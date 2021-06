Besedin s hujšo poškodbo kolena že zaključil euro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski napadalec Artem Besedin si je v osmini finala nogometnega evropskega prvenstva huje poškodoval koleno in bo z zelenic odsoten najmanj tri mesece, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Petindvajsetletnik je takoj po obračunu osmine finala, ki so ga Ukrajinci proti Švedski dobili po podaljšku z 2:1, odpotoval v Kijev na zdravljenje.

Ukrajinci so dvoboj proti Švedom dobili po zaslugi zadetka Artema Dovbika v 121. minuti. Pred tem so Švedi ostali z igralcem manj na zelenici, ko je grob start Marcusa Danielsona nad Besedinom soba za Var označila kot prekršek za rdeči karton.

Ukrajinska nogometna zveza je na spletni strani danes objavila, da je strelec dveh zadetkov za izbrano vrsto v dosedanjih 19 nastopih takoj odpotoval v domovino. Dodatni pregledi so tam pokazali natrgano križno vez, zaradi česar bo moral član Dinama iz Kijeva počivati najmanj tri mesece. Okrevanje bi se lahko zavleklo tudi do pol leta, so še zapisali v izjavi za javnost.

Ukrajinci se bodo v soboto v četrtfinalu pomerili z Anglijo, ki je z 2:0 izločila Nemčijo.