Slovenski nogometaši na delu v tujini

Kaj se ta konec tedna dogaja slovenskimi nogometaši in trenerji na delu v tujini? Na Nizozemskem se je po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe z golom v tamkajšnji prvi ligi vrnil Haris Vučkić, nekdanji čudežni deček slovenskega nogometa, ki je v prvi slovenski ligi debitiral že s 15 letih, a so njegovo pot močno zavrle številne poškodbe.

Slovenski trenerji, ki delajo v tujini:

Luka Elsner: na Cipru, kar zadeva rezultate njegovega kluba, po dobrem začetku sezone preživlja pravcato nočno moro, ki je med tednom postala le še hujša. Z 2:3 je namreč izgubil tudi v pokalnem tekmovanju proti Enosisu v sredo, je pa res, da se tokrat lahko veseli vsaj tega, da je njegova ekipa zadela in ima pred povratno tekmo pred domačimi navijači še vedno veliko možnosti za napredovanje.

V prvenstvu je osmouvrščeni Pafos v katastrofalno slabi formi. Zmagal ni že kar devet tekem v nizu. V tem obdobju je zbral vsega dve točki, Pafos pa je dosegel samo dva gola. Morda bo bolje v nedeljo ob 14. uri, ko ga v prvenstvu čaka gostovanje pri Nea Salamisu, ki je na 12. mestu.

Matjaž Kek: hrvaško prvenstvo se nadaljuje 11. februarja. Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu hrvaškega prvenstva četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk.

Slaviša Stojanović: lani je Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Vid Belec bo Beneventu v prvi italijanski ligi skušal pomagati do tretje zmage v nizu. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Benevento je na zgodovinsko prvo zmago v prvi italijanski ligi čakal kar 18 prvenstvenih krogov, potem pa nanizal kar dve. Obe pred odhodom na kratek, dvotedenski zimski premor. Obe s slovenskim vratarjem med vratnicama. Od prve minute naj bi Belec branil tudi v nedeljo ob 15. uri, ko bo Benevento gostoval pri Bologni s sredine lestvice, ki je zadnji dve tekmi izgubila. Lahko novinec med italijanskimi prvoligaši zmaga še tretjič v nizu in se resno vmeša v boj za obstanek? Trenutno je še vedno prepričljivo zadnji, za predzadnjim ima šest točk zaostanka.

Jan Koprivec: s Pafosom bo v nedeljo ob 14. uri v prvi ciprski ligi gostoval pri Nea Salamisu in poskušal končati izjemno negativen niz.

Jan Oblak: z Atleticom je v soboto v prvi španski ligi gostil Eibar in remiziral z 1:1. Branil je vso tekmo.

Nejc Skubic redno igra v prvi turški ligi za Konyaspor. Foto: Reuters

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostoval v Rimu pri tamkajšnjem Laziu. Kapetan Slovenije naj bi tekmo začel na klopi Verončanov.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici lanskega oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone.

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca v 21. krogu gostila moskovski Dinamo. Dolgoletni branilec slovenske izbrane vrste, ki je v ponedeljek slovesno odprl športni center Baza, se tako nahaja na novoletnem premoru.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala marca.

Aljaž Struna: vodilni Palermo bo v drugi italijanski ligi v soboto ob 15. uri gostoval pri Spezii, ki je na osmem mestu.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: Konyaspor je v prvi turški lig prezimil na skromnem 16. mestu. Prvo prvenstveno tekmo v letošnjem letu bo odigral v nedeljo ob 11.30, ko bo gostil Trabzonspor. Slovenski reprezentant naj bi tudi tokrat igral od prve minute.

Rene Krhin je spet zaigral za Nantes, a z razpletom tekme proti Bordeauxu ne more biti zadovoljen. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo bo v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri gostoval v Rimu pri tamkajšnjem Laziu. Primorec, ki je zacementiran v prvi postavi Verončanov, naj bi tudi tokrat igral od prve minute.

