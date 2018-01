Španijo zanima, ali je Jan Oblak sploh s tega planeta

Jubilejni 100. nastop Jana Oblaka

To je bila nedelja, pisana na kožo velikim vratarjem. Najprej sta legendarni Italijan Gianluigi Buffon in mladostni veteran Maribora Jasmin Handanović dopolnila 40 let, nato pa je nase opozoril Jan Oblak . Na jubilejnem stotem ligaškem nastopu za Atletico spet ni prejel zadetka (3:0) in poskrbel, da je svet obšel njegov izjemen učinek, s katerim podira rekorde v španskem prvenstvu.

Da bo 28. januar 2018 pomemben dan za častilce vratarjev, je nakazal že 40. rojstni dan sovrstnikov Gianluigija Buffona in Jasmina Handanovića, ki še nista rekla zadnje v vrhunskem nogomet in še vztrajata med vratnicami Juventusa ter Maribora. Družbena omrežja so bila prepolna rojstnodnevnih čestitk v čast izkušenima čuvajema mreže.

Valdes, Courtois in Casillas zaostali za Slovencem

Škofjeločan je v nedeljo prejemal čestitke. Foto: Guliver/Getty Images Ko pa je v popoldanskih urah Atletico upravičil vlogo favorita na tekmi španskega prvenstva in doma premagal Las Palmas s 3:0, so se po srečanju usule čestitke vratarju rdeče-belih. Janu Oblaku, ki je od Buffona in Handanovića mlajši 15 let, je znova uspelo tisto, kar mu gre že nekaj sezon najbolje od rok.

Ponovno je ostal nepremagan, tudi na jubilejnem stotem nastopu v španskem prvenstvu, v katerem je mrežo zadržal nedotaknjeno že 59. Vsega skupaj je v tem obdobju prejel le 54 zadetkov. Le dobro polovico na tekmo.

V tej statistični prvini je v tem stoletju nepremagljiv v la ligi. Vodstvo tekmovanja mu je čestitalo z veličastno primerjavo uspešnosti njegovih slovitih predhodnikov in stanovskih kolegov, ki so se proslavili v španski prvi ligi. Prav vsi so prejeli več zadetkov. Še najbolj se je Škofjeločanu "približal" Victor Valdes, Katalonec, ki je pred leti z Barcelono osvajal lovorike kot po tekočem traku, je na uvodnih stotih tekmah prejel 86 zadetkov.

Jan Oblak's first 100 games in #LaLiga compared to the starts made by some past greats! 📛😱



Oblak: 54 goals conceded

Valdes: 86 goals conceded

Courtois: 89 goals conceded

Casillas: 104 goals conceded pic.twitter.com/Z1lZI4CDQ1 — LaLiga (@LaLigaEN) January 28, 2018

Visoki Belgijec Thibaut Courtois, ki se je v vratih Atletica proslavil tik pred Oblakovim prehodom, Slovenca pa so iz Lizbone pripeljali kot njegovo zamenjavo, je prejel skoraj zadetek na tekmo (0,89 v povprečju), sloviti Iker Casillas, dolgoletni kapetan zvezdniškega Reala iz Madrida, pa je na prvi stotih tekmah prejel malce več kot sto zadetkov (104). Tako so jo odnesli vratarski velikani, ki jih je Oblak povsem zasenčil.

Eden najboljših vratarjev na svetu

Nedotaknjeno mrežo je ohranil tudi proti Las Palmasu. Foto: Guliver/Getty Images V začetku leta je postal najdražji vratar v zgodovini nogometa glede na tržno vrednost (50 milijonov evrov na spletni strani Transfermarkt.de), po jubilejni stoti ligaški tekmi za Atletico je svoje dodala še statistika. Krešejo se razna mnenja.

