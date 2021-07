Živčna bitka s časom: Čakali bomo do zadnjega trenutka

Na evropskem prvenstvu bomo danes dobili prva dva polfinalista. Posebna poslastica se obeta v večernem četrtfinalu, ko se bosta ob 21.00 na Allianz Areni v Münchnu srečali Belgija in Italija. Kljub temu da je do tekme le še nekaj ur, je v zraku še ogromno neznank, med drugim se bo zadnjega ugibalo u usodi poškodb dveh izmed glavnih zvezdnikov belgijske ekipe Kevina de Bruyneja in Edena Hazarda.

Dogajanje na letošnjem Euru je vsak dan bolj vroče. Še posebej na trnih so pred današnjim obračunom v belgijskem taboru, kjer ne vedo, če bodo lahko računali na pomoč Kevina de Bruyneja in Edena Hazarda. Oba se namreč spopadata s poškodbama, ki sta jih staknila v osmini finala proti Portugalski. Zvezdnik Manchester Cityja de Bruyne ima težave z gležnjem, član Real Madrida Eden Hazard pa ima poškodovano stegensko mišico.

Kot je povedal belgijski selektor Roberto Martinez, bo odločitev o nastopu belgijskih superzvezdnikov padla tik pred začetkom srečanja. "Čakali bomo do zadnjega trenutka, potem pa se bomo odločili. V tem momentu se še ne moremo odločiti. Nista še trenirala z ekipo, je pa stanje vsak dan boljše. Vidimo napredek, borimo se s časom in borili se bomo do zadnje sekunde," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal strateg belgijske izbrane vrste, ki je trenutno na vrhu Fifine lestvice najboljših reprezentanc sveta.

Roberto Martinez še ne ve, ali bosta lahko de Bruyne in Hazard igrala na današnji tekmi. Foto: Reuters

De Bruyne je sicer že izpustil prvo tekmo Belgije na prvenstvu proti Rusiji, ko je ta slavila s 3:0, zatem pa se je vpisal med strelce na obračunu z Dansko. Na drugi strani je Hazard igral na vseh tekmah tega prvenstva, forma belgijskega kapetana pa je po bolj klavrni sezoni pri Real Madridu v vzponu.

Italijani v neverjetnem nizu

Italijani so v izvrstni formi. Foto: Guliverimage Za nameček čaka Belgijce obračun z Italijani, ki so v izjemni formi, po zmagi nad Avstrijo v osmini finala po podaljšku so niz neporaženosti podaljšali že na 31 tekem. S tem so Azzuri podrli 82 let star rekord. V italijanskih vrstah je pod vprašanjem nastop Giorgia Chiellinija, ki ima težave z mišico. Belgija in Italija sta se do zdaj na velikih turnirjih pomerili petkrat, bo pa to njun prvi obračun v izločilnih bojih. Italija je na teh petih tekmah zmagala trikrat, Belgija enkrat, ena tekma pa se je končala z remijem. Skupno pa sta se moštvi pomerili 23-krat, 14-krat so se veselili Italijani, Belgijci pa so zmagali le petkrat.

Tudi za belgijsko izbrano vrsto je zavidljiv niz tekem, saj so na zadnjih 27 srečanjih izgubili le enkrat. Belgija je do četrtfinala ugnala Rusijo (3:0), Dansko (2:1), Finsko (2:0), v osmini finala pa je z enim strelom na gol in enim zadetkom izločila še Portugalsko (1:0). Ogromno Belgijci stavijo na brata Edena Hazarda, Thorgana, ki je na zadnjih sedmih tekmah za izbrano vrsto vknjižil štiri gole in dve asistenci. "Italija bo najmočnejši nasprotnik do zdaj. Za njimi je neverjeten niz zmag in veselimo se izziva, da postanemo mi tisti, ki bodo prekinili ta niz," je dejal član dortmundske Borussie.

Mancini: Igrali bomo svojo igro "Igrali bomo svojo igro, zavedamo se, da igramo proti najboljši ekipi na svetu," pravi Mancini. Foto: Reuters

Italija je na poti do četrtfinala v skupinskem delu ugnala Turčijo (3:0), Švico (3:0) in Wales (1:0). V osmini finala je po drami in podaljšku izločila Avstrijo (2:1). Gol, ki so ga prejeli v podaljšku srečanja z Avstrijci, je bil za Italijo prvi po kar 19 urah in 28 minutah. "Veselimo se tekme z Belgijo, saj so takšne tekmo vedno poslastice. Belgija je odlična ekipa, igrajo vrhunsko in želim si, da bi bila de Bruyne in Hazard nared za srečanje. Čeprav vem, da bomo imeli zaradi njunega nastopa več težav, je ravno to tisto, kar dela nogomet posebnega," je pred srečanjem dejal italijanski selektor Roberto Mancini.

"Igrali bomo svojo igro, zavedamo se, da igramo proti najboljši ekipi na svetu. Zagotovo se nam obeta odlična tekma, zmagal pa bo tisti, ki bo naredil manj napak," je prepričan Mancini. Zadnji obračun teh dveh tekmecev se je zgodil junija 2016, ko je z 2:0 slavila Italija.

Evropsko prvenstvo, četrtfinale:

Petek, 2. julij, München:

21.00 Belgija – Italija Verjetni začetni postavi:

Belgija: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier; Mertens, Lukaku, Carrasco.

Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Preberite še: