Predsednik razkril usodo Jana Oblaka in prestrašil evropske velikane

Atletico Madrid

Slovenski nogometni as Jan Oblak, ki brani za madridski Atletico, spada med najboljše čuvaje mreže na svetu. Njegovo znanje je tako cenjeno in spoštovano, da ga v svojih vrstah želi več evropskih velikanov. PSG, Arsenal in Liverpool pa bi se lahko poleti zanj obrisali pod nosom, saj je predsednik Atletica Enrique Cerezo namignil, da je Škofjeločan že podaljšal pogodbo z rdeče-belimi. Klub in Oblak tega še nista uradno potrdila, če pa so besede resnične, bo odkupna klavzula 25-letnega Slovenca po novem krepko višja od stotih milijonov evrov.