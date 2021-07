Schmeichla motili z laserjem, Uefa bo kaznovala Anglijo

Danski nogometaši so po bolečem porazu v polfinalu Eura, ko so po podaljšku, ki ga je zaznamovala sporna 11-metrovka v korist Angležev, navedli tudi težavo, s katero so se na Wembleyju spopadali člani ožje obrambne vrste. Vanje so namreč s tribun usmerjali zelene laserske žarke. Največkrat je bil žrtev vratar Kasper Schmeichel, tudi tik pred izvajanjem kazenskega udarca.

Angleži so v sredo v razburljivem polfinalnem srečanju premagali Dance z 2:1. Otočani, ki so se prvič v zgodovini uvrstili v finale evropskega prvenstva, so imeli prednost domačega igrišča. Na Wembleyju, na katerem bodo odigrali tudi finale, vsega skupaj pa šest od sedmih dvobojev na Euru, so računali na veliko podporo navijačev. Bili so glasni, strastni, bučni, med njimi pa so bili tudi takšni, ki so se odločili, da bodo poskušali ponagajati tekmecu na nešporten način.

Tako so bili nekateri izmed članov danske reprezentance, to naj bi se po besedah branilca Jannika Vestergaarda dogajalo že v prvem polčasu, tarče neotesanega gledalca, ki je v njihove obraze usmerjal zelene laserske žarke. Takšne naprave se lahko kupijo na vsakem koraku, na tekmi pa lahko povzročajo težave nogometašem, saj jim lahko za trenutek zameglijo vid.

Collymore ostro obsodil storilca

Poznejši posnetki so dokazali, kako je imel s tem največ za opraviti Kasper Schmeichel. Tik pred izvajanjem 11-metrovke je bil tarča gledalca z zelenim laserjem. Žarek, podoben barvi njegovega dresa, je potoval po njegovem obrazu, a se je Danec vseeno izkazal in ubranil strel Harryja Kana. Na njegovo žalost se je žoga odbila neposredno do angleškega kapetana, ta jo je spravil v nebranjeni del mreže in poskrbel za popoln preobrat treh levov (od 0:1 do 2:1).

People talking about Raheems dive as cheating, but no mention of the fans shining lasers at Schmeichel's face? pic.twitter.com/tXgMF8UCxy — Eric P Hall - Proud #Refusenik (@ERefusenik) July 7, 2021

Motenje danskega vratarja je po svetu naletelo na splošno neodobravanje. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Stan Collymore je ostro obsodil takšno dejanje. ''Tisti, ki je to storil, bi moral prejeti prepoved obiskovanja nogometnih tekem do konca življenja,'' je dejal nekdanji angleški reprezentant, ki je v karieri pustil največji pečat v dresih Nottingham Foresta, Liverpoola in Aston Ville.

Uefa odprla disciplinski postopek Anglija bo v kratkem deležna kazni. Evropska nogometna zveza (Uefa) je že odprla disciplinski postopek. Anglija ne bo prejela kazni le zaradi incidenta z laserjem, ampak tudi zaradi nespodobnega vedenja domačih navijačev ob izvajanju danske himne, pa tudi uporabe pirotehničnih sredstev na stadionu.

V nedeljo sledi še sklepno dejanje letošnjega Eura, finale med Anglijo in Italijo. Začel se bo ob 21. uri.