Javno obračunavanje, ki zabava Italijo

Italijanski medijski prostor danes polnijo izkušeni italijanski branilec Giorgio Chiellini, zlobni deček italijanskega nogometa Mario Balotelli in Brazilec Felipe Melo, ki je v Italiji svoj čas igral za Fiorentino, Juventus in Inter. Prvi je druga dva kritiziral v svoji avtobiografiji, druga dva sta se na kritike na njegov račun hitro in ostro odzvala.

"Balotelli je negativec, ki ne spoštuje ljudi okoli sebe. Zares me je razočaral kot človek in nogometaš. Enkrat se lahko zgodi, če pa se to vseskozi ponavlja, potem za takšno obnašanje ni opravičila. Zaslužil bi si klofuto," je v svoji avtobiografiji, ki bo sicer izšla šele naslednji teden, a se je v javnosti že pojavilo nekaj zelo pikantnih izsekov, zapisal Giorgio Chiellini in s prstom pokazal na Maria Balotellija, s katerim si je garderobo delil v italijanski reprezentanci.

"Še hujši od njega je Felipe Melo. Z njim v družbi je vedno dišalo po pretepu. To je človek, ki ne kaže spoštovanja do ostalih. Takšnih ljudi ne prenesem," pa je kapetan Juventusa in dolgoletni italijanski reprezentant Chiellini napisal o Felipeju Melu, zdaj nogometašu brazilskega Palmeirasa, s katerim sta skupaj igrala v Torinu.

Chiellini in Mario Balotelli na treningu italijanske reprezentance leta 2014. Foto: Getty Images

"Če so šampioni takšni. Potem ..."

Na odgovor Chiellini ni čakal prav dolgo. Najprej se je javil Balotelli. "Če so šampioni takšni, potem sem vesel, da nisem šampion. Vedno sem s ponosom igral za Italijo. Jaz imam pogum, da stvari iskreno povem v obraz. Imel si priložnost, da bi se obnašal kot pravi moški, a tega nisi storil. Boš nekoč tako žalil tudi svoje zdajšnje soigralce?" je dolgoletnemu branilcu Juventusa zabrusil Balotelli, nekdanji veliki up italijanskega nogometa, čigar kariera je po epizodah pri Interju, Manchester Cityju, Milanu, Liverpoolu, Nici in Marseillu povsem zatonila. V tej sezoni je namreč član skromne Brescie, za katero je v 19 nastopih zabil vsega pet golov.

Chiellini in Felipe Melo v majici Juventusa leta 2010. Foto: Getty Images

"Vedno si bil strahopetec."

Pozneje se je na kritike na svoj račun odzval tudi Melo. "Zelo lahko je biti žaljiv na tak način, v knjigi. Še en dokaz, da je to, kar je vedno bil. Strahopetec. Takšen pač je. Obnaša se, kot da je največji. Morda pa je le zagrenjen zaradi tega, ker sem ga leta 2009 z Brazilijo izločil s pokala konfederacij in potem tudi osvojil turnir, medtem ko on z reprezentanco ni osvojil ničesar?" je Chiellinija okrcal nekdanji brazilski reprezentant Melo, ki je Apeninski polotok zapustil leta 2017, ko se je iz Interja preselil nazaj v Brazilijo. S Chiellinijem sta bila soigralca med letoma 2009 in 2011.