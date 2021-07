Španci po veliki drami izločili Švico

Španska nogometna reprezentanca je prva polfinalistka letošnjega evropskega prvenstva. V prvem četrtfinalu so v ruskem Sankt Peterburgu ugnali Švico po streljanju enajstmetrovk. Redni del se je končal z 1:1, prav tako podaljšek, pri strelih z bele pike pa so bili s 3:1 uspešnejši Španci.

Švica : Španija 2:4 po 11-m (1:1, 1:1, 0:1) Stadion Krestovskij, gledalcev 24.764, sodniki: Oliver, Burt, Bennett (vsi Anglija).

Strelca: 0:1 Zakaria (8./avtogol), 1:1 Shaqiri (68.). Švica: Sommer, Zuber (od 90. Fassnacht), Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer (od 100. Mbabu), Freuler, Zakaria (od 101. Schär), Embolo (od 23. Vargas), Seferović (od 82. Gavranović), Shaqiri (od 81. Sow).

Španija: Unai Simon, Alba, P. Torres (od 113. Thiago), Laporte, Azpilicueta, Pedri (od 119. Rodri), Busquets, Koke (od 90. Llorente), Sarabia (od 46. Olmo), Morata (od 54. Moreno), F. Torres (od 91. Oyarzabal). Rumeni kartoni: Widmer (67.), Gavranović (120.); Laporte (90.)

Rdeči karton: Remo Freuler (77.).

Varovanci Luisa Enriqueja se bodo v polfinalu v torek, 6. julija v Londonu na Wembleyju pomerili z boljšim iz drevišnjega obračuna med Belgijo in Italijo v Münchnu.

Španci so doslej trikrat slavili na prvenstvu stare celine. Prvič so bili uspešni na domačem prvenstvu leta 1964, nato pa na zaporednih EP leta 2008 in 2012. Švicarji so prvič v zgodovini igrali med osmimi najboljšimi na stari celini, potem ko so v osmini finala prav po streljanju enajstmetrovk premagali Francijo.

Nov avtogol na letošnjem Euru

Predstavnik z Iberskega polotoka je udarno začel dvoboj in povedel v osmi minuti po avtogolu Denisa Zakarie. Po slabo izvedenem kotu je žoga nekoliko z leve strani prišla do bočnega branilca Barcelone. Ta je sprožil iz prve, žoga pa je na poti zadela Zakario, zaradi česar je bil Yann Sommer v švicarskih vratih nemočen. To je bil že deseti avtogol na EP, pred tem jih je bilo na vseh prvenstvih skupaj vsega devet.

Švicarski vratar Yann Sommer je bil nemočen ob avtogolu Denisa Zakarie. Foto: Reuters

Španci so prevladovali v posesti, na drugi strani pa so bili Švicarji nevarni predvsem po poigravanju Špancev v obrambni vrsti, a do pravih priložnosti niso prišli.

Pred vrati Švicarjev je bilo znova nevarno v 25. minuti, ko je po podaji s kota najvišje skočil Cesar Azpilicueta, a je bil Sommer dobro postavljen. Švicarji so se nato otresli pritiska, prvi strel pa sprožili v 34. minuti, ko je po podaji s kota previsoko z glavo meril Manuel Akanji.

V drugem polčasu so Švicarji pretili po prekinitvah. V 56. minuti se je skoraj za avtogol oddolžil Zakaria, a je z glavo le za nekaj cm zgrešil desni spodnji kot vratarja Unaija Simona. Španci niso bili več tako prepričljivi, tudi v obrambi so puščali vse več prostora. V 64. minuti bi lahko Švicarji izenačili, a je Steven Zuber slabše zaključil.

Xherdan Shaqiri je poskrbel za izenačenje sredi drugega polčasa. Foto: Reuters

V 68. minuti pa so imeli trikratni evropski prvaki obilico smole, ko se je v navidez nenevarni akciji Švicarjev žoga od dveh branilcev odbila do Rema Freulerja, ta pa je našel Xherdana Shaqirija, ki mu ni bilo težko zadeti z okoli devetih metrov.

Španci so nato spet prevzeli vajeti igre. Nekajkrat so nevarno zapretili v kazenskem prostoru po visokih podajah, a sreče pri zaključkih niso imeli. So pa imeli od 77. minute po rdečem kartonu zaradi posredovanja Rema Freulerja nad Gerardom Morenom na zelenici igralca več.

Prav Moreno je nato v 84. minuti slabo streljal z roba kazenskega prostora, žogo pa je Sommer brez težav ukrotil.

Španci so v prvem delu podaljška proti vratom Švicarjev sprožili kar devet strelov, v drugem še sedem, a poti mimo Sommerja niso našli. Lepe priložnosti pa so po vrsti zapravili Moreno, Dani Olmo, drugič Moreno, nato še Mikel Oyarzabal ter za konec še tretjič Moreno. Odločitev je padla po nogometni loteriji.

Veselje španskih nogometašev ob preboju v polfinale. Foto: Reuters

Strelci z bele točke niso bili ravno najbolje razpoloženi, tri zaporedne zapravljene strele Švicarjev pa je z odločilnim zadetkom kaznoval rezervist Oyarzabal.

Preostali tekmi četrtfinala bosta na vrsti v soboto. Ob 18. uri se bosta v Bakuju v Azerbajdžanu pomerili reprezentanci Češke in Danske, tri ure kasneje pa v Rimu še Ukrajina in Anglija. Oba zmagovalca sobotnih tekem bosta na Wembleyju v Londonu igrala 7. julija.