Luka Elsner nima sreče. Najprej kriza, zdaj še tole! #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Velika večina slovenskih nogometnih trenerjev in igralcev na delu v tujini miruje oziroma se pripravlja na drugi del sezone. Kako pa so se konec tedna izkazali tisti, ki so v pogonu? Jan Oblak se je spet izkazal v vratih Atletica, Kevin Kampl je na derbiju nemškega prvenstva prispeval podajo, Robert Berić je v Franciji spet zadel, Luka Elsner pa s Pafosom na Cipru nesrečno ostal brez točk.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski trenerji, ki delajo v tujini:

Luka Elsner: nekdanji trener Domžal in Olimpije je delo na Cipru začel zelo uspešno, nato pa sredi jeseni padel v rezultatsko krizo. Spremlja ga tudi v letu 2018. Na zadnjih osmih tekmah tamkajšnje prve lige je osvojil le dve točki. V nedeljo je skušal prekiniti neslaven niz na domačem igrišču proti Aelu iz Limasola, a v razburljivem srečanju 20. kroga ciprskega prvenstva ostal brez točk(e).

Dolgo časa je kazalo, da se bosta tekmeca razšla brez zadetkov, a je nato Francoz Herold Gouron, sicer varovanec Elsnerja, v zadnji minuti nesrečno zatresel lastno mrežo in odločil tekmo v prid gostov. Ael je zmagal z 1:0, Pafos pa je ostal na osmem mestu. Za šestouvrščeno Omonio, to mesto že vodi v ligo za prvaka, zaostaja že 11 točk. Ker bo do konca rednega dela ciprskega prvenstva odigral le še šest krogov, bi ga med elitno šesterico popeljal le še čudež. Pafos je ostal brez doseženega zadetka že tretjo tekmo zapored.

Matjaž Kek: Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu hrvaškega prvenstva četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk. Nekdanji selektor Slovenije je v ponedeljek začel priprave na drugi del sezone. Hrvaško prvenstvo se nadaljuje 11. februarja.

Slaviša Stojanović: Lani je Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Izbran je bil za najboljšega trenerja meseca. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je na prvi tekmi, na kateri je branil kot 25-letni vratar, navdušil. Na gostovanju pri Eibarju je zbral štiri obrambe (1:0). Foto: Twitter

Vratarji:

Vid Belec: italijanski prvoligaš si je privoščili krajši počitek, prvenstvo se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna. Pred odhodom na premor je Benevento nanizal dve prvenstveni zmagi (pred tem ni zmagal kar 18 tekem v nizu) in s slovenskim vratarjem med vratnicama napovedal boljše čase.

Kako je Jana Koprivca nesrečno premagal soigralec (pri 4:55)?

Jan Koprivec: Pafos je v nedeljo doma izgubil dvoboj 20. kroga ciprskega prvenstva proti Aelu iz Limasola (0:1). Primorec je prejel zadetek v zadnji minuti, ko ga je nesrečno premagal francoski soigralec. Pafos na Cipru ostaja brez zmage v letu 2018.

Jan Oblak: pri pokalni zmagi Atletica med tednom nad nižjeligašem Lleido pričakovano ni sodeloval, v soboto pa se je vrnil med vratnici Madridčanov. Atletico je na gostovanju pri Eibarju zmagal z 1:0, Škofjeločan pa je ostal nepremagan. Zbral je štiri obrambe in si za nastop prislužil visoko oceno. Rdeče-beli so po njegovi zaslugi v drugem polčasu ohranili tesno prednost in se vodilni Barceloni z odigrano tekmo več približali na šest točk.

Atraktivno posredovanje Jana Oblaka v 85. minuti gostovanja pri Eibarju:

Atletico ostaja na visokem drugem mestu, po spodrsljaju Reala, ki je doma izgubil proti Villarrealu, pa ima pred belimi baletniki že deset točk prednosti. Oblak se je po tekmi zahvalil moštvu, zlasti obrambni vrsti, za sodelovanje. "Radi bi ohranili zmagovalni ritem in videli, ali se lahko na lestvici približamo Barceloni," je 25-letni slovenski vratar dejal za radijsko postajo Onda Cero.

Miha Mevlja počiva po prvi polovici sezone pri velikanu ruskega nogometa Zenitu. Foto: Getty Images

Branilci:

Boštjan Cesar: italijanska prva liga je trenutno na krajšem premoru, nadaljevala se bo s tekmami prihodnji konec tedna. Kapetan slovenske izbrane vrste, ki je v ponedeljek slovesno odprl športni center Baza, se tako nahaja na novoletnem premoru.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici lanskega oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone.

