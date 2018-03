Drama pri Dinamu, Matjaž Kek pa zmaguje in se lahko smeji

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Tomaž Kavčič ima že izdelan širši seznam za prvo reprezentančno akcijo v vlogi selektorja članske reprezentance Slovenije. Prihodnji teden ga bo zožil in zatem predstavil javnosti. Pred tem kandidate še zadnjič spremlja na delu. Kaj se je s slovenskimi nogometaši na delu v tujini dogajalo v nedeljo? Jan Oblak se je vrnil na igrišče in spet zaklenil vrata Atletica. Josip Iličić se je v Italiji izkazal z novo podajo. Matjaž Kek je še tretjič v nizu zmagal na Hrvaškem.

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: potem ko je sredi tedna premagal zagrebški Dinamo s 4:1, je z Rijeko v hrvaškem prvenstvu navdušil tudi v nedeljo in se brez težav sprehodil čez Zaprešić, kjer so Rečani zmagali s 3:0 in dosegli tretjo prvenstveno zmago v nizu, po kateri imajo za vodilnim Dinamom "le" še devet točk zaostanka.

Dinamo je namreč v soboto doživel polom in doma z 1:4 izgubil proti Lokomotivi, kar je sploh njegov prvi poraz proti mestnemu tekmecu, ki ga nekateri kličejo kar druga ekipa Dinama. Ta namreč svoje nogometaše kot po pravilu posoja v vrste Lokomotive, zato so mnogi prepričani, da hrvaško prvenstvo zaradi tega ni regularno. Trener Dinama Mario Cvitanović je po novem porazu, tretjem v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah, odstopil, tako da Zagrebčani iščejo novega trenerja.

Rijeka je po novi zmagi še vedno na tretjem mestu. Za splitskim Hajdukom na drugem mestu ima tri točke zaostanka.

Slaviša Stojanović: potem ko je v prejšnji sezoni Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalu pa prišel do finala, je zdaj že jasno, da v novi sezoni, ki se začne konec meseca, ne bo več sedel na njeni klopi. Riga ima namreč novega trenerja. To je postal Makedonec Goce Sedloski, ki je nekoč vrsto let igral v prvi hrvaški ligi kot član Dinama Zagreba in Hajduka Splita.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je še 18. v tej sezoni španskega prvenstva zaklenil vrata Atletico Madrida. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: potem ko je izpustil četrtkovo tekmo lige Europa zaradi poškodbe in ga je uspešno nadomestil debitant Axel Werner, ki je pri zmagi nad Lokomotivo s 3:0 ohranil nedotaknjeno mrežo, se je najprej zdelo, da bo na nedeljski tekmi proti Celti le gledalec, a so iz Atletica nato dan pred tekmo sporočili, da je okreval in bo branil. Tako je Atleticu pomagal do zmage s 3:0 in se spet izkazal z nekaj odličnimi posredovanji. Zbral je dve obrambi.

Še 18. v španskem prvenstvu na 28 tekmah v tej sezoni je ohranil nedotaknjeno mrežo. Prejel je le 12 golov, najmanj v ligi, in je glavni kandidat, da tretjič v nizu prejme nagrado zamora, ki jo dobi vratar z najmanj prejetimi zadetki v ligi.

Vid Belec: po odpovedi prvenstvenega kroga v Italiji prejšnji teden zaradi smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija je v nedeljo s Sampdorio v prvi italijanski ligi v gosteh pri Crotoneju doživel hud poraz z 1:4. Slovenski vratar še naprej čaka na debi v majici Sampdorie, v katero je prišel pozimi, saj je vso tekmo presedel na klopi.

Jan Koprivec: s Pafosom ga v prvi ciprski ligi v skupini za obstanek v ponedeljek ob 18. uri čaka domača tekma proti Ermisu.

Branilci:

Bojan Jokić je drugič zadel v Rusiji. Foto: Getty Images Boštjan Cesar: Chievo je v soboto v prvi italijanski ligi v Veroni z 0:1 izgubil mestni derbi s Hellasom. Kapetan Slovenije, čigar reprezentančna prihodnost je še vedno nejasna, spet ni dobil priložnosti za igro. Vso tekmo je presedel na klopi za rezerve.

Antonio Delamea Mlinar: začetek nove sezone v severnoameriški profesionalni ligi MLS je bil prejšnji teden zanj kot iz nočne more. Njegov New England Revolution, ki si želi letos priti v končnico, je v Philadelphii izgubil, nekdanji kapetan Olimpije pa je bil izključen že po 24 minutah igre. Zaradi tega v soboto, ko je New England doma z 2:1 premagal Colorado Rapids, ni imel pravice nastopa.

Bojan Jokić: Ufa je v prvi ruski ligi v soboto doma s 3:2 premagala Anži Mahačkalo Mirala Samardžića. Eden izmed pomembnih junakov zmage Ufe je bil izkušeni slovenski reprezentant, ki je v 67. minuti zadel za vodstvo domačih s 3:1. Zadel je po strelu z glavo in prišel do drugega zadetka v Rusiji, kjer igra eno leto. V statistiko se je vpisal tudi z rumenim kartonom.

