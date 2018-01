Mojstrski zadetki Maribora in Olimpije, Gorica namučila Matjaža Keka

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL

Slovenski prvoligaški klubi so začeli priprave na spomladanski del sezone. Prvak Maribor je v drugi tekmi premagal drugoligaša iz Lendave (4:2), jesenski podprvak Olimpija je v uvodni tekmi ugnal hrvaškega drugoligaša Kustošijo (2:1), Domžale so pozdravile prvo zmago v tem letu, Gorica pa je na atraktivnem gostovanju pri hrvaškem prvaku Rijeki, ki ga vodi Matjaž Kek, ostala neporažena (0:0).

Slovenski prvoligaški klubi se bodo na nadaljevanje sezone 2017/18 pripravljali v različnih državah. Večina klubov si bo polnila baterije v domovini in bližnjih hrvaških obmorskih mestih, najboljša kluba v jesenskem delu, Maribor in Olimpija, pa bosta konec meseca odpotovala v turški Belek.

Kako je Maribor premagal Nafto 1903:

Mariborčani so na drugi pripravljalni tekmi brez Mitje Vilerja, Luke Zahovića in Martina Milca, manjkal je tudi prvi vratar Jasmin Handanović, premagali Nafto 1903 s 4:2. Dvoboj so zaznamovali atraktivni zadetki.

Ljubljančani so v leto 2018 vstopili proti klubu, ki igra v drugi hrvaški ligi. Tekma je bila zaprta za javnost. Zmaji so v soboto premagali zagrebško Kustošijo z 2:1. Dvoboj je v korist Olimpije odločil nogometaš iz BiH Goran Brkić.

Kako je Olimpija premagala Kustošijo:

Celjani bodo imena večine tekmecev, s katerimi bodo imeli opraviti v zimskem pripravljalnem obdobju, zaradi usklajevanja zadnjih podrobnosti sporočili v bližnji prihodnosti.

Nogometaši Gorice so v soboto remizirali na Rujevici proti hrvaškemu prvaku, za katerega je igral tudi Matic Črnic. Srečanje, ki je potekalo pred 1.014 gledalci, ni postreglo z zadetki.

V Medulinu pri Pulju se bo kmalu začel mednarodni prijateljski turnir Arena Cup, na katerem bosta nastopila tudi dva slovenskega prvoligaša. Na jugu Istre se bosta predstavila polfinalist pokala Slovenije Aluminij in zadnjeuvrščeni Ankaran.

Maribor:

Datum Tekma Rezultat Strelci (le omenjenega kluba) 17. 1. Maribor : Kalcer Radomlje (Slo/2) 7:0 Bohar 2, Mešanović, Tavares, Ivković, Dervišević, avtogol 20. 1. Maribor : Nafta 1903 Lendava (Slo/2) 4:2 Vršič, Tavares/11-m, Hotić, Bajde 24. 1. Maribor - Szombatheyli Haladas (Mad/1) 27. 1. Maribor - SC Weiz (Avt/3) 30. 1. Maribor - Vojvodina Novi Sad (Srb/1) 2. 2. Maribor - Sigma Olomouc (Češ/1) 5. 2. Maribor - Šerif Tiraspol (Mol/1) 8. 2. Maribor - Oleksandriya (Ukr/1) 10. 2. Maribor - Zenit St. Peterburg (Rus/1) 17. 2. Maribor - Celje (Slo/1) 20. 2. Maribor - SV Allerheiligen (Avt/3)

Olimpija:

20. 1. Olimpija : Kustošija (Hrv/2) 2:0 Benko, Brkić 24. 1. Olimpija - Sesvete (Hrv/2) 27. 1. Olimpija - Ankaran (Slo/1) v Turčiji Olimpija - Vojvodina Novi Sad (Srb/1) v Turčiji Olimpija - Rostov (Rus/1) v Turčiji Olimpija - Etar (Bol/1) v Turčiji Olimpija - Dinamo Minsk (Blr/1)

Domžale:

17. 1. Domžale : Ilirija 1911 (Slo/2) 2:2 Nicholson 2 20. 1. Domžale : Zarica Kranj (Slo/2) 2:0 Franjić, avtogol 24. 1. Domžale - Krupa na Vrbasu (BiH/1) 26.1. Domžale - Ružomberok (Slk/1) 2. 2. Domžale - Šampion Celje (Slo/3) 3. 2. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) - Domžale 7. 2. Domžale - Zemun (Srb/1) 10. 2. Domžale - Dinamo Zagreb II (Hrv/2) 16. 2. Domžale - HNK Gorica (Hrv/2) 17. 2. Domžale - Zarica Kranj (Slo/2)

Rudar Velenje:

18. 1. Wolfsberger AC (Avt/1) : Rudar 1:0 / 21. 1. Rudar – Ilirija 1911 (Slo/2) 24. 1. Triglav Kranj (Slo/1) - Rudar 27. 1. Rudar - Fužinar Ravne Systems (Slo/2) 30. 1. Široki Brijeg (BiH/1) - Rudar 1. 2. Budafoki MTE (Mad/2) - Rudar 3. 2. Gyirmot (Mad/2) ali Krupa na Vrbasu (BiH/1) - Rudar 7. 2. Dravograd (Slo/3) - Rudar 11. 2. Gorica (Slo/1) - Rudar 14. 2. Aluminij (Slo/1) - Rudar 17. 2. Rudar - Drava Ptuj (Slo/2)

Celje:

24. 1. Celje - Šampion Celje (Slo/3) 27. 1. Celje - Drava Ptuj (Slo/2) 18. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Gorica:

17. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Gorica 1:1 Filipović 20. 1. Rijeka (Hrv/1) : Gorica 0:0 24. 1. Novigrad (Hrv/2) - Gorica 27. 1. Padova Calcio (Ita/3) - Gorica 31. 1. Gorica - Brinje Grosuplje (Slo/3) 3. 2. Gorica - Kalcer Radomlje (Slo/2) 7. 2. Osijek II (Hrv/3) - Gorica 10. 2. Gorica - Triglav Kranj (Slo/1) 11. 2. Gorica - Rudar Velenje (Slo/1) 14. 2. Dinamo Zagreb II (Hrv/2) - Gorica

Krško:

16. 1. Krško : Drava Ptuj (Slo/2) 4:0 Mandić, Ahcin, Da Silva, Vidović 20. 1. Krško : Roltek Dob (Slo/2) 2:0 Mujan, Ramić

Aluminij:

21. 1. Borac Banja Luka (BiH/1) – Aluminij 24. 1. Inter Zaprešić (Hrv/1) – Aluminij 27. 1. Slaven Belupo Koprivnica (Hrv/1) - Aluminij 14. 2. Aluminij - Rudar Velenje (Slo/1)

Triglav Kranj:

24. 1. Triglav - Rudar Velenje (Slo/1) 26. 1. Triglav - Sava Kranj (Slo/3) 30. 1. Triglav - Krupa na Vrbasu (BiH/1) 2. 2. Triglav - Gyirmot (Mad/2) 10. 2. Triglav - Gorica (Slo/1)

Ankaran-Hrvatini: