Slovenska idila na Poljskem, padajo rekordi #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Tomaž Kavčič izbira zadnje kandidate za selektorski debi 23. marca na prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu. Robert Berić in Zlatko Dedić sta dosegla dva zadetka, Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Nemanja Mitrović so se razveselili prvega zadetka na Slovaškem, v Ukrajini in na Poljskem, Antonio Mlinar Delamea je novo sezono lige MLS začel z rdečim kartonom, Jan Oblak pa je z Atleticom ostal praznih rok na derbiju v Barceloni.

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: Rijeka je za zmago nad zagrebško Lokomotivo, ki ji je v preteklosti že večkrat pokvarila načrte, trepetala do zadnjih minut. Še v 74. minuti je kazalo, da bi lahko Kekovi varovanci še enkrat več v tej sezoni ostali brez načrtovane zmage. Nato pa se je gostiteljem odprlo. V zadnjih 15 minutah so še dvakrat zatresli mrežo gostov in razveselili navijače z zmago s 3:1. Hrvaški prvak se je na lestvici utrdil na tretjem mestu. Za vodilnim zagrebškim Dinamom, s katerim se bo pomeril v sredo (derbi bi moral biti odigran prejšnji konec tedna, a je bil prestavljen zaradi poledenelega igrišča in močnega vetra), zaostaja 15 točk, za drugouvrščenim splitskim Hajdukom pa šest.

Slaviša Stojanović: latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa izgubil v finalu. Ali bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne že ta mesec, še ni znano.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je bil v 26. minuti, ko je Leo Messi mojstrsko izvajal prosti strel, nemočen. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: veliki derbi španskega prvenstva se je končal po željah vodilne Barcelone. Boljšo igro je pred 90 tisoč gledalci na Camp Nouu unovčila v zmago v 26. minuti, ko je iz prostega strela premagal Škofjeločana najboljši strelec španskega prvenstva Lionel Messi. Dosegel je že 24. zadetek v tej sezoni, skupno pa v karieri že jubilejnega 600.

Oblak je branil vso tekmo, v tej sezoni pa je v la ligi prejel 12 zadetkov. Tako je še vedno v prednosti v točkovanju za dobitnika nagrade zamora, saj je njegov stanovski kolega Marc-Andre ter Stegen, ki je proti Atleticu zadržal mrežo nedotaknjeno, v tej sezoni prejel 13 golov.

Oblak je v španskem prvenstvu nazadnje izgubil 22. decembra 2017, tudi takrat na gostovanju v Barceloni, ko je ostal praznih rok proti Espanyolu.

Vid Belec: s Sampdorio bi moral v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostovati pri Atalanti v Bergamu, kjer bi tekmo skorajda zagotovo začel na klopi gostov in čakal na priložnost za debi med vratnicama velikana iz Genove, a je bila tekma zaradi smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija prestavljena.

Jan Koprivec: po katastrofalnem nizu, ki je odnesel tudi prejšnjega trenerja Luko Elsnerja, je s Pafosom v ciprski ligi padel v ligo za obstanek (12 prvoligašev se je razdelilo na dva dela). Začel jo je na tretjem mestu (šesto vodi v drugo ligo) in v nedeljo navdušil z zmago na gostovanju pri Nea Salamisu s 3:1. Primorec je branil vso tekmo in v 80. minuti prejel rumeni karton.

Miral Samardžić (v zelenem) je Anžiju pomagal do pomembne točke v boju za obstanek. Foto: Getty Images

Branilci:

Boštjan Cesar: kapetan Slovenije in rekorder po številu nastopov v reprezentanci, čigar nadaljnja reprezentančna prihodnost je še vedno v zraku, bi moral s Chievom v nedeljo ob 15. uri v prvi italijanski ligi gostiti Sassuolo, a je bila tekma zaradi smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija prestavljena. V letošnjem letu je Cesar v prvenstvu na sedmih tekmah odigral le en polčas. Tudi tokrat naj bi tekmo začel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: nekdanji kapetan Olimpije bo želel čim prej pozabiti uvodni nastop v letu 2018. V prvem krogu lige MLS se je, pričakovano, znašel v začetni postavi moštva New England Revolution, ki je na gostovanju pri Philadelphii Union izgubilo z 0:2. Tudi po zaslugi slovenskega branilca, ki je moral z igrišča že po 24 minutah. Takrat je prejel rdeči karton za prekršek nad Američanom C.J. Sapongom. Bil je zadnji mož v obrambi gostov, tako da njegovi protesti pri sodniku niso obrodili sadov. Delamea Mlinar, ki je bil v prejšnji sezoni po izboru navijačev najboljši posameznik kluba in je hitro postal njegov obrambni steber, bo tako v nadaljevanju sezone prisilno počival vsaj na eni tekmi. V klubu, ki je doma v predmestju Bostona, nima več statusa tujca.

Kako je Delamea Mlinar prejel rdeči karton?

#NERevs find themselves down a man for the rest of this one, as Antonio Delamea is shown a red card for this challenge on CJ Sapong; Anibaba on for Penilla. pic.twitter.com/1jp6ReTZkU — New England Revolution (@NERevolution) March 4, 2018

To je bila prva tekma New Englanda pod vodstvom nekdanjega reprezentančnega vratarja ZDA Brada Friedla. Naslov v ligi MLS brani Toronto, ki je imel čast igranja uvodne tekme v novi sezoni, a je razočaral navijače in doma izgubil proti Columbusu. Zanimivo je, da je prvi zadetek v novi sezoni dosegel Federico Higuain, 33-letni starejši brat argentinskega zvezdnika Juventusa Gonzala Higuaina. S prvim golom je tako novo sezono v ligi MLS odprl Argentinec, s prvo izključitvijo pa Slovenec.

Bojan Jokić: Ufa je v prvem prvenstvenem nastopu v tem letu doma remizirala z Dinamom iz Moskve (1:1). Primorec je odigral vso tekmo, njegov klub pa je zadržal šesto mesto, ki si ga deli z Arsenalom iz Tule.

Miha Mevlja: z Zenitom je na prvi letošnji tekmi v ruskem prvenstvu v soboto remiziral z Amkarjem Permom (0:0). Gledalci v St. Peterburgu na srečanju, na katerem je sodnik pokazal kar tri rdeče kartone (dva domačim), niso videli zadetka. Primorec je v igro vstopil šele v zadnji minuti. Zenit je z domačim spodrsljajem ostal na drugem mestu, a dovolil moskovskemu CSKA, da ga ujame po točkah.

Aljaž Struna: s Palermom je v drugi italijanski ligi med tednom zmagal prvič po negativnem nizu štirih tekem brez zmage, po katerem je s prvega zdrsnil na tretje mesto, zdaj pa bo skušal zmagati še drugič in še naprej dihati za ovratnik Empoliju Mihe Zajca in Frosinoneju Luke Krajnca, ki zasedata prvi dve mesti. Ti ob koncu sezone prinašata neposredno uvrstitev v prvo ligo. Palermo bi moral v soboto gostovati pri nekdanjem velikanu italijanskega nogometa Parmi, a je bilo srečanje zaradi nezadržnih zimskih razmer in nepripravljenega igrišča prestavljeno na boljše čase.

Miral Samardžić: z Anžijem Mahačkalo je odigral prvo tekmo spomladanskega dela ruske premier lige in na domačem štadionu v 91. minuti prišel do izenačenja z 1:1 proti Rubinu Kazanu in pomembne točke v boju za obstanek. Anži je trenutno na 14. mestu. Jeseničan je odigral vso tekmo in prejel rumen karton.

Nejc Skubic: Konyaspor se krčevito bori za obstanek v prvi turški ligi. Trenutno je na 16. mestu, ki ob koncu sezone prinaša izpad. V nedeljo je doma izgubil proti Malatyasporju (0:1), ki je deveti. Slovenski bočni branilec, ki je v tej sezoni s šestimi prvenstvenimi goli celo najboljši strelec svojega kluba, je odigral vso tekmo.

Benjamin Verbič je dosegel prvi zadetek, odkar je zapustil danskega prvaka in podpisal pogodbo z Dinamom. Foto: Twitter

Vezisti:

Valter Birsa: pri nedeljski (15.00) domači tekmi Chieva proti Sassuolu v prvi italijanski ligi, ki je bila tekma zaradi smrti kapetana Fiorentine Davideja Astorija prestavljena, naj ne bi sodeloval, saj ima težave s poškodbo.

Rene Krhin: na zadnjih treh tekmah Nantesa ni igral, mesto na klopi naj bi ga čakalo tudi v nedeljo ob 20. uri, ko bo s soigralci gostoval pri Marseillu. Ker je Nantes, ki je na šestem mestu, na zadnjih štirih tekmah v prvenstvu osvojil samo dve točki, navijači zahtevajo spremembe. Morda bo zaradi tega dobil priložnost.

Jasmin Kurtić: Spal je v soboto na zelo pomembnem dvoboju 27. kroga italijanskega prvenstva doma premagal Bologno in na lestvici poskočil na 17. mesto, ki zagotavlja obstanek med najboljšimi. Belokranjec je odigral vso tekmo. Njegova ekipa je imela od desete minute prednost igralca več, dvoboj pa je v začetku drugega dela odločil Alberto Grassi.

Jan Repas: Caen je v nedeljo pred domačim občinstvom z 2:0 premagal Strasbourg, nekdanji član Domžal pa si je dvoboj ogledal s klopi za rezervne igralce. Na zadnjih desetih prvenstvenih tekmah Caena je odigral vsega šest minut, zaradi česar je lahko zaskrbljen - tako kot novi selektor, ki je zagotovo računal nanj.