Gol Bojana Jokića:

Miha Mevlja: z Zenitom je v četrtek v ligi Europa na prvi tekmi osmine finala proti RB Leipzigu Kevina Kampla izgubil z 1:2 in odigral vseh 90 minut. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je Zenit v ruski premier ligi z 0:0 remiziral v gosteh pri Rostovu.

Aljaž Struna: s Palermom je v soboto prišel do izjemno pomembne zmage v boju za uvrstitev v italijansko prvo ligo, z 1:0 je doma odpravil vodilni Frosinone Luke Krajnca. Odigral je vseh 90 minut. Palermo je tretji in ima zdaj za Frosinonejem tri točke zaostanka in tudi tekmo manj.

Miral Samardžić: pri sobotnem porazu Anžija Mahačkale z 2:3 v gosteh pri Ufi Bojana Jokića z 2:3 je igral od prve do zadnje minute in prejel rumen karton.

Nejc Skubic: Konyaspor je v nedeljo v prvi turški ligi gostoval pri vodilnem Galatasarayju in pričakovano izgubil (1:2). Kranjčan je igral vso tekmo in s soigralci zdrsnil na 17. mesto, ki ob koncu sezone vodi v drugo ligo. Za 15. mestom, ki prinaša obstanek, zaostajajo za štiri točke.

Valter Birsa je s Chievom doživel poraz na velikem veronskem derbiju. Foto: Guliver/Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: na sobotnem veronskem derbiju, ki ga je Chievo proti Hellasu izgubil z 0:1 in se nevarno približal mestom, ki ob koncu sezone prinašajo izpad iz prve italijanske lige, je odigral 87 minut. Ko je odšel z igrišča, je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Rene Krhin: po treh tekmah, na katerih ni dobil priložnosti, je v soboto za Nantes vseh 90 minut odigral še drugo tekmo zapored in soigralcem pomagal do pomembne zmage nad Troyesom z 1:0 v prvi francoski ligi.

Jasmin Kurtić: za Spal je spet odigral vseh 90 minut pri nedeljskem remiju z 1:1 v gosteh pri Sassuolu v prvi italijanski ligi.

Jan Repas: potem ko je mladi slovenski vezist od prihoda iz Domžal na začetku sezone za Caen v prvi francoski ligi na prvih osmih prvenstvenih tekmah vselej igral od prve minute, je na zadnjih enajstih tekmah odigral le šest prvenstvenih minut. Priložnosti ni dobil niti v nedeljo, ko je njegov Caen z 0:1 izgubil v gosteh pri Lyonu. Vso tekmo je presedel na klopi za rezervne igralce.

Rajko Rotman: Götzepe je v nedeljo v prvi turški ligi doma z 2:1 premagal Antalyaspor. Mariborčan je igral od 60. minute. Na igrišče je prišel ob vodstvu njegove ekipe z 1:0.

Benjamin Verbič: v nedeljo je odigral vseh 90 minut za kijevski Dinamo, ki je doma z 1:0 v prvi Ukrajini v ligi za prvaka premagal ekipo Veres Rivne.

Josip Iličić je že pri sedmih podajah in sedmih golih v prvi italijanski ligi v tej sezoni. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: z Jagiellonio, ki lovi zgodovinski prvi naslov poljskega prvaka, je po petih zmagah na petih letošnjih tekmah v nedeljo doživel polom pri tretjouvrščenemu Lechu Poznanu. Čeprav so gostje vodili, so potem prejeli kar pet golov in izgubili z 1:5. Korošec je bil na igrišču do 65. minute, a tokrat ni zadel. Ko je odšel na klop, je Lech vodil z 2:1.



Josip Iličić: po zelo burnem tednu, v katerem je izgubil prijatelja Davideja Astorija, s katerim sta še v prejšnji sezoni igrala skupaj pri Fiorentini – v četrtek se je v Firencah tudi udeležil njegovega pogreba –, je z Atalanto v nedeljo v prvi italijanski ligi gostoval pri Bologni. Tekmo je začel na klopi in na igrišče pri izidu z 0:0 prišel v 62. minuti. V 83. minuti je bil prav on tisti, ki je prispeval gol za edini gol na tekmi, ki je Atalanti prinesel zmago z 1:0. To je bila že njegova sedma podaja v prvenstvu v tej sezoni. Ob tem ima na svojem računu še sedem zadetkov.

Podaja Josipa Iličića:

Tim Matavž: Vitesse je v prvi nizozemski ligi v nedeljo doživel hud poraz z 1:5 v gosteh pri Utrechtu. Primorski napadalec je igral 66 minut. Ko je odšel z igrišča, je Vitesse zaostajal z 1:3.

Andraž Šporar: potem ko je v prejšnjem krogu na tretjem nastopu dosegel prvenca v dresu Slovana iz Bratislave, h kateremu je prestopil pozimi, je v nedeljo doživel razočaranje. Z 0:2 je izgubil proti Žilini v gosteh in z drugega skupaj s soigralci zdrsnil na tretje mesto prvenstvene lestvice najboljše slovaške lige. Igral je vso tekmo.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Zadetek Zlatana Ljubijankića za 1:1

Zadetek Zlatka Dedića (pri 2:12) za 1:1