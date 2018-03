Nejasnosti okoli podaljšanja pogodbe Oblaka, ki je v petek prestrašil navijače

V Španiji v nedeljo tudi obračun dveh odličnih vratarjev

Nedeljski derbi 26. kroga prve španske lige med Barcelono in Atleticom na Camp Nouu (16.15) bo tudi obračun dveh najboljših vratarjev v Španiji ta hip, in sicer Marca Andreja Ter Stegna in Jana Oblaka. Pred tekmo je Nemec namenil nekaj lepih besed slovenskemu zvezdniku, ki je izpustil petkov trening in povzročil nekaj preplaha v Madridu. Še vedno je nejasno tudi njegovo podaljšanje pogodbe z Atleticom.

Medtem ko je Barcelona februarja izgubljala točke na treh od petih prvenstvenih tekem, ki jih je odigrala (trikrat je remizirala in dvakrat zmagala), je bil Atletico stoodstoten. Osvojil je 15 točk in se sicer neporaženim Kataloncem, ki so imeli še pred kratkim enajst točk prednosti na vrhu lestvice, približal na pet točk zaostanka.

Če bo v nedeljo zmagal na štadionu, na katerem do polnega izkupička v prvenstvu ni prišel že 17 tekem zapored - nazadnje je tam zmagal daljnega leta 2006-, se bo lov na prvenstveno lovoriko vnel. Če ne bo izgubil, bo enajst tekem do konca še zelo zanimivih.

Zmaga bi domače spet odpeljala na varno prednost v lovu na 25. prvenstveno lovoriko, na katero čakajo od leta 2016.

Vrata slovenskega vratarja bo ogrožal tudi Luis Suarez, ki je v prvenstvu zabil že 20 golov. Foto: Getty Images

Pred nami je obračun dveh najboljših vratarjev

V središču pozornosti pred velikim derbijem sta seveda predvsem Lionel Messi in Antoine Griezmann. Prvi tako kot vedno, drugi je v zadnjem času neverjetno vroč. Na zadnjih dveh tekmah je dosegel sedem golov.

A ob glavnih napadalcih Barcelone in Atletica bosta pomembni vlogi zagotovo odigrala tudi vratarja obeh ekip. Oba trenutno tako po ugledu v nogometnem svetu kot tudi predstavah v tej sezoni veljata za najboljša v ligi.

Sezona 2017/18 Tekme Minute Prejeti goli Nedotaknjene mreže Obrambe Jan Oblak 26 2340 11 17 71 Marc Andre Ter Stegen 26 2340 13 15 69

Pred tekmo sta sodelovala v skupnem dvojnem intervjuju in govorila drug o drugem.

"Je zelo sproščen in miren. Z vsako situacijo se odlično spopade in daje stabilnost svoji ekipi. Ob tem vedno skrbi tudi za obrambe. Je zelo dober vratar," je o slovenskem reprezentantu povedal vratar Barcelone Marc Andre Ter Stegen, ki je v tej sezoni na 26 tekmah prejel 13 golov.

Nemec ga je hvalil na vsa usta

Petkov trening je izpustil, a je zdrav. Foto: Reuters Njegov kolega na strani Atletica je bil še malce boljši. Prejel je vsega enajst golov.

"Zelo je dober predvsem v igri z nogo in ustreza načinu igre Barcelone," je Nemca, ki je, tako kot on, v Španijo prišel poleti leta 2014, pohvalil Jan Oblak, ki je izpustil petkov trening Atletica in poskrbel, da so njegovi navijači kratek čas trepetali.

Toliko bolj zdaj, ko je Madrid zapustil rezervni vratar Miguel Angel Moya.

Bojazen je bila odveč, Škofjeločan se na igrišču ni pojavil zato, ker vremenske razmere za trening niso bile najboljše in pri Atleticu niso hoteli tvegati. Pri uigravanju napadalnih in obrambnih akcij vratar pač ni tako zelo pomemben.

Najbolj se boji čudežnega Argentinca

"Barcelona ima veliko odličnih nogometašev, a največ težav mi je vedno povzročal Messi," je Oblak v omenjenem intervjuju odgovoril na vprašanje, katerega napadalca Kataloncev najbolj spoštuje.

Dvojni intervju Jana Oblaka in Marca Andreja Ter Stegna pred derbijem:

"Ne vem. Vsaka je pomembna. Težko se odločim," so bile njegove besede, ko so ga povprašali po najpomembnejši obrambi v tej sezoni. Dodal je, da je bil njegov vzornik v mladosti kar oče, tudi on je bil nogometni vratar, in še razkril, da bi bil, če ne bi stal med vratnicama, najraje napadalec.

Na Barcelono nima najlepših spominov, lovi tretjo nagrado v nizu

Kakorkoli že, nedeljski derbi v katalonskem nogometnem svetišču bo ob tem, da lahko pošteno zakuha boj za prvenstveno lovoriko, tudi obračun za nagrado Ricarda Zamore, ki jo ob koncu sezone prejme vratar z najmanj prejetimi goli v ligi.

Najboljši slovenski nogometaš je proti Barceloni do zdaj le enkrat zmagal in sedemkrat izgubil. Foto: Getty Images

V zadnjih dveh sezonah je šla obakrat v roke Oblaka.

Ta sicer nima najboljših spominov na Barcelono. Do zdaj se je z njo pomeril desetkrat. Le enkrat je zmagal, dvakrat remiziral in kar sedemkrat izgubil. Morda je napočil čas, da se to spremeni.

Pogodbe (še) ni podaljšal

Ta teden je iz Atletica prišla novica, da je Oblak podpisal novo pogodbo. Z nekoliko nespretnim odgovorom v enem izmed intervjuju jo je zakuhal predsednik Atletica Enrique Cerezo, ki je dejal, da je slovenski vratar podaljšal pogodbo. A vse kaže, da je s temi besedami mislil na lansko podaljšanje, ko je podpisal pogodbo do leta 2021.



"Podaljšanje pogodbe? Pogodbo imam do leta 2021. O novi se še nisem pogovarjal. Osredotočen sem predvsem na igrišče," je 25-letni nogometaš Slovenije in Atletica, ki je na radarju praktično vseh najboljših klubov evropskega nogometa, dejal že pred mesecem dni. Vse kaže, da se od takrat ni nič spremenilo. Tako trdijo tudi naši viru blizu slovenskega vratarja.



Je pa njegovo podaljšanje pogodbe in podaljšanje pogodbe z napadalcem Griezmannom, oba imata odkupni klavzuli v višini sto milijonov evrov, prioriteta, ki jo je pred klubsko vodstvo postavil trener Atletica Diego Simeone, poročajo Španci.