Rene Krhin: potem ko je med tednom dočakal prvenec v prvi francoski ligi in Nantesu pomagal do točke v gosteh pri Toulouseju, je bil v začetni postavi Nantesa tudi v soboto, ko je s soigralci v prvenstvu gostil Bordeaux in izgubil z 0:1. Na igrišču je bil samo v prvem polčasu, ko je bil na semaforju že izpisan končni rezultat, potem ga je Claudio Ranieri povlekel na klop.

Jasmin Kurtić: za Spal, ki je v začetku leta zanj odštel več kot pet milijonov evrov, bo v prvi italijanski ligi debitiral že v nedeljo, ko ga z novimi soigralci ob 15. uri čaka gostovanje pri Udineseju v bližini slovenske meje. Tekmo v Vidmu naj bi začel v prvi postavi gostov.

Jan Repas: Zdaj je počasi že lahko zaskrbljen zaradi svojega klubskega statusa. Potem ko je po prihodu iz Domžal na začetku sezone vseskozi igral, v zadnjem času ne igra. Njegov Caen je bil na delu že v petek zvečer, ko je pred domačimi navijači v francoski prvi ligi izgubil proti Marseillu z 0:2, po treh prvenstvenih tekmah, na katerih ni igral niti minute, je tokrat sicer dobil priložnost, a le od 86. minute.

Rajko Rotman: Njegov Götzepe je v prvi turški ligi prvo prvenstveno tekmo v letošnjem letu odigral v soboto in z 1:2 izgubil v Istanbulu pri Fenerbahčeju. Mariborski vezist na tej tekmi ni nastopil, saj zaradi rdečega kartona ni imel pravice nastopa.

Benjamin Verbič: po sijajni prvi polovici sezone v dresu Köbenhavna je postal novi član kijevskega Dinama, podpisal je petletno pogodbo. Dinamo Kijev je danskemu prvaku plačal štiri milijone evrov, Vojničan pa bi lahko v dresu ukrajinskega velikana debitiral 17. februarja, ko se bo Dinamo pomeril z Olimpikom iz Donecka. Kijevčani so prezimili na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem s tekmo manj zaostajajo tri točke. Slovenski krilni napadalec se je medtem že priključil pripravam novega kluba.

Se bo vroči Josip Iličić izkazal tudi na tekmi proti vročemu Napoliju, ki je trenutno vodilni v Italiji? Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: po zanj katastrofalni prvi polovici sezone, v kateri je za Darmstadt dočakal priložnost le na štirih tekmah v nemški drugi ligi in v pokalu - zbral je vsega 144 minut igre -, je po prihodu novega trenerja Dirka Schusterja ostal v Darmstadtu, ki bo po zimskem premoru s prvenstvom nadaljeval v sredo, ko bo ob 18.30 gostil nekdanjega nemškega prvaka Kaiserslautern. Na tej tekmi Korošec verjetno ne bo igral, saj ima težave s poškodbo mišice.

Josip Iličić: Atalanta bo v prvi tekmi 21. kroga prve italijanske lige v nedeljo ob 12.30 gostila vodilni Napoli. Strelec sedmih prvenstvenih golov v tej sezoni naj bi igral od prve minute.

Tim Matavž: čeprav je z devetimi prvenstvenimi goli na 18 tekmah najboljši strelec Vitesseja, naj bi tudi tokratno tekmo moštva iz Arnhema, tako kot zadnjo, začel na klopi. Vitesse bo sicer v soboto ob 20.45 gosti Heerenveen.

Andraž Šporar: nekdanji napadalec Olimpije se je že priključil pripravam Slovana iz Bratislave, h kateremu je prestopil pred kratkim. Velikan iz Bratislave, ki bo v kratkem bogatejši za prekrasen nov štadion, bo prezimil na tretjem mestu. Za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja devet točk. Šporar bi lahko v dresu Slovana prvič nastopil 17. februarja, ko bo klub iz slovaške prestolnice gostoval pri Zemplinu iz Mihavolcev.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Gol Harisa Vučkića:

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: