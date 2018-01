Oblak umiril vročekrvnega zvezdnika, Elsner padel v krizo

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Slovenske nogometaše in trenerje, ki ne morejo računati na zimske počitnice ali pa so jih že končali, konec tedna čakajo nove obveznosti. Jan Oblak, ki ga vodi Argentinec Diego Simeone, je v prvem nastopu v letu 2018 pomagal Atleticu do zmage nad Getafejem (2:0), njegov izkušeni rojak Samir Handanović pa je v petek v izdihljajih srečanja zaradi sina trenerja Atletica ostal brez zmage v Firencah. Luka Elsner je na Cipru ponovno ostal brez točk.

Slovenski trenerji, ki delajo v tujini:

Luka Elsner: Nogometaši Pafosa so v ciprskem prvenstvu po odličnem začetku padli v rezultatsko krizo. Na zadnjih sedmih srečanjih so osvojili le dve točki in na lestvici padli na osmo mesto. V soboto so izgubili pri Ermisu, ki je na lestvici uvrščen nižje, z 0:2. Za šestim mestom, na katerem je Omonia, in pelje v dodatno ligo za prvaka, zaostaja že osem točk. Nekdanji trener Domžal in Olimpije je nazadnje zmagal v prvenstvu 20. novembra 2017.

Matjaž Kek: Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu hrvaškega prvenstva četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk. V zimskem prestopnem roku bo skušala obnoviti moči v napadu, saj je ostala brez pomembnih nosilcev igre, zlasti Maria Gavranovića (Dinamo Zagreb) in Marka Vešovića (Legia). Hrvaško prvenstvo bo nadaljevala 11. februarja.

Slaviša Stojanović: Lani je Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Izbran je bil za najboljšega trenerja meseca. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je v leto 2018 vstopil z nedotaknjeno mrežo proti Getafeju (2:0). Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: Benevento je v soboto presenetljivo premagal še Sampdorio (3:2) in vknjižil drugo zaporedno zmago v serie A. Prvoligaški novinec se je predzadnji Veroni približal na šest točk zaostanka. Slovenski vratar je branil vso tekmo. V drugem polčasu je prvič sodeloval z nekdanjim branilcem Maribora Jean-Claude Billongom, ki je debitiral v dresu "čarovnic", dva zadetka pa je za gostitelje dosegel nekdanji napadalec Gorice Massimo Coda.

Jan Koprivec: Pafos je v soboto v 19. krogu ciprskega prvenstva izgubil na gostovanju pri Ermisu (0:2). Branil je vso tekmo.

Jan Oblak: Svetovni rekorder med vratarji, čigar tržna vrednost po podatkih Transfermarkt.de znaša že 50 milijonov evrov, se je predstavil prvič v letu 2018. Atletico je v času sobotnega kosila osrečil navijače na štadionu Wanda Metropolitano in v 18. krogu španskega prvenstva premagal Getafe z 2:0. Slovenski vratar, ki ga otoški mediji v zadnjih dneh povezujejo z morebitnim prestopom k Liverpoolu, se je izkazal. Branil je vso tekmo in zbral pet obramb, nogometno javnost pa je navdušil tudi ob koncu prvega polčasa, ko je pritekel do razjarjenega soigralca Diega Costo, ga objel, umiril in pospremil v slačilnico.

Izbranci Diega Simeoneja, ki je zelo navezan na slovenskega vratarja (njegov sin Giovanni Simeone je v petek premagal vratarja Interja Samirja Handanovića in priigral točko Fiorentinu), so se z zmago približali vodilni Barceloni na šest točk zaostanka, a čaka Katalonce v nedeljo še tekma.

Kako je Oblak pomiril Costo?

Atletico je v tej sezoni v domačem prvenstvu izgubil le eno tekmo, Oblak pa je prejel le osem zadetkov. Manjkrat od njega je bil premagan le čuvaj mreže Barcelone Marc-Andre ter Stegen. Škofjeločan bo v nedeljo praznoval 25. rojstni dan, v soboto pa si je z nedotaknjeno mrežo priigral lepo darilo, saj je na klubski lestvici vseh časov med vratarji, ki so ostali nepremagani na tekmi, poskočil na tretje mesto. Zadetka ni prejel že na 57. tekmi španskega prvenstva. Večkrat od njega sta ostala nepremagana le Abel Resino (95) in Madinabeytia (62).

Kapetan slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar je v petek novo točko Chieva v serie A pozdravil s klopi. Foto: Vid Ponikvar

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo je v uvodni tekmi 20. kroga italijanskega prvenstva v Veroni remiziral z Udinesejem (1:1). Kapetan slovenske izbrane vrste, ki bo v ponedeljek skupaj s poslovnimi partnerji slovesno odprl športni center v Štepanjskem naselju (Ljubljana), je obsedel na klopi za rezervne igralce. Po tekmi se je odpravil na krajši premor, saj se bo serie A nadaljevala 21. januarja.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone.

Bojan Jokić: Prvi del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na šestem mestu. Zbral je 17 prvenstvenih nastopov in dosegel en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca. Kranjčan bo v ponedeljek skupaj s poslovnimi partnerji slovesno odprl športni center v Štepanjskem naselju (Ljubljana).

Miha Mevlja: Jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala marca.

