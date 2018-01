Norišnica na nogometni tržnici, Arsenal misli resno

Zadnji dan zimskega prestopnega roka (2018)

Danes bi znalo biti še kako zanimivo. Klubi v večini največjih nogometnih držav imajo še zadnjo priložnost, da v svoje vrste pripeljejo novinca, za katerega je potrebno plačati odškodnino. Zimski prestopni rok, ki so ga zaznamovali rekordni nakupi na čelu z Philippom Coutinhom in Virgilom van Dijkom, bi lahko doživel še nekaj odmevnih prestopov. To je namignil že pester predzadnji dan.

Da bi bil lahko zadnji dan zimskega prestopnega roka zanimiv kot že dolgo ne, pričajo veliki prestopi, ki si jih je v torek privoščilo nekaj klubskih velikanov. Pričakovano se je najbolj trgovalo na Otoku, kjer imajo udeleženci angleškega prvenstva zaradi bogatih zaslužkov s strani televizijskih pravic napolnjene denarnice in si lahko v boju za nakup želenega kandidata privoščijo marsikaj.

Manchester City je tako okrepil obrambno vrsto. Iz Athletica je pripeljal Francoza Aymerica Laporteja in plačal baskovskemu klubu kar 65 milijonov klubov. Rdeče-beli so polovico pridobljenih sredstev nakazali Real Sociedadu in sosedom za 32 milijonov evrov, toliko je znašala njegova odkupna klavzula, speljali branilca Iniga Martineza.

Aubameyang pred vrati Arsenala, ki postavlja nov mejnik

Bo Pierre-Emerick Aubameyang z atraktivnimi premeti po zadetkih po novem navduševal navijače Arsenala? Foto: Reuters Arsenal bo zadnji dan zimskega prestopnega roka najverjetneje prevetril napad. Francoz Olivier Giroud, ki je bil v tej sezoni obsojen na drobtinice, se po bolečem porazu pri Swanseaju (1:3) kot kaže seli k mestnemu sosedu Chelseaju.

Želi čim več igrati in ohraniti položaj v reprezentanci, ki bo poleti v Rusiji ena izmed glavnih favoritinj za osvojitev svetovnega naslova. Modri naj bi zanj plačali 20,5 milijona evrov, nov klub pa si lahko tako poišče Belgijec Michy Batshuayi. Če bo odšel k dortmundski Borussii, bi se tega razveselili navijači Arsenala.

Danes bi bil lahko zgodovinski dan za topničarje, saj bi se odprla velika možnost, da bi se na štadion Emirates iz Dortmunda preselil Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang. Če bo Arsenal sprejel pogoje rumeno-črnih, bo za Afričana, ki se že nahaja v Londonu, plačal okrog 65 milijonov evrov, kar bi bil nov klubski rekord. Toliko denarja Arsenal, ki ga že več kot 20 let vodi Arsene Wenger, v tem trenutku pa je v prvenstvu šele na šestem mestu, ni zapravil še za nobenega novinca.

Chelsea ujel Brazilca, Guardola lovi Alžirca

Chelsea je bil predzadnji dan prestopnega roka zelo aktiven. Poleg Girouda, o usodi katerega bo po besedah Arsena Wengerja več jasnega danes zjutraj, je okrepil tudi obrambno vrsto. Iz Rome je za 20 milijonov evrov prišel Brazilec Emerson Palmieri. Z angleškimi prvaki je sklenil pogodbo do poletja 2022.

Ni aktualno za ta prestopni rok, lahko pa bi se zgodilo poleti. Angleški časnik Sunday Mirror poroča o tem, da se Manchester City zanima za Belgijca Edena Hazarda (Chelsea), za katerega namerava londonskemu klubu ponuditi 150 milijonov evrov! Vodilni angleški klub namerava v tem prestopnem roku okrepiti zvezno vrsto. Zanima se za Alžirca Riyada Mahreza, za katerega je pripravljen Leicester Cityju odšteti 65 milijonov evrov.

Riyad Mahrez bi lahko danes zapustil Leicester City, s katerim je predlani postal angleški prvak. Foto: Reuters

Nekdanji afriški nogometaš leta (2016) je zelo cenjen, Josep Guardiola pa bi ga rad videl v klubu, saj bo moral poldrugi mesec igrati brez poškodovanega Nemca Leroya Saneja. Alžirec bi lahko spomladi za City brez težav zaigral tudi v ligi prvakov.

Tottenham si prizadeva, da bi do konca prestopnega roka na Wembley, kjer v tej sezoni igra domače tekme, pripeljal Brazilca Lucasa Mouro, ki pri francoskem PSG zaradi izjemne konkurence na njegovem igralnem položaju ne dobi prave priložnosti.

Zimski prestopi v sezoni 2017/18, visoki vsaj 20 milijonov evrov:

Nogometaš (država) Prejšnji klub Novi klub Vrednost prestopa Philippe Coutinho (Brazilija) Liverpool (Ang) Barcelona (Špa) 120 Virgil van Dijk (Nizozemska) Southampton (Ang) Liverpool (Ang) 78,8 Diego Costa (Brazilija/Španija) Chelsea (Ang) Atletico Madrid (Špa) 66 Aymeric Laporte (Francija) Athletic Bilba (Špa) Manchester City (Ang) 65 Cedric Bakambu (Slonokoščena obala) Villarreal (Špa) Beijing Sinobo Guoan (Kit) 40 Inigo Martinez (Španija) Real Sociedad (Špa) Athletic Bilbao (Špa) 32 Theo Walcott (Anglija) Arsenal (Ang) Everton (Ang) 22.5 Guido Carrillo (Argentina) Monaco (Fra) Southampton (Ang) 22 Cenk Tosun (Turčija) Bešiktaš (Tur) Everton (Ang) 22 Manuel Akanji (Švica) Basel (Švi) Borussia Dortmund (Nem) 21,5 Pietro Pellegri (Italija) Genoa (Ita) Monaco (Fra) 21 Emerson Palmieri (Brazilija) Roma (Ita) Chelsea (Ang) 20

Po podatkih Transfermarkt. Prestopa Alexisa Sancheza in Henrikha Mhitaryjana se štejeta v sklopu menjave, posebnega sporazuma med Arsenalom in Manchester Unitedom.

Bartra se je vrnil v Španijo

Manchester United je naredil svoje s prihodom Čilenca Alexisa Sancheza, ki je zapustil Arsenal in omogočil, da dres topničarjev obleče Armenec Henrikh Mkhitaryan, ki je prvič nastopil za Arsenal na gostovanju pri labodih v Swanseaju in presenetljivo ostal brez točk (1:3).

V Španiji, kjer Real Madrid sledi želji trenerja Zinedina Zidana, ki je prepričan, da zvezdniški klub ne potrebuje svežih okrepitev, se Marc Bartra seli v Sevillo. Ne bo več igral za Borussio Dortmund, ampak za Betis, ki je za nekdanjega branilca Barcelono odštel 10,5 milijonov evrov.

Pri mestnem tekmecu Sevilli bo kot posojen nogometaš Evertona igral tudi Španec Sandro Ramirez. Hrvaški reprezentant Marcelo Brozović, ki pri Interju deli slačilnico s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem, se dogovarja s Sevillo. Zanj se je osebno zavzel trener Andaluzijcev Vincenzo Montella.

PSG in Liverpool bosta na Oblakova vrata trkala poleti

Odkupna klavzula Jana Oblaka v pogodbi znaša 100 milijonov evrov. Foto: Guliver/Getty Images V tem zimskem prestopnem roku je našlo novega delodajalca ogromno slovenskih reprezentantov. Tako aktualnih, občasnih kot tudi nekdanjih. Novi klub so našli Jasmin Kurtić, Benjamin Verbič, Robert Berić, Andraž Šporar, Dejan Lazarević, Andraž Struna, Dejan Trajkovski, Matej Palčič, Jan Mlakar ... Eden zadnjih, ki bi lahko zamenjal klub, je napadalec Roman Bezjak. Zanj se zelo resno zanimajo na Poljskem.

Veliko se je govorilo o Janu Oblaku, ki je v začetku leta postal vratar z največjo tržno vrednostjo v zgodovini svetovnega nogometa. Ni skrivnost, da si ga želita PSG in Liverpool. Prepričati ga bosta skušala poleti, do takrat pa bo Škofjeločan branil za Atletico.

V Izraelu se danes konča zimski prestopni rok že ob 19. uri. To je pomembno zaradi izraelskega reprezentanta Marwana Kabho, če želi zapustiti Maribor. Zanj se zanimajo domači klubi, najbolj prvak Hapoel Be'er Sheva. Tako bi lahko današnji dan prinesel še veliko prestopnih dejavnosti in presenečenj.

Zimski prestopni rok traja do: 31. januar (do 18.00) – Nemčija

31. januar (do 19.00) – Izrael

31. januar (do 22.00) - Turčija

31. januar (do 23.00) – Italija

31. januar (do 23.59) – Anglija, Belgija, Ciper, Danska, Francija, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Škotska, Španija

1. februar – Portugalska

6. februar – Avstrija

9. februar – Azerbajdžan

10. februar – Bosna in Hercegovina

11. februar – Srbija

12. februar - Makedonija

15. februar – Slovenija, Hrvaška, Švica

16. februar – Črna gora

19. februar – Romunija

22. februar – Češka, Madžarska

24. februar – Rusija

28. februar – Kitajska, Armenija, Bolgarija, Poljska, Slovaška

1. marec – Estonija, Litva

2. marec – Latvija, Ukrajina

29. marec – Južna Koreja

30. marec - Japonska

31. marec – Gruzija, Norveška, Švedska

3. april – Kazahstan

6. april – Belorusija

10. april – Finska

12. april – Moldavija

1. maj - ZDA

Navedene so le nekatere države, zlasti tiste, kjer bi lahko nadaljevali kariero slovenski nogometni legionarji.