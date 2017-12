Noro, Jan Oblak najdražji vratar v zgodovini nogometa!

Vrednost nogometnih vratarjev

Napočil je zgodovinski trenutek za svetovni nogomet, v katerem ima glavno besedo 24-letni slovenski vratar. Jan Oblak, prvi čuvaj mreže Atletica in slovenske izbrane vrste, bo po podatkih spletne strani Transfermarkt.de čez nekaj dni postal najdražji vratar vseh časov. Njegova vrednost bo od 1. januarja 2018 zrasla na kar 50 milijonov evrov, kar bo novi vratarski svetovni rekord.

Spletna stran Transfermarkt spremlja dogajanje na mednarodnem trgu tako analitično in pozorno, da si v zadnjih letih brez njene pomoči ni mogoče zamisliti statističnih primerjav nogometnih reprezentanc, klubov in lig. Zlasti v novinarskih krogih, nekoliko manj dovzetno pa jo dojemajo kadrovski snovalci nogometnih klubov, predvsem športni direktorji in posredniki, saj se jim meša v posel z ocenami igralcev.

Vseeno ponuja določen pogled na razmerja moči in kakovosti, ki vladajo v svetovnem nogometu. Pred kratkim je osvežila vrednosti nogometašev španskih prvoligaških klubov, ki bodo uradno začele veljati v začetku prihodnjega leta, in poskrbela za kopico novosti.

Messi poskočil na rekordnih 180 milijonov evrov

Lionel Messi, ki je v soboto zavil v črno štadion Santiago Bernabeu, je po novem ovrednoten na 180 milijonov evrov. Foto: Getty Images Številnim zvezdnikom je zrasla vrednost, doseženo je kar nekaj novih rekordov. Tako je prvi strelec Barcelone Lionel Messi po novem vreden kar 180 milijonov evrov, največ, kar je bil kadarkoli ovrednoten kakšen nogometaš na svetu. Še poleti je veljal "zgolj" 120 milijonov evrov, nato pa z odličnimi predstavami v dresu Barcelone, ki si je v španskem prvenstvu zagotovila lepo prednost pred zasledovalci, poskrbel za opazen dvig vrednosti.

Messi pa še zdaleč ni osamljen primer dviga vrednosti. V španskem prvenstvu, kjer mrgoli mednarodno priznanih nogometnih velemojstrov, navdušuje tudi Slovenec. Jan Oblak, ki bo 7. januarja dopolnil 25 let, je gospodar med vratnicama Atletica že tri sezone in pol.

Porušil je že nekaj klubskih mejnikov, postal prvovrstni specialist za dvoboje, v katerih ostane njegova mreža nedotaknjena, in se spogledoval z najdražjim vratarskim prestopom vseh časov. PSG je bil zanj poleti pripravljen odšteti tudi 100 milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula v pogodbi z rdeče-belimi, a si je nato, tudi zaradi spoštovanja finančnega fair-playa, premislil.

Najdražji vratarji na svetu v tem trenutku:

Vratar Država Klub (država) Vrednost* 1. Jan Oblak Slovenija Atletico Madrid (Špa) 50 2. Thibaut Courtois Belgija Chelsea (Ang) 40 2. Marc-Andre Ter Stegen Nemčija Barcelona (Špa) 40 2. David De Gea Španija Manchester United (Ang) 40 2. Manuel Neuer Nemčija Bayern München (Nem) 40 6. Gianluigi Donnarumma Italija AC Milan (Ita) 25 6. Ederson Brazilija Manchester City (Ang) 25 8. Hugo Lloris Francija Tottenham (Ang) 24 9. Sergio Rico Španija Sevilla (Špa) 20 9. Kepa Arrizabalaga Španija Athletic Bilbao (Špa) 20

*Vrednost vratarjev je izražena v milijonih evrov.

Rekord Neuerja le še preteklost

Manuel Neuer, ki zaradi zdravstvenih težav v zadnjih mesecih ni pomagal Bayernu, ni več najdražji vratar na svetu. Foto: Guliver/Getty Images Oblak, dvakratni zaporedni dobitnik priznanja zamora, ki ga v španskem prvenstvu prejme vratar z najmanjšim številom prejetih zadetkov, je v svojem slogu nadaljeval tudi v tej sezoni. Čeprav se Atleticu v ligi prvakov ni posrečilo uvrstiti med 16 najboljših, je bil v vratih madridskega velikana tako prepričljiv, da so mu ocenjevalci Transfermarkt.de vrednost s 40 milijonov evrov povišali na 50 milijonov in poskrbeli za zgodovinski trenutek. Še nikoli ni bil nihče izmed vratarjev na svetu deležen takšne vrednosti.