Na eni strani so zagovorniki teze, da so Los Colchoneros s svojo obrambno naravnano igro kot ustvarjeni za doseganje vratarskih dosežkov, s katerimi se lahko pohvali samozavestni Oblak, in da bi podoben učinek doživel skoraj vsak vratar, ki brani za Atletico. Na drugi strani, teh je neprimerno več, so tisti, ki so prepričani, da je prav Oblak s svojimi posredovanji omogočil Atleticu tako majhno število prejetih zadetkov. Ubranil je 90 odstotkov vseh strelov v okvir vrat.

Atletico ima najboljšo obrambo v Španiji. Na 21 nastopih je prejel devet zadetkov, vodilna in še vedno neporažena Barcelona pa deset. Foto: Reuters

"Oblak je eden najboljših vratarjev na svetu," je pred poldrugim mesecem, natančneje pred prvenstveno tekmo z Alavesom, zaupal njegov trener Diego Simeone. "Odkar je prišel, je predan delu. K njegovi kakovosti je pomagalo ekipno delo v obrambi. Pomagalo je že Courtoisu, zdaj pomaga še Oblaku. Oba sta izjemna vratarja, pri obrambnih nalogah pa nam pomaga skupinsko delo," je pojasnil argentinski strateg, ki je s Slovencem začel sodelovati julija 2014.

Koliko zadetkov so prejeli po prvih stotih nastopih v španskem prvenstvu? Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenija) 54

Victor Valdes (Barcelona, Španija) 86

Thibaut Courtois (Atletico Madrid, Belgija) 89

Iker Casillas (Real Madrid, Španija) 104

Z Atleticom v tej sezoni španskega prvenstva zaostaja le za Barcelono (-11). V španskem pokalu, kjer nekdanji vratar Olimpije in Benfice ni branil niti tekme, je izpadel v četrtfinalu.

Z Atleticom osvojil "le" eno lovoriko

Če bo še tretjič zapored osvojil lovoriko Zamora, ki jo prejme vratar španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov v sezoni, bo postavil novi klubski mejnik. Foto: Guliver/Getty Images Oblak, dobitnik dveh lovorik Zamora, je postal šele deseti vratar v bogati zgodovini Atletica, ki je v španskem prvenstvu branil vsaj na stotih tekmah. Postavil je nov klubski rekord. Pred njim je najmanjkrat premagani vratar na prvih stotih srečanjih Ángel Jesús Mejías Rodríguez (Rodri), ki je še v prejšnjem stoletju na dvoboj prejel 0,8 zadetka. Oblak je rekordno letvico pomaknil močno navzgor in dosegel nov klubski mejnik, ki ga bo zelo težko izboljšati.

Postal je tudi prvi slovenski nogometaš, ki je v la ligi odigral trimestno število prvoligaških dvobojev. Do zdaj je z Atleticom osvojil le eno klubsko lovoriko. Na začetku sezone 2014/15, tik po prihodu v Madrid, je osvojil španski superpokal. V tej sezoni v španskem prvenstvu lovi Barcelono, v Evropi pa bo skušal spomladi postati najboljši v ligi Europa. V tekmovanju, kjer je z Benfico že zaigral v velikem finalu, a podobno kot z Atleticom v ligi prvakov v sklepnem dejanju ostal praznih rok po loteriji kazenskih strelov.

Prihodnjo nedeljo Oblaka čaka 101. nastop v la ligi na derbiju 22. kroga, ko bo na Wanda Metropolitanu gostovala Valencia, prvi letošnji evropski izpit pa sledi 15. februarja, ko bo gostoval pri danskem prvaku Köbenhavnu, kjer je v skupinskem delu evropske lige blestel njegov reprezentančni soigralec Benjamin Verbič, ki se po novem dokazuje pri kijevskem Dinamu.

Jan Oblak in Benjamin Verbič bosta letos s Slovenijo nastopila v novoustanovljenem tekmovanju liga narodov. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Vojničan je v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje, Oblak pa ga kljub zanimanju nekaterih evropskih velikanov skoraj zagotovo ne bo. Ostal bo zvest Atleticu in skušal še tretjič zapored osvojiti lovoriko Zamora. To ni uspelo še nobenemu vratarju rdeče-belih …