Balotelli uničil drag avto in odklonil alkotest

Kontroverzni italijanski nogometaš Mario Balotelli je v četrtek zvečer v Brescii doživel prometno nesrečo. Ob visoki hitrosti je izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in se zaletel v zid. Na srečo jo je odnesel brez resnejših poškodb, policija pa mu je zasegla vozniško dovoljenje, saj je odklonil alkotest. Pred dnevi so sicer zelo odmevale besede 33-letnega napadalca, ko se je javno ponudil selektorju Lucianu Spallettiju, saj je prepričan, da je, če je zdrav, še vedno najboljši napadalec, ki si ga lahko privošči Italija.

Pogosto se pojavlja na naslovnicah in je v karieri že vajen, da ne vedno le iz športnih razlogov. Mario Balotelli je zakuhal že ogromno škandalov, tokrat se je v središču pozornosti znašel zaradi prometne nesreče. V Brescii, kjer živi, se je z dragim avtom audi Q8 zaletel v zid in ga uničil. Sprožile so se zračne blazine in preprečile, da bi se pri tem resneje poškodoval. Italijanski mediji poročajo, kako se je Balotelli po nesreči izkobacal iz avta in se usedel na tla ter počakal na prihod reševalcev. Ko je prišla še policija, je odklonil možnost alkotesta, tako da so mu zasegli vozniško dovoljenje. Domov ga je odpeljal brat Enock Barwuah.

Mario Balotelli crashed his £100k Audi Q8 last night in Brescia. Thankfully, nobody was hurt 🙏🏾 pic.twitter.com/0QN2LxeYK3 — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) November 24, 2023

Triintridesetletni Balotelli velja za porednega dečka nogometa in enega najkontroverznejših napadalcev 21. stoletja. Mnogi trenerji so drug za drugim obupavali, ko so skušali brzdati temnopoltega italijanskega upornika. Pred desetimi leti je spadal med najboljše nogometaše na svetu in z Italijo blestel na Euru 2012, a dresa Azzurrov ni, odkar se dokazuje v Turčiji in je trenutno počival po operaciji kolena, oblekel že pet let. Vseeno je še vedno prepričan, da bi si zaslužil priložnost. Pred dnevi je tako sporočil selektorju Lucianu Spallettiju, da bi ga lahko ob prihodnjih akcijah, če ne bo imel več zdravstvenih težav, vpoklical v reprezentanco.

Italija si je po remiju z Ukrajino le zagotovila nastop na evropskem prvenstvu leta 2024 v Nemčiji, na katerem bo branila naslov, kontroverzni Italijan ganskih korenin pa se je ponudil selektorju Lucianu Spallettiju s samozavestnimi besedami. Foto: Reuters

"Če nimam zdravstvenih težav, sem še vedno najboljši italijanski napadalec. Kolikokrat sta Raspadori (Giacomo Raspadori – Napoli, op. a.) in Scamacca (Gianluca Scamacca – Atalanta, op. a.) na tekmi z Ukrajino skupaj udarila proti vratom tekmeca? Dvakrat? Želim se vrniti v izbrano vrsto in se nadejam vpoklica," je dejal napadalec turškega kluba Adana Demispor, ki ga trenira nekdanji nizozemski zvezdnik Patrick Kluivert. V tej sezoni je odigral pet tekem in dosegel tri gole, a moral nato na operacijo kolena. Zdaj se želi najprej vrniti na igrišče in nato prepričati selektorja, da bi mu lahko dal novo priložnost v izbrani vrsti.