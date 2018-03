Novopečeni selektor Tomaž Kavčič prečrtal kapetana in rekorderja #foto

Prvi seznam Tomaža Kavčiča

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

"Z njim sem se dobil v Veroni in se pogovoril. Dejal sem mu, da se bom osredotočil na mlajše, to je moja odločitev. Je odličen fant, zato si je zaslužil, da se dostojno poslovi od reprezentance," je tisto, kar je javnost najbolj zanimalo, razkril Tomaž Kavčič in potrdil, da se rekorder in v zadnjem času kapetan reprezentance Boštjan Cesar poslavlja od izbrane vrste.

Poslovil se bo proti Belorusiji, ime novega kapetana ni znano

Boštjan Cesar se poslavlja. Foto: Vid Ponikvar Nogometaš Chieva iz Verone se na ponedeljkovem zboru na Brdu pri Kranju ne bo pojavil in v Avstrijo, kjer v Celovcu novega selektorja prihodnji teden čaka debi na prijateljski tekmi, ne bo potoval. Reprezentanci se bo priključil pozneje in se na tekmi proti Belorusiji, ki bo v Stožicah štiri dni pozneje, poslovil od reprezentančnega dresa. Potem ga ne bo več zraven.

Kdo bo novi kapetan, je vprašanje, ki se poraja ob tem. "Izbral ga bom jaz, a bom seveda upošteval to, da ga sprejme tudi garderoba," je povedal selektor, ki je v reprezentanco vrnil tudi enega glavnih zvezdnikov slovenskega nogometa Kevina Kampla. "Svojega mesta v reprezentanci ni nikoli pogojeval. To sploh ni bilo vprašanje. Vidim ga sicer na sredini igrišča, tako je pri meni v mladi reprezentanci že igral," je o zvezdniku RB Leipziga povedal Kavčič in dodal, da bo zagotovo igral z dvema zadnjima veznima igralcema.

Kdo so novinci in zakaj?

Na seznamu so se znašli tudi štirje novinci. Prvi je Jure Balkovec, član italijanskega drugoligaša Barija. "Za mesto levega bočnega branilca nimamo veliko rešitev. V Domžalah je igral dobro, v Bariju še ne. Včeraj sem si ogledal njegovo tekmo in bil v dvomih, a sem se potem, ko sem pogledal njegov nastop na tekmi proti Spezii, odločil, da ga pokličem," je povedal o 23-letnem levem bočnem branilcu.

Kenan Bajrić se je prvič znašel na seznamu selektorja članske reprezentance. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Drugi je Domen Črnigoj, ki že nekaj časa redno igra v Švici. "Poznam ga iz mlade reprezentance. V Švici že dve leti redno igra," je dejal selektor o vezistu Lugana.

Tretji je Leo Štulac, ki prav tako igra v drugi italijanski ligi. "Poznam ga iz Kopra, že nekaj časa sem ga spremljal. Igra redno in si zasluži vpoklic," je dejal Kavčič o vezistu Venezie.

Zadnji je branilec Slovana iz Bratislave Kenan Bajrić. "Imamo pet osrednjih branilcev. Rad bi videl, kdo je kdo. Kdo lahko igra levo, kdo desno in tako naprej. V Olimpiji je pol leta igral solidno, zdaj igra na Slovaškem," je dejal o nekdanjem kapetanu Olimpije in dodal, da je izbor, ki ga je javnosti predstavil tokrat, njegov najboljši v tem trenutku, a ga lahko v prihodnosti kdorkoli prepriča drugače.

Iz Slovenije le en, Mariborčan

Iz slovenske lige je vpoklical le enega nogometaša, bočnega branilca Maribora Martina Mileca, ki s prejšnjim selektorjem ni bil v najboljših odnosih. "Poznam ga iz mlade reprezentance, govoril sem z njim. Vem, kakšen je. Kaj je bilo prej, ne morem soditi," je povedal Kavčič in dodal, da je, odkar je bil decembra imenovan za selektorja, govoril praktično z vsemi nogometaši. V živo ali pa po telefonu.

Martin Milec je edini reprezentant, ki prihaja iz slovenske lige. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Misli predvsem nase in ne na nasprotnika

"Želim si, da bi ustvaril pravi moštveni duh in ekipi vcepil zmagovalno miselnost. Rezultat je vedno pomemben, a na prijateljskih tekmah, ki sta pred nami, bomo mislili predvsem nase in na našo ekipo. Avstrijce smo analizirali, so kakovostni, a kakovostni smo tudi mi. Pričakujem dobro tekmo," je selektor za konec nekaj besed namenil debiju v vlogi vodje strokovnega vodstva A-selekcije, ki ga čaka prihodnji teden.

Seznam slovenske reprezentance: Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Španija), Vid Belec (Sampdoria, Italija), Jan Koprivec (Pafos, Ciper)



Branilci: Jure Balkovec (Bari, Italija), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava, Slovaška), Bojan Jokić (Ufa, Rusija), Luka Krajnc (Frosinone, Italija), Miha Mevlja (Zenit, Rusija), Martin Milec (Maribor), Nemanja Mitrović (Jagiellonia, Poljska), Nejc Skubic (Konyaspor, Turčija), Aljaž Struna (Palermo, Italija). Vezisti: Valter Birsa (Chievo, Italija), Domen Črnigoj (Lugano, Švica), Josip Iličić (Atalanta, Italija), Kevin Kampl (RB Leipzig, Nemčija), Rene Krhin (Nantes, Francija), Jasmin Kurtić (SPAL, Italija), Rajko Rotman (Götzepe, Turčija), Leo Štulac (Venezia, Italija), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukrajina), Miha Zajc (Empoli, Italija) Napadalci: Robert Berić (Saint Etienne, Francija), Roman Bezjak (Jagiellonia, Poljska), Tim Matavž (Vitesse, Nizozemska), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slovaška).