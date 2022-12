Nekdanji slovenski reprezentant bo na Hvaru gradil vilo

Že desetletja na Hrvaškem nekdanji nogometaši intenzivno vlagajo v nepremičnine in projekte, predvsem v stanovanjsko in turistično gradnjo. Najnovejši projekt nastaja na južni, sončni obali otoka Hvar, lastnik pa je lani upokojeni slovenski reprezentant, 37-letni Valter Birsa. Ta je prek svojega podjetja Val Investmens, registriranega v Ajdovščini, zaprosil za gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta v Zavali.

Omenjeno podjetje je uradni lastnik zajetnega zemljišča tik ob morju v središču otoškega mesta, na zemljišču pa je še vedno vpisana 139 kvadratnih metrov velika nezakonita zgradba, piše Slobodna Dalmacija. Trenutno urejajo dovoljenje za gradnjo novega objekta na severnem delu parcele, ki bo obsegal skoraj 2.600 kvadratnih metrov.

Kot nam je Birsa povedal po telefonu, gre za zasebne stvari, zato kaj več o omenjenem projektu ni hotel povedati.

Valter Birsa je rojen leta 1986 v Šempetru pri Gorici. Nogometno pot je začel v Ajdovščini in Novi Gorici. Po petih sezonah, ki jih je preživel v vrstah francoskih prvoligašev Sochauxa in Auxerra, se je preselil na Apeninski polotok, kjer je v desetih sezonah igral za pet klubov, med drugim tudi v Milanu. Največji pečat je pustil v Chievu, klubu iz predmestja Verone, kjer ima še vedno registriran naslov. Skupaj je v seniorski karieri odigral 441 tekem in dosegel 71 golov. Za slovensko reprezentanco je nastopil 90-krat in dosegel sedem golov, med njimi tudi tistega proti ZDA na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki pred 12 leti. Vsekakor je zanimivo omeniti, da je bil v začetku leta 2000 kot mladi igralec na priporočilo izkušenega Marina Kovačića, ki je bil trener v Sloveniji, priključen Hajdukovim kadetom, ki so odšli na turnir v Padovo.

V istem kraju ima hišo tudi Aleksander Čeferin

V Zavali ima hišo še en znani Slovenec iz nogometnih krogov, predsednik Uefe Aleksander Čeferin, na Hrvaškem pa vile gradijo tudi drugi nogometaši - Slaven Bilić, nekdanji hrvaški reprezentant in selektor, nekdanji nogometaš Hajduka Darijo Srna ter bosensko-hercegovski dvojec Edin Džeko in Senijad Ibričić.