Drama na tekmi kluba slovenskega reprezentanta, ki se utegne spet seliti

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Pred nami je nov konec tedna, v katerem ne bo manjkalo nastopov slovenskih reprezentantov in preostalih nogometašev na delu v tujini. Morda se zgodi tudi kak nov prestop. Za Romana Bezjaka, strelca zadnjih dveh golov Slovenije v lanskem letu, naj bi se zanimali številni klubi. Morda že ta mesec zapusti Nemčijo, kjer je njegov Darmstadt sredi tega tedna doživel ne najbolj prijetno izkušnjo.

Matjaž Kek se z Rijeko pripravlja na drugi del sezone, ki se bo na Hrvaškem nadaljevala čez dobra dva tedna. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenski trenerji, ki delajo v tujini:

Matjaž Kek: hrvaško prvenstvo trenutno miruje. Nadaljevalo se bo 11. februarja. Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu hrvaškega prvenstva četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk.

Slaviša Stojanović: tudi latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne marca.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak bo skušal Atleticu po dveh tekmah brez zmage pomagati do novih treh prvenstvenih točk. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: z Beneventom ga v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Torinu. Tudi tokrat naj bi branil od prve minute.

Jan Koprivec: s Pafosom, ki je v prvi ciprski ligi v hudi krizi in se je zato po zadnjem prvenstvenem porazu razšel s slovenskim trenerjem Luko Elsnerjem, ga tekma čaka šele v sredo ob 17. uri, ko se bo na svojem štadionu pomeril z Anorthosisom. Ta je trenutno na tretjem mestu, naloga ne bo lahka, saj Pafos v prvenstvu ni zmagal že dolgih deset tekem. Na zadnjih štirih je izgubil.

Jan Oblak: z Atleticom, ki je v prejšnjem krogu španske prve lige pred domačimi navijači le remiziral proti Gironi, med tednom pa brez slovenskega vratarja, ki je počival, izpadel proti Sevilli v pokalu, ga v nedeljo ob 16.15 čaka prvenstvena tekma proti Las Palmasu, ki je na predzadnjem mestu. Zmaga za Madridčane, ki so drugi, je nuja. Do treh točk bo seveda pomagal tudi najboljši slovenski nogometaš, ki se vrača med vratnici moštva Diega Simeoneja.

Aljaž Struna se s Palermom poteguje za uvrstitev v prvo italijansko ligo. Foto: Getty Images

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo, ki je v krizi in je v zadnjih sedmih prvenstvenih krogih osvojil le dve točki, v prvi italijanski ligi čaka težka naloga. V soboto ob 20.45 bo na svojem štadionu pričakal Juventus, ki brani naslov in se bori za prvo mesto. Kapetan Slovenije naj bi tudi tokrat tekmo začel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici lanskega oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone. Nova sezona severnoameriške profesionalne lige se bo začela v začetku marca.

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca, v 21. krogu gostila moskovski Dinamo.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Aljaž Struna: Palermo, ki se poteguje za napredovanje v prvo italijansko ligo in je trenutno na drugem mestu prvenstvene lestvice v drugi ligi z enakim številom točk kot prvouvrščeni Frosinone Luke Krajnca, bo v soboto ob 15. uri gostil Brescio. Pirančan naj bi igral od prve minute.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: s Konyasporom ga v prvi turški ligi že v petek ob 18. uri čaka gostovanje pri Genclerbirligiju. Tekmo naj bi začel v prvi postavi gostov.

Valterja Birso v soboto zvečer s Chievom čaka poslastica, tekma proti zvezdnikom Juventusa. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo, ki je v krizi in je v zadnjih sedmih prvenstvenih krogih osvojil le dve točki, v prvi italijanski ligi čaka težka naloga, v soboto ob 20.45 bo na svojem štadionu pričakal Juventus, ki brani naslov in se bori za prvo mesto. Verončani brez Primorca ne morejo, zato ga tudi tokrat pričakujemo v začetni enajsterici.

Rene Krhin: z Nantesom, ki prvenstveno zmago pogreša tri tekme v nizu, ga v prvi francoski ligi v soboto ob 20. uri čaka gostovanje pri Guingampu slovenskega vratarja Denisa Petrića. Igral naj bi od prve minute.

