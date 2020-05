Valter Birsa se je odrekel aprilski plači

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Cagliari, katerega član je tudi nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa, je v ponedeljek zvečer obelodanil, da se je prva ekipa strinjala s tem, da se zaradi krize ob pandemiji novega koronavirusa odreče aprilski plači in tako prepreči odpuščanja v klubu.

Predsednik Cagliarija Tommaso Giulini se je igralcem zahvalil za potezo, "s katero so pokazali, da si želijo pomagati klubu v posebej zapletenem in težkem obdobju". "Kot je bilo zahtevano v dogovoru, bo ta transakcija pripomogla, da ne bo drastičnih odpuščanj v klubu," so po poročanju STA dodali v klubu s Sardinije.

Igralci v italijanski prvi ligi, vključno z Juventusom, Romo in Parmo, so se že pred tem dogovorili o znižanju plač v času pandemije, ki je v Italiji zahtevala skoraj 31 tisoč življenj. V Italiji sicer nogometa ne igrajo že več kot dva meseca, a naj bi se ekipni treningi nadaljevali 18. maja.

Valter Birsa je nekdanji slovenski reprezentant. Za izbrano vrsto je zbral kar 90 nastopov in dosegel sedem zadetkov. Med strelce se je vpisal tudi na SP 2010. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Cagliari v italijanskem prvenstvu zaseda 12. mesto, izkušeni slovenski legionar Valter Birsa, ki je imel v tej težavi kar nekaj zdravstvenih težav, pa je na igrišču prebil le 77 minut. V serie A, kjer je v preteklosti branil tudi barve Genoe, Torina, Milana in Chieva, je zbral le tri nastope. Birsa je 33-letni nekdanji reprezentant, ki je bogat karieri državni dres oblekel kar na 90 tekmah. Pogodba s Cagliarijem mu poteče konec junija.