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca v 21. krogu gostila moskovski Dinamo. Dolgoletni branilec slovenske izbrane vrste, ki je v ponedeljek slovesno odprl športni center Baza, se tako nahaja na novoletnem premoru.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala marca.

Aljaž Struna: Palermo je v drugi italijanski ligi prezimil na prvem mestu. Pirančan, ki je v zimskem prestopnem roku zanimiv številnim klubom, bo tekme nadaljeval 20. januarja.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: Konyaspor je v prvi turški lig prezimil na skromnem 16. mestu. Če bi ostalo pri tem, bi nekdanji kapetan Domžal zapustil prvo turško ligo. Konyaspor bo po kratkem novoletnem premoru nadaljeval sezono v torek, ko bo v pokalu, kjer brani naslov, ob 18. uri gostoval pri Trabzonsporju.

Jan Repas na prvem prvenstvenem dvoboju Caena v letu 2018 ni dočakal priložnosti za nastop. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: italijanska prva liga je trenutno na krajšem premoru, nadaljevala se bo s tekmami prihodnji konec tedna.

Rene Krhin: Nantes je v nedeljo v prvi francoski ligi gostil zvezdniški PSG in izgubil z 0:1. Slovenski vezist ni dočakal priložnosti za igro. Na njo je zaman čakal na klopi.

Jasmin Kurtić: italijanska prva liga je trenutno na krajšem premoru, nadaljevala se bo s tekmami prihodnji konec tedna. Izkušeni slovenski vezist jo bo nadaljeval v dresu novega, že sedmega italijanskega kluba. V četrtek je namreč tudi uradno prestopil iz Atalante v Spal, ki je trenutno na 17. mestu prvenstvene lestvice in se bori za obstanek.

Jan Repas: Caen je v prvi francoski ligi v soboto doma izgubil proti Lillu (0:1). Mladi slovenski vezist je ostal na klopi.

Rajko Rotman: Götzepe je v prvi turški ligi prezimil na šestem mestu. Sezono bo nadaljeval 20. januarja, ko ga čaka atraktivno gostovanje v Istanbulu pri Fenerbahčeju.

Benjamin Verbič: po sijajni prvi polovici sezone v dresu Köbenhavna je postal novi član kijevskega Dinama, podpisal je petletno pogodbo. Dinamo Kijev je danskemu prvaku plačal štiri milijone evrov, Vojničan pa bi lahko v dresu ukrajinskega velikana debitiral 17. februarja, ko se bo Dinamo pomeril z Olimpikom iz Donecka. Kijevčani so prezimili na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem s tekmo manj zaostajajo tri točke.

Kakšna je prihodnost Romana Bezjaka? Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: po zanj katastrofalni prvi polovici sezone, v kateri je za Darmstadt dočakal priložnost le na štirih tekmah v nemški drugi ligi in v pokalu - zbral je vsega 144 minut igre -, je njegova prihodnost nedorečena. Novopečeni trener Darmstadta Dirk Schuster je sicer napovedal, da bo računal nanj, a vprašanje je, kaj se bo pozimi zgodilo z 28-letnim napadalcem, ki ima z Darmstadtom pogodbo do junija 2019. V zadnjih dneh ga med drugim povezujejo tudi z vrnitvijo v bolgarski Ludogorec, pri katerem je pred časom že blestel. Druga nemška liga se bo nadaljevala 24. januarja.

Josip Iličić: italijanska prva liga je trenutno na krajšem premoru, nadaljevala se bo s tekmami prihodnji konec tedna. V ponedeljek je užival na otvoritveni slovesnosti športne dvorane Baza, kjer je pokazal veliko znanja v futsalu.

Tim Matavž: na Nizozemskem je z Vitessejem prezimil na osmem mestu. V jesenskem delu je dosegel devet zadetkov. Več od njega so jih v nizozemskem prvenstvu dosegli le trije. Po zimskem premoru bo Primorec nadaljeval sezono v torek, ko bo gostoval v Rotterdamu pri tamkajšnji Sparti. Tekma se začne ob 20. uri.

Andraž Šporar: nekdanji napadalec Olimpije bo kariero nadaljeval na Slovaškem, kjer je sklenil pogodbo s Slovanom. Velikan iz Bratislave, ki bo v kratkem bogatejši za prekrasen nov štadion, bo prezimil na tretjem mestu. Za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja devet točk. Šporar bi lahko v dresu Slovana prvič nastopil 17. februarja, ko bo klub iz slovaške prestolnice gostoval pri Zemplinu iz Mihavolcev.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Prvi zadetek Roberta Berića v francoskem prvenstvu po vrnitvi k St. Etiennu:

Zadetek Davida Poljanca (Nea Salamis) pri 3:43:

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: