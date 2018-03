Vrača se Kevin Kampl, bo zraven tudi Boštjan Cesar?

Danes bo Tomaž Kavčič objavil svoj prvi reprezentančni seznam

Danes ob 12. uri bo selektor slovenske članske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič objavil svoj prvi seznam. Kdo se bo znašel na seznamu za prijateljski tekmi proti Avstriji in Belorusiji? Jasno je, da se v izbrano vrsto vrača Kevin Kampl. Bo zraven tudi kapetan Boštjan Cesar?

Odkar je decembra lani postal selektor članske reprezentance, je Tomaž Kavčič obiskoval nogometaše, ki igrajo po Evropi, in preverjal njihovo pripravljenost, po tednih ogledovanja se je odločil, na koga bo računal na prijateljskih tekmah proti Avstriji v Celovcu (23. marec) in Belorusiji v Stožicah štiri dni pozneje.

Jasno je, da se po daljšem času v reprezentanco vrača eden izmed glavnih slovenskih nogometnih zvezdnikov Kevin Kampl, ki ga zaradi šumov v komunikaciji s prejšnjim selektorjem Srečkom Katancem nekaj časa ni bilo zraven. Vezist RB Leipziga je zaradi poškodbe na zadnji tekmi svojega kluba sicer manjkal, a naj ne bi šlo za nič hujšega.

Nekaj se jih vrača, zraven bo tudi debitant

Zagotovo bosta v primerjavi z zadnjim seznamom prejšnjega selektorja prisotna tudi napadalec Robert Berić, ki navdušuje v francoski prvi ligi v majici Saint Etienna (tudi on na zadnji tekmi svojega kluba ni igral, a naj ne bi šlo za resnejše težave z zdravjem) in vezist Miha Zajc, ki v drugi italijanski ligi navdušuje v dresu Empolija in je na dobri poti, da se vrne v prvo ligo.

Skoraj zagotovo bodo vpoklicali tudi debitanta Nemanjo Mitrovića (tudi on na zadnji tekmi svojega kluba zaradi bolezni ni igral). Nekdanji branilec Olimpije zdaj odlično igra na Poljskem kot član tamkajšnjega trenutno vodilnega prvoligaša Jagiellonie.

Kakšna je prihodnost kapetana?

Veliko vprašanje je, ali bo selektor vpoklical Boštjana Cesarja. Zdi se, da je trenutno najbolj realen razplet, po katerem bi rekorder po številu nastopov v majici Slovenije odigral le še poslovilno tekmo (vprašanje je, kdaj) in se od izbrane vrste poslovil na dostojen način, saj se ne zdi zelo verjetno, da bo selektor v prihodnosti še resneje računal nanj.

Poleti bo star 36 let, v klubu pa ne igra. Za Chievo je v letošnjem letu v Italiji odigral le en polčas.

Kdo je bil na zadnjem seznamu Srečka Katanca?

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Španija), Vid Belec (Sampdoria, Italija), Jan Koprivec (Pafos, Ciper)



Branilci: Boštjan Cesar (Chievo, Italija), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution, ZDA), Bojan Jokić (Ufa, Rusija), Miha Mevlja (Zenit, Rusija), Aljaž Struna (Palermo, Italija), Nejc Skubic (Konyaspor, Turčija), Matija Širok (Domžale), Miral Samardžić (Anži, Rusija)



Vezisti: Damjan Bohar (Maribor), Rene Krhin (Nantes, Francija), Jasmin Kurtić (Spal, Italija), Amedej Vetrih (Domžale), Rajko Rotman (Götzepe, Turčija), Jan Repas (Caen, Francija), Valter Birsa (Chievo, Italija), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukrajina)



Napadalci: Josip Iličić (Fiorentina, Italija), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slovaška), Tim Matavž (Vitesse, Nizozemska), Roman Bezjak (Jagiellonia, Poljska)

Bo igral tudi Matic Kotnik?

Med vratarji seveda ni sporen vpoklic Jana Oblaka, zraven bo verjetno tudi Jan Koprivec, ki redno brani na Cipru, morda je ogroženo le mesto Vida Belca, ki v Italiji ne igra. Mogoče njega (ali pa Koprivca) nadomesti Matic Kotnik, ki zelo dobro brani v prvi grški ligi.

Branilci po večini igrajo

Od branilcev ne bi smeli biti sporni Miha Mevlja, ki bi moral biti v prihodnosti steber obrambe Slovenije, Bojan Jokić, Antonio Delamea Mlinar, Nejc Skubic, Aljaž Struna in Miral Samardžić. V svojih klubih v Rusiji, ZDA, Turčiji in Italiji vsi po vrsti namreč igrajo redno.

V obrambi lahko na vpoklic od tistih, ki jih v zadnjem obdobju ni bilo zraven, računajo Petar Stojanović, ki, čeprav je z zagrebškim Dinamom nastopal tudi v ligi prvakov in vseskozi igra, pri prejšnjem selektorju ni dobil nobene priložnosti, Miha Blažič, ki redno igra na Madžarskem in se bori za naslov, Gregor Balažic, ki redno igra v prvi ruski ligi, zagotovo ima selektor na očeh tudi predstavnika mlajšega rodu Luko Krajnca, ki igra v drugi italijanski ligi.

Morda se spomni tudi na Kenana Bajrića, ki je v Olimpiji igral na reprezentančni ravni, zdaj pa redno nastopa na Slovaškem, nekdanjega člana Maribora Mateja Palčiča, ki redno nastopa na Poljskem, ali pa na Erika Janžo, ki igra na Cipru.

Kaj bo z Janom Repasom, se vrača Haris Vučkić?

Jan Repas v Franciji ne igra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nedvomno bodo sodelovali tudi vezisti Valter Birsa, Jasmin Kurtić, Benjamin Verbič, Rajko Rotman in Rene Krhin. Vsi igrajo redno v Italiji, Ukrajini, Turčiji oziroma v Franciji.

Josip Iličić v Italiji v zadnjem času igra v sijajni formi, okoli njega bo novi selektor gradil reprezentanco. Tudi on bo seveda zraven.

Mladi Jan Repas v Franciji že nekaj tednov ne igra prav nič, zato je njegov reprezentančni status ogrožen.

Kdo od vezistov bi se lahko pridružil po novem? Zagotovo lahko na vpoklic računa Domen Črnigoj, za katerega velja podobno kot za Stojanovića. Redno igra v prvi švicarski ligi, nastopal je tudi v Evropi, a selektorjevega klica ni dočakal. Na Nizozemskem je začel igrati nekdanji veliki up slovenskega nogometa Haris Vučkić. Morda se selektor spomni tudi na Gorana Cvijanovića, ki blesti na Poljskem.

V napadu ni preveč vprašanj

Roman Bezjak, ki spet redno igra na Poljskem, Tim Matavž, ki je od vseh slovenskih napadalcev v tujini na Nizozemskem v tej sezoni dosegel največ golov, in tudi Andraž Šporar, ki je redno začel igrati v Nemčiji, so tisti napadalci, katerih vpoklic gotovo ne visi v zraku. Preostalih napadalcev ne gre pričakovati.

Koliko jih bo iz slovenske lige?

Morda se selektor spomni še na koga iz slovenske lige. Zagotovo bi iz Maribora lahko prejel klic Martin Milec, morda tudi Damjan Bohar in Gregor Bajde.

Pri Olimpiji selektor prav veliko izbire nima. Ne zato, ker bi bili njeni nogometaši slabi, ampak predvsem zaradi tega, ker so večinoma tujci. Rok Kronaveter zagotovo lahko računa na selektorjev klic.

Pri Domžalah, ki so hit, je takšnih nogometašev kopica (Matija Širok, Amedej Vetrih, Lovro Bizjak, Gaber Dobrovoljc, morda še kdo).

Odlična sezona je tudi za Rudijem Požegom Vancašom v Celju. Mogoče selektor preseneti še s kom.