Oblak je postavil svetovni rekord in popravil dozdajšnji mejnik, ki ga je pred slabimi tremi leti postavil prvi vratar Bayerna, trenutno poškodovani Manuel Neuer. Takrat je bil vreden 45 milijonov evrov, zdaj je nekoliko manj. Nemški reprezentančni vratar je podobno kot njegov rojak pri Barceloni Marc-Andre Ter Stegen, ki je edini v tej sezoni v la ligi prejel manj zadetkov od Oblaka (na 17 srečanjih je prejel sedem, Slovenec pa osem golov), vreden 40 milijonov evrov.

Jan Oblak preživlja kratke božično-novoletne praznike doma. S sestro, slovensko košarkarsko reprezentantko Tejo Oblak, se je predal užitkom sankanja v Tamarju. Foto: Instagram

Tako kot vratar Chelseaja Thibaut Courtois, namesto katerega je leta 2014 v Madrid prispel Oblak, in še en vratar angleškega velikana, Španec David De Gea (Manchester United). Z njimi je krog petih najdražjih vratarjev na svetu, skupaj vrednih kar 210 milijonov evrov, sklenjen. Vsi preostali čuvaji mreže so po novem vredni 25 milijonov evrov ali manj.

Najdražji vratarji na svetu vseh časov:

Vratar Država Klub (država) Vrednost* Začetek obdobja 1. Jan Oblak Slovenija Atletico Madrid (Špa) 50 1. januar 2018 2. Manuel Neuer Nemčija Bayern München (Nem) 45 4. februar 2015 3. Thibaut Courtois Belgija Chelsea (Ang) 40 20. februar 2017 3. Marc-Andre Ter Stegen Nemčija Barcelona (Špa) 40 1. januar 2018 3. David De Gea Španija Manchester United (Ang) 40 1. junij 2016 6. Gianluigi Buffon Italija Juventus (Ita) 38 24. januar 2005 7. Iker Casillas Španija Real Madrid (Špa) 35 27. avgust 2010 8. Petr Čech Češka Chelsea (Ang) 28,5 23. februar 2009 9. Gianluigi Donnarumma Italija AC Milan (Ita) 25 8. junij 2017 9. Ederson Brazilija Manchester City (Ang) 25 23. oktober 2017 11. Julio Cesar Brazilija Inter (Ita) 25 27. januar 2010 12. Joe Hart Anglija Manchester City (Ang) 24 28. januar 2013 12. Samir Handanović Slovenija Inter (Ita) 24 19. junij 2013 12. Hugo Lloris Francija Tottenham (Ang) 24 1. junij 2016 15. Pepe Reina Španija Liverpool (Ang) 22 13. avgust 2010

*Vrednost vratarjev je izražena v milijonih evrov.

Na prestižnem seznamu tudi Samir Handanović

Samir Handanović je bil pred leti po podatkih Transfermarkt.de vreden že 24 milijonov evrov. Foto: Reuters Na seznamu 30 najdražjih vratarjev Oblak ni edini Slovenec. Med vratarsko smetano je tudi izkušeni Samir Handanović, ki ne more biti nezadovoljen z opravljenim v tej sezoni pri milanskem Interju. Z vrednostjo 10 milijonov evrov si deli 24. mesto na svetu.

Ljubljančan je imel pred štirimi leti in pol občutno višjo vrednost. Vreden je bil 24 milijonov evrov, kar je še do danes 12. najvišja vrednost kateregakoli vratarja na svetu.

Še bližje petim najdražjim vratarjem na svetu sta bila legendarna Gianluigi Buffon in Iker Casillas. Vsak ob svojem času. Italijan pred debelim desetletjem, Španec pa v času svetovnega prvenstva na jugu Afrike, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka.

Španec Iker Casillas in Italijan Gianluigi Buffon sta največjo vrednost dosegla pred kar nekaj leti. Foto: Reuters

Včasih sta spadala med najdražje vratarje, po novem pa ta prestižen naziv pripada Slovencu Oblaku! To je izjemna čast ne le za slovenski nogomet, ampak tudi za vse, ki so Škofjeločanu pomagali na trnovi poti, s katero je postavil novi mejnik svetovnega nogometa.