Aljaž Struna: Palermo je v drugi italijanski ligi prezimil na prvem mestu. Pirančan, ki je v zimskem prestopnem roku zanimiv številnim klubom, bo s tekmami nadaljeval 20. januarja.

Miral Samardžić: Prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: Konyaspor je v prvi turški lig prezimil na skromnem 16. mestu. Če bi ostalo pri tem, bi nekdanji kapetan Domžal zapustil prvo turško ligo. Konyaspor bo po kratkem novoletnem premoru nadaljeval sezono 16. januarja, ko bo v pokalu, kjer brani naslov, gostoval pri Trabzonsporju.

Slovenski reprezentant Jan Repas je pomagal Caenu do pokalne zmage nad nižjeligašem. Foto: Twitter

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo je na petkovi tekmi 20. kroga italijanskega prvenstva v Veroni remiziral z Udinesejem (1:1). Primorec, ki je v tej sezoni v prvenstvu zbral dva gola in že pet podaj, je odigral 90 minut, nato pa je v sodnikovem podaljšku zapustil igrišče. Po tekmi se je odpravil na krajši dopust, saj se bo serie A nadaljevala 21. januarja.

Rene Krhin: Nantes bo prvič v letu 2018 nastopil v nedeljo, ko bo v 1/32 finala francoskega prvenstva skušal upravičiti vlogo favorita na gostovanju pri nižjeligašu Senlisu. Tekma se bo začela ob 17.30.

Jasmin Kurtić: Atalanta je v soboto v gosteh presenetila Romo in jo premagala z 2:1. Slovenski reprezentant je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. Zanj se zanimajo nekateri italijanski klubi, največ zanimanja je za zdaj pokazal Cagliari, tako da ni izključena selitev v zimskem prestopnem roku.

Jan Repas: Caen je v leto 2018 vstopil na tekmi 1/32 finala francoskega pokala. V soboto je gostoval pri nižjeligašu Hazebroucku in ga premagal z 2:0. Odigral je vso tekmo in v 27. minuti prispeval podajo za prvi gol Caena.

Rajko Rotman: Götzepe je v prvi turški ligi prezimil na šestem mestu. Sezono bo nadaljeval 20. januarja, ko ga čaka atraktivno gostovanje v Istanbulu pri Fenerbahčeju.

Benjamin Verbič: Po sijajni prvi polovici sezone v dresu Köbenhavna je postal novi član kijevskega Dinama, podpisal je petletno pogodbo. Dinamo Kijev je danskemu prvaku plačal štiri milijone evrov, Vojničan pa bi lahko v dresu ukrajinskega velikana debitiral 17. februarja, ko se bo Dinamo pomeril z Olimpikom iz Donecka. Kijevčani so prezimili na drugem mestu, za vodilnim Šahtarjem s tekmo manj zaostajajo tri točke.

Lahko Josip Iličić po Napoliju prekriža načrte še enemu italijanskemu klubskemu velikanu? Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: Po zanj katastrofalni prvi polovici sezone, v kateri je za Darmstadt dočakal priložnost le na štirih tekmah v nemški drugi ligi in v pokalu - zbral je vsega 144 minut igre -, je njegova prihodnost nedorečena. Novopečeni trener Darmstadta Dirk Schuster je sicer napovedal, da bo računal nanj, a vprašanje je, kaj se bo pozimi zgodilo z 28-letnim napadalcem, ki ima z Darmstadtom pogodbo do junija 2019. Druga nemška liga se bo nadaljevala 24. januarja.

Podaja Josipa Iličića pri 2:14:

Josip Iličić: Kranjčan, ki je v tej sezoni v serie A dosegel že sedem zadetkov in je osmi najboljši strelec tekmovanja, je v soboto v 20. krogu italijanskega prvenstva presenetil Romo. Še drugič v tem tednu je na jugu Apeninskega polotoka prekrižal načrte favoritu. Med tednom je v pokalu presenetil vodilni Napoli in se uvrstil v polfinale, na Olimpicu pa je zmagal z 2:1. Iličić je prispeval podajo za prvi gol Atalante, ki ga je mojstrsko dosegel Andreas Cornelius. Nekdanji nogometaš Interblocka in Mairbora je odigral le prvi polčas, saj ga je trener po rdečem kartonu soigralca taktično zamenjal na začetku drugega polčasa.

Tim Matavž: Na Nizozemskem je z Vitessejem prezimil na osmem mestu. V jesenskem delu je dosegel devet zadetkov. Več od njega so jih v nizozemskem prvenstvu dosegli le trije. Po zimskem premoru bo Primorec nadaljeval sezono 16. januarja na gostovanju v Rotterdamu, ko se bo pomeril s Sparto.

Andraž Šporar: Nekdanji napadalec Olimpije bo kariero nadaljeval na Slovaškem, kjer je sklenil pogodbo s Slovanom. Velikan iz Bratislave, ki bo v kratkem bogatejši za prekrasen nov štadion, bo prezimil na tretjem mestu. Za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja devet točk. Šporar bi lahko v dresu Slovana prvič nastopil 17. februarja, ko bo klub iz slovaške prestolnice gostoval pri Zemplinu.

Vrhunci srečanja med Fiorentino in Interjem, Samir Handanović se je izkazal v 58. minuti, ko je mojstrsko ubranil prosti strel Biraghija (pri 4:22), in v 79. minuti, ko je ubranil strel "s škarjicami" Khoume Babacarja (pri 6:11).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: