rezervist Dries Mertens takoj pripravil nevarno priložnost, za las pa je žogo zgrešil Lukaku.

Belgijci so v končnici ves čas pritiskali, Italijani pa so se zaprli. Še najlepšo priložnost si je priigral Doku, a je v 84. minuti zgrešil cilj, kasneje pa rdeči vragi, kot veleva vzdevek Belgijcev, niso več resneje zapretili in obstali pred vrati polfinala.

Veselje navijačev in nogometašev Italije po preboju Azzurrov v polfniale. Foto: Reuters

Preostali tekmi četrtfinala bosta na vrsti v soboto. Ob 18. uri se bosta v Bakuju v Azerbajdžanu pomerili reprezentanci Češke in Danske, tri ure kasneje pa v Rimu še Ukrajina in Anglija. Oba zmagovalca sobotnih tekem bosta na Wembleyju v Londonu igrala 7. julija. Finale bo prav tako na Wembleyju v nedeljo, 11. julija.