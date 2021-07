Kroos nič več za nemško reprezentanco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vezist madridskega Reala je odločitev sporočil v podkastu, ki ga upravlja s svojim bratom Felixom.

"Odločitev je končna. To je odločitev v dobro tako moje družine kot zame. Zdaj bom lahko več časa preživel z družino in jim stal ob strani kot mož in oče," je dejal 31-letni Nemec.

Kroos je za reprezentanco, s katero je postal svetovni prvak leta 2014, odigral 106 tekem. Igral je na treh SP, poleg mundiala v Braziliji (2014) še v Južni Afriki (2010) in Rusiji (2018).

Tudi na EP je nastopil trikrat. Poleg letošnjega prvenstva še v Ukrajini in na Poljskem leta 2012 ter štiri leta kasneje v Franciji.

