Na "slovenskem" derbiju bo še vroče, Atletico brezhiben tudi brez Oblaka

Liga Europa, osmina finala (prve tekme)

Od štirih slovenskih nogometašev je v četrtek na prvih tekmah osmine finala lige Europe nastopil samo Miha Mevlja in z Zenitom z 1:2 izgubil v gosteh pri RB Leipzigu, za katerega Kevin Kampl zaradi poškodbe ni igral. Atletico je v Madridu brez pomoči Jana Oblaka, tudi on je poškodovan , s 3:0 premagal moskovsko Lokomotivo. Benjamin Verbič pri remiju kijevskega Dinama v Rimu proti Laziu z 2:2 ni igral, saj nima pravice nastopa.

Saul Niguez je na začetku tekme Atletico popeljal v vodstvo in načel mrežo Lokomotive. Foto: Reuters

Največji favorit za končni naslov, Atletico Madrid, je na Wanda Metropolitanu brez poškodovanega Jana Oblaka s 3:0 razbil vodilnega ruskega prvoligaša, moskovsko Lokomotivo. Čeprav je v prvem polčasu Antoine Griezmann zgrešil prazno mrežo, so se Madridčani na koncu veselili visoke zmage in so zelo blizu napredovanja v četrtfinale.

Griezmann ni začel najbolje, zgrešil je prazna vrata:

Griezmann having a bad day out here pic.twitter.com/Op0syoRsjE — Sam ✨ (@JuanderfuI) March 8, 2018

22- letni Axel Werner, ki je zamenjal poškodovanega Oblaka in je po sili razmer (Atletico je pred kratkim prodal do takrat drugega vratarja Miguela Angela Moyo) dočakal debi med vratnicama Atletica, ni imel veliko dela. Posredoval je le enkrat in mrežo ohranil nedotaknjeno.

Bo Kevin Kampl okreval do povratne tekme?

RB Leipzig je pred domačimi navijači proti Zenitu vodil že z 2:0, a so Rusi nato v zaključku tekme prišli do gola, ki je poskrbel, da bo na povratni tekmi v St. Peterbugu še zelo vroče.

Čeprav se je znašel na naslovnici biltena za tekmo proti Zenitu, Kevin Kampl ni igral. Bo do povratne tekme okreval in bo lahko RB Leipzigu v Rusiji pomagal braniti prednost? Foto: Getty Images

Za Ruse je tudi tokrat od prve do zadnje minute na mestu srednjega branilca igral slovenski reprezentant Miha Mevlja. Pri nemškem podprvaku Kevina Kampla ni bilo zaradi poškodbe, a utegne do povratne tekme okrevati, tako da se v Rusiji obeta "slovenski" derbi za pot v četrtfinale.

Do ugodnega izida je prišel tudi kijevski Dinamo Benjamina Verbiča, ki je z 2:2 remiziral proti Laziu v gosteh, a slovenski reprezentant v ligi Europa v tej sezoni ne bo več igral. V tem tekmovanju je v prvem delu sezone namreč igral za Köbenhavn, zato nima pravice nastopa.

Trenerju Arsenala Arsenu Wengerju je po lepi zmagi v Milanu vsaj malo odleglo na klopi Londončanov. Foto: Reuters

Arsenal je vstal od mrtvih

Od preostalih tekem je bila zanimiva predvsem tista v Milanu. Arsenal je na San Siru prekinil niz štirih zaporednih porazov in lažje od pričakovanj odpihnil AC Milan. Rossoneri v tem koledarskem letu sploh še niso poznali poraza, proti topničarjem pa so bili povsem brez moči. Proti vratom Arsenala so sprožili 16 strelov, a le eden je šel v okvir gola. Na drugi strani je Arsenal na krilih režiserja Mesuta Özila - Nemec je podal pri obeh zadetkih - posel opravil že v prvem polčasu.

Povratne tekme osmine finala bodo prihodnji četrtek.

Liga Europa, osmina finala (prve tekme):