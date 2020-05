Italija zavita v črno, umrl mladi nogometaš

Rinaldi nikoli ni zaigral za prvi ekipi Atalante, v tej sezoni pa je kot posojen nogometaš igral za četrtoligaško ekipo Legnano. ''Ko je Andrea prišel na trening, je vedno najprej prišel pozdravit mene. To je spomin, ki ga bom za vedno imel v svojem srcu. Šlo je za izjemnega fanta, ki je lahko vzor vsem. Zapustil nas je mnogo prekmalu. Globoko sožalje družini in vsem, ki so ga imeli radi,'' je povedal predsednik Legnana Giovanni Munafo.

Italijanski najstnik, ki bi prihodnji mesec dopolnil 20 let, se je Atalanti priključil s 13 leti in v kategoriji do 17 let z ekipo osvojil italijansko prvenstvo in superpokal.

