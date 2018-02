Jan Oblak tarča novega evropskega velikana

Arsenal

Topničarji, ki na lestvici angleškega prvenstva po 25. krogu gledajo v hrbet petim klubom, so v zimskem prestopnem roku prevetrili vrste. Prišli so Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang, Armenec Henrikh Mkhitaryan in Grk Konstantinos Mavrapanos, odšli pa Theo Walcott, Olivier Giroud in Francis Coquelin.

Oblak namesto Čecha?

Petr Čech je imel prste vmes pri porazu Arsenala na gostovanju pri labodih v Swanseaju. Foto: Reuters Izkušeni trener Arsene Wenger, ki se spopada z visoko stopnjo nezadovoljstva navijačev, si bo prizadeval moštvo dvigniti na lestvici in ga popeljati vsaj med najboljše štiri v angleškem prvenstvu. To bi mu omogočilo vrnitev v ligo prvakov, Arsenal pa bi prejel dodatno finančno injekcijo, s katero bi se podal v boj za nove okrepitve.

Londonski časnik Evening Standard poroča o tem, da vodstvo Arsenala resno razmišlja o novem vratarju. Izkušeni Čeh Petr Čech si je v zadnjem času privoščil preveč napak. Blestel ni niti na zadnji tekmi, ko so topničarji med tednom razočarali navijače s porazom pri v tej sezoni zelo skromnem Swansea Cityju (1:3). Ker je pričakovan tudi odhod Kolumbijca Davida Ospine, ki ne vidi več prihodnosti pri Arsenalu, bodo topničarji poleti zagotovo pozdravili novega čuvaja mreže.

Arsenal v čakalni vrsti s Parižani in Liverpoolom

V soboto se bo prvič v dresu topničarjev predstavil najdražji novinec Aubameyang. Debitiral bo na srečanju angleškega prvenstva proti Evertonu, pri katerem že blesti nekdanji ljubljenec navijačev Arsenala Walcott. Foto: Twitter Če bi skušali pripeljati 25-letnega Oblaka, bi morali Atleticu odšteti sto milijonov evrov. Toliko znaša odkupna klavzula za slovenskega reprezentanta. Če bi se preselil iz Madrida, bi se podpisal pod največji vratarski prestop v zgodovini nogometa. Londončani pa niso edini, ki se nameravajo spustili v boj za Slovenca. Zanj se že dalj časa zanimata PSG in Liverpool.

Španski športni dnevnik Mundo Deportivo poroča o tem, da Parižani že pripravljajo atraktivno ponudbo, v kateri bi Atleticu poleg konkretnega denarnega izplačila ponudili še 21-letnega Goncala Guedesa, ki igra kot posojen igralec Parižanov pri Valencii. Mladi Portugalec spada med najobetavnejše nogometaše v Evropi, podobno kot Oblak pa je pred leti nabiral izkušnje pri Benfici.

Topničarji v angleškem prvenstvu zasedajo šele šesto mesto. Za četrtouvrščenim Chelseajem zaostajajo osem točk. Foto: Reuters

Navijači Arsenala bodo spomladi stiskali pesti, da se njihovi ljubljenci, ki jim v domačem prvenstvu ne gre najbolje, uvrstijo v ligo prvakov. Vstopnico za prestižno tekmovanje, v katerem se cedita med in mleko, si lahko zagotovijo tudi z zmago v evropski ligi, kjer spadajo med največje favorite za osvojitev lovorike. Da misli londonski klub resno, dokazuje tudi podaljšanje pogodbe Mesuta Özila. Nemec, za katerega se je zanimalo kar nekaj vrhunskih evropskih klubov, je podaljšal zvestobo Arsenalu in sporočil navijačem, da želi s topničarji napadati najvišja mesta.