Rusi razžalostili Srbe, bliža se letošnji evropski krst Jana Oblaka

Liga Europa, 1/16 finala, povratne tekme

V uvodni povratni tekmi 1/16 finala evropske lige v Moskvi je domači CSKA z 1:0 premagal Crveno zvezdo in se uvrstil v nadaljevanje tekmovanje. V četrtek se bodo predstavili klubi številnih slovenskih legionarjev. Atalanta Josipa Iličića bo skušala vrniti milo za drago Borussii Dortmund, Zenit Mihe Mevlje pa Celticu. Kevin Kampl bo z Leipzigom branil lepo prednost pred Napolijem, Jan Oblak (Atletico) pa pred danskim prvakom. Za napredovanje se bo potegoval tudi Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, ki pa nima pravice nastopa.

Četrtkovo dogajanje v evropski ligi bo z zanimanjem spremljal tudi selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič. Prihodnji mesec bo vodil slovensko izbrano vrsto na prijateljskih tekmah z Avstrijo in Belorusijo. Bilo bi veliko presenečenje, če se na njegovem seznamu ne bi znašli Jan Oblak, Miha Mevlja, Kevin Kampl, Josip Iličić in Benjamin Verbič, ki so tako ali drugače vpleteni v izločilni del evropske lige.

Oblak se vrača v vrata

Josip Iličić je prejšnji četrtek zatresel mrežo Borussie kar dvakrat. Foto: Getty Images Najboljše izhodišče za napredovanje si je zagotovil Jan Oblak. Atletico je na prvi tekmi, na kateri zaradi bolezni ni mogel računati na 25-letnega Škofjeločana, v gosteh nadigral danskega prvaka (4:1).

V četrtek bo Wanda Metropolitano gostil prvi dvoboj lige Europa v klubski zgodovini Atletica, po napovedih španskih medijev pa bo med vratnicama rdeče-belih prav slovenski reprezentant, ki v tej sezoni blesti v španskem prvenstvu. Če bo nastopil, bo vknjižil prvi letošnji nastop v Evropi. V evropski ligi je nazadnje nastopil pred štirimi leti, ko je z Benfico v finalu izgubil proti Sevilli.

Veliko prednost bo pred domačim občinstvom branil tudi Kevin Kampl. Z Leipzigom je prejšnji četrtek prekrižal načrte Napoliju. Vodilnega italijanskega prvoligaša je premagal s 3:1. Za drugo italijansko-nemško poslastico bosta v četrtek poskrbela Atalanta in Borussia Dortmund. Klub iz Bergama je na prvi tekmi v Nemčiji namučil favorita. Na krilih dvakratnega strelca Josipa Iličića je vodil z 2:1, na koncu pa Westfalen zapustil s tesnim zaostankom (2:3).

Mevlja zaostaja za Škoti, prvi udeleženec osmine finala znan že danes

Miha Mevlja bo skušal nadoknaditi zaostanek iz Glasgowa. Foto: Getty Images Velikana iz vzhodnega dela Evrope, kjer si nogometni kruh služita Miha Mevlja in Benjamin Verbič, bosta skušala izločiti Celtic in atenski AEK. Zenit je v Glasgowu presenetljivo ostal praznih rok (0:1), ukrajinskemu podprvaku Dinamu iz Kijeva, za katerega Vojničan v tej sezoni ne sme nastopiti v Evropi, saj je v skupinskem delu evropske lige blestel v dresu Köbenhavna, pa za napredovanje v osmino finala zadostuje že remi brez zadetkov.

Prvi udeleženec osmine finala bo znan že danes, ko se bosta v ruski prestolnici spopadla CSKA Moskva in beograjska Crvena zvezda. Na prvi tekmi v Srbiji ni bilo zadetkov (0:0). To je bilo tudi edino srečanje, ki prejšnji teden v ligi Europa ni ponudilo niti enega zadetka.

Rezultati prvih tekem 1/16 finala lige Europa: Crvena zvezda : CSKA Moskva 0:0

Astana : Sporting Lizbona 1:3

Nice : Lokomotiv Moskva 2:3

Borussia Dortmund : Atalanta 3:2

Spartak Moskva : Athletic Bilbao 1:3

Real Sociedad : Red Bull Salzburg 2:2

Ludogorec Razgrad : AC Milan 0:3

Östersunds : Arsenal 0:3

Marseille : Braga 3:0

Köbenhavn : Atletico Madrid 1:4

AEK Atene : Dinamo Kijev 1:1

Celtic : Zenit St. Peterburg 1:0

Napoli : RB Leipzig 1:3

Lyon : Villarreal 3:1

Partizan Beograd : Viktoria Plzen 1:1

Steaua Bukarešta : Lazio 1:0