Rajko Rotman: z Götzepejem je v prvi turški ligi v soboto izgubil na gostovanju pri njegovem nekdanjem klubu Istanbulu Basaksehirju (0:2), pri katerem je začel turško nogometno odisejado, ki zdaj traja že četrto leto. Tekmo proti klubu, ki se bori za naslov in je na vrhu lestvice izenačen z Galatasarayjem, je začel na klopi, nato pa v igro vstopil v 59. minuti, ko je njegov klub zaostajal z 0:1.

Zadetek Verbiča pri 3:38:

Benjamin Verbič: Vojničan je v drugem nastopu v dresu kijevskega Dinama dočakal strelski prvenec. Čeprav je tekmo proti Zoryi iz Luganska začel na klopi za rezervne igralce, je hitro dočakal prvenec. V igro je vstopil v 54. minuti, let pet minut pozneje pa je izenačil na 1:1. Ukrajinski velikan se je v zasneženem vremenu na štadionu, kjer bo letos potekal finale lige prvakov, hitro znašel v novih težavah. Gostje so le tri minute pozneje povedli z 2:1, a je Dinamo v zadnjih 13 minutah poskrbel za velik preobrat. Zmagal je s 3:2.

Moment before and moment after scoring my first goal for @DynamoKyiv. ⚽️☺️ So happy and proud, especially because we’ve managed to win today! ⚪️🔵 #fcdk #BV7 pic.twitter.com/XjQaJHukDJ — Benjamin Verbič (@BenjaminVerbic) March 4, 2018

Andraž Šporar je bil junak Slovana na gostovanju pri Nitri. V 37. minuti je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Twitter

Napadalci:

Roman Bezjak: z Jagiellonio Bialystok je v torek navdušil, premagal Legio v Varšavi in se ji na prvem mestu v lovu na zgodovinski naslov prvaka oddaljil za tri točke. Nato je nadaljeval z izjemnim nizom in pomagal klubu še do pete zaporedne zmage! Zaigral je na vseh petih tekmah. Proti Wisli iz Krakova je v igri prebil 77 minut, Jagiellonia pa je s peto zaporedno zmago, s katero je zadržala vodilni položaj, postavila klubski rekord. Še nikoli ni zmagala petkrat zapored. Vse do prihoda manjše slovenske kolonije, ki z Jagiellonio zaseda vrh poljskega nogometa.

Zadovoljstvo treh Slovencev in njihovih soigralcev, ki so pomagali Jagiellonii do prvega mesta na razpredelnici. Foto: Twitter



Josip Iličić: potem ko je v kratkem času izpadel najprej iz lige Europa in med tednom še iz italijanskega pokala, se bo lahko z Atalanto, ki je trenutno osma, osredotočil le na prvo italijansko ligo. V nedeljo bi moral doma odigrati srečanje proti Sampdorii, a je bil dvoboj zaradi smrti kapetana Fiorentine prestavljena.

Tim Matavž: Primorcu se je lahko v nedeljo smejalo. Odslužil je štiri tekme kazni zaradi rdečega kartona in se vrnil v moštvo, kjer je pomagal Vitesseju do odmevne zmage nad Ajaxom. Navijači so v Arnhemu spremljali poslastico, v kateri so gostitelji dvakrat vodili z dvema zadetkoma prednosti, na koncu pa jo zagodli drugouvrščenemu velikanu iz Amsterdama (3:2). Matavž je odigral vso tekmo, Vitesse pa se je na lestvici povzpel na šesto mesto.

Zadetek Andraža Šporarja pri 1:05:

Andraž Šporar: Ljubljančan, ki je prejšnji teden praznoval 24. rojstni dan, je v tretjem nastopu v dresu Slovana iz Bratislave dočakal strelski prvenec. Ta je bil še toliko lepši, saj je z zadetkom na gostovanju pri Nitri odločil zmagovalca (1:0) in poskrbel, da se je Slovan vodilnemu Spartaku iz Trnave približal na devet točk zaostanka. Šporar je odigral 89 minut, nato pa ga je zamenjal nekdanji zvezdnik slovaškega nogometa, 35-letni napadalec Robert Vittek.

Slovenski reprezentant je tako na prvi zadetek pri Slovanu, kamor je prišel pozimi in bil najavljen kot velika okrepitev, dočakal po 183 minutah. Slovanu je do zmage v Nitri pomagal še en nekdanji nogometaš Olimpije, branilec Kenan Bajrić.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Zadetek Nemanje Mitrovića:

Prvi zadetek Roberta Berića:

#ASSE #TeamASSE Mais non! Qui a dit que Robert Beric était dans le dur en ce moment?! L'égalisation pour l'#ASSE avec le 1er but de la tête de la saison #ASSEDFCO pic.twitter.com/0Pwy6nGhmX — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) March 3, 2018

Drugi zadetek Roberta Berića:

Deuxième but de Berić ! pic.twitter.com/Ov0zFHjwAM — Mort à Lyon (@TheGreenUltras) March 3, 2018