Jasmin Kurtić: v prejšnjem krogu je debitiral za Spal, v katerega je pozimi iz Atalante prišel za več kot pet milijonov evrov, zdaj bo v njegovem dresu odigral drugo tekmo, ko bo v času nedeljskega kosila (12.30) v prvi italijanski ligi gostil nekdanjega reprezentančnega soigralca Samirja Handanovića v dresu milanskega Interja. Igral naj bi od prve minute.

Jan Repas: potem ko je po prihodu iz Domžal na začetku sezone vseskozi igral, v zadnjem času ne igra. Na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah Caena je zbral pičlih šest minut igre. Tokrat ga v prvi francoski ligi v soboto ob 20. uri čaka gostovanje pri Saint Etiennu Roberta Berića. Tudi to tekmo naj bi začel na klopi gostov.

Rajko Rotman: potem ko v prejšnjem prvenstvenem krogu prve turške lige ni imel pravice nastopa, se zdaj vrača v kader Götzepeja, ki bo v soboto ob 14. uri gostil Kayserispor, a naj bi Mariborčan, ki je sicer vseskozi igral, po nekaterih informacijah tokratno tekmo začel na klopi.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom, v katerega je za štiri milijone evrov prišel pozimi, se pripravlja na drugi del sezone, v katerem bo velikan ukrajinskega nogometa na vrhu prvenstvene lestvice lovil Šahtar Doneck. Ukrajinsko prvenstvo se bo nadaljevalo sredi februarja.

Lahko se zgodi, da bo Roman Bezjak že ta mesec zapustil Darmstadt, ki prve tekme v letošnjem letu ni odigral zaradi nevsakdanjega razloga. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: po zanj katastrofalni prvi polovici sezone je za Darmstadt dočakal priložnost le na štirih tekmah v nemški drugi ligi in v pokalu ter zbral vsega 144 minut igre. Po prihodu novega trenerja Dirka Schusterja je ostal v Darmstadtu, ki bi moral v sredo odigrati prvo tekmo v drugem delu sezone.

Doma je gostil Kaiserslautern, slovenskega napadalca, ki je imel težave z mišico, ni bilo niti na klopi, tekma pa je bila pri izidu 0:0 ob polčasu na začudenje vseh prekinjena. Kmalu je postalo jasno, zakaj. Trener Kaiserslauterna Jeff Strasser je doživel srčni napad, zato tekme niso odigrali do konca. Luksemburžan je k sreči prišel k sebi in naj bi okreval.

Darmstadt bo tako prvo tekmo v letu 2018 v drugi nemški ligi odigral v nedeljo ob 13.30, ko bo gostoval pri St. Pauliju. Ali bo slovenski napadalec, ki se je izkazal z dvema goloma na zadnji tekmi Slovenije v letu 2017 proti Škotski, lahko igral, ni znano.

Prihajajo pa iz Nemčije vesti o tem, da utegne zamenjati klub. Njegov agent je potrdil, da se zanj zanimajo klubi iz Grčije (Panionios), Madžarske (Ferencvaroš) in tudi Poljske (Jagiellonia Białystok in Lech Poznan).

Josip Iličić: z Atalanto ga v prvi tekmi 21. kroga italijanske prve lige v soboto ob 18. uri čaka gostovanje pri Sassuolu. Igral naj bi od prve minute.

Tim Matavž: zaradi nešportne poteze v prejšnjem krogu prve nizozemske lige, s katero si je prislužil suspenz štirih tekem, strelec devetih prvenstvenih golov v tej sezoni ne bo mogel pomagati Vitesseju na sobotnem gostovanju pri PES Zwolleju ob 19.45.

Andraž Šporar: nekdanji napadalec Olimpije se s svojim novim klubom Slovanom iz Bratislave, h kateremu je prestopil pred kratkim, pripravlja na nadeljevanje sezone. Pri Slovanu se mu je ta teden pridružil nekdanji soigralec iz Olimpije Kenan Bajrić. V drugi del sezone, ki ga bo Slovan začel 17. februarja, bo krenil s tretjega mesta na prvenstveni lestvici.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: