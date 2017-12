Božičnega darila ni dočakal, solze sreče bo potočil za rojstni dan

Jon Gorenc Stanković

Najboljši slovenski nogometaši so vajeni igranja v najmočnejših ligah na svetu, a je v zadnjih sezonah nastala določena izjema. Če so slovenski legionarji vzeli za svojo italijansko serie A, veliko pa jih je tudi v najvišjem klubskem razredu v Nemčiji, Franciji in Španiji, kjer za pohvalne ocene o slovenskem nogometu skrbi zlasti vratar Atletica Jan Oblak, pa se je izgubila vez med Slovenci in angleškim prvenstvom.

Zadnji je bil rekorder 1. SNL, ki nima sreče z zdravjem

Haris Vučkić je zaradi zdravstvenih težav izpustil ogromno priložnosti za dokazovanje v dresu Newcastla. Foto: Guliver/Getty Images Ljubitelji premier league niso dočakali slovenskega nastopa že tri leta! Natančneje tri leta in dan, saj je Haris Vučkić, zadnji slovenski nogometaš, ki je vpisal igralne minute v enem izmed najmočnejših klubskih tekmovanj na svetu, zadnjič nastopil 26. decembra 2014. Na znameniti boxing day, ki je na Otoku pa tudi širše plenil pozornost tudi včeraj, najbolj po zaslugi rekordnega strelca Tottenhama Harryja Kana.

Newcastle je pred tremi leti in dnevom na Old Traffordu izgubil z 1:3, slovenski legionar pa je odigral osem minut. Dva zadetka je dosegel Wayne Rooney, enega pa Nizozemec Robin Van Persie. Trener rdečih vragov je bil njegov rojak Louis Van Gaal, Newcastle pa je vodil Alan Pardew. Po gostovanju srak na Old Traffordu je sledilo obdobje triletne suše slovenskih nastopov, ki ne more biti v ponos slovenskemu nogometu.

Slovenci, ki so v angleškem prvenstvu vknjižili vsaj en nastop: Aleš Križan (Barnsley – 1997/98)

Milenko Ačimović (Tottenham – 2002/03)

Aleksander Rodić (Portsmouth – 2004/05)

Robert Koren (WBA – 2008/09, Hull City – 2013/14)

Haris Vučkić (Newcastle – 2011/12 in 2014/15)

Navdušil ga je že v Dortmundu

Jon Gorenc Stanković je z drugo ekipo Borussie Dortmund nabiral izkušnje v tretji nemški ligi, občasno pa je kandidiral tudi za dvoboje prve ekipe. Foto: Guliver/Getty Images Da bi se lahko na seznamu udeležencev angleškega prvenstva kmalu pojavil še šesti Slovenec, napovedujejo besede nemškega trenerja Davida Wagnerja. Vodja strokovnega štaba Huddersfielda je odličen prijatelj Jürgena Kloppa, karizmatičnega stratega Liverpoola, ki je v skupinskem delu lige prvakov dvakrat nadigral slovenskega prvaka NK Maribor. Tako dober prijatelj, da je bil tudi njegova poročna priča. Z njim je najprej sodeloval pri Mainzu, kjer sta si delila slačilnico, nato pa še pri Borussii Dortmund.

Pri rumeno-črnih sta bila oba trenerja. Wagner je vodil drugo ekipo, v kateri je bil navdušen nad sposobnostmi mladega slovenskega reprezentanta Jona Gorenca Stankovića. Ta je v Dortmundu sprva igral kot posojeni nogometaš Domžal, nato pa ga je nemški velikan kupil in z njim zaslužil, ko ga je prodal Huddersfield Townu.

Nesreča na treningu, loterija na Wembleyju

Trener David Wagner ga zelo ceni in pogreša. Foto: Guliver/Getty Images Zanimanje angleškega kluba ni bilo naključno, saj ga je vodil prav Wagner, ki je na Otoku vedno bolj cenjen strateg. Visoki Slovenec se je podal na Otok in okrepil tedanjega člana drugega kakovostnega angleškega klubskega razreda, tekmovanja championship.

Huddersfieldu ni šlo slabo. Sezono 2016/17 je tudi s pomočjo mladega Slovenca, ki je zbral 14 nastopov, končal na visokem petem mestu. Uresničil je cilj in se uvrstil v dodatne kvalifikacije za nastop v premier league.

Gorenc Stanković, ki si je lani prislužil tudi vpoklic selektorja Srečka Katanca na priprave članske reprezentance za prijateljsko tekmo s Turčijo v Stožicah, se je hitro privadil na otoški nogomet. Sreči ni bilo videti konca.

Dobival je vedno več priložnosti, nato pa je spomladi na navidezno nedolžnem treningu staknil eno najhujših poškodb, kar jih poznajo nogometaši. Poškodoval si je križno kolensko vez. Zdravniki so mu predpisali dolgotrajno okrevanje. Zaradi nje 190 centimetrov visok branilec počiva že devet mesecev!

Po zmagi nad Readingom na Wembleyju so se 'terierji' v elitni razred vrnili prvič po letu 1972 in popestrili druščino nekdanjih angleških prvakov. Huddersfield je bil najboljši trikrat zapored, med letoma 1923 in 1925, leta 1922 je osvojil pokal Uefa in angleški superpokal. Obdobje, ko je osvajal lovorike, je oddaljeno skoraj okroglih sto let. Foto: Reuters

Vmes je zaploskal soigralcem, ki so po razburljivem finalu dodatnih kvalifikacij, ko so 29. maja na Wembleyju po loteriji kazenskih strelov premagali Reading, poskrbeli za preboj med najboljše in dvignili mesto na noge.

Vrnil se bo prihodnji mesec

Jon Gorenc Stanković lahko postane šesti Slovenec, ki bi zaigral v angleški 'prvi ligi'. Foto: Guliver/Getty Images Gorenc Stanković zaradi poškodbe še ni dočakal krstnega nastopa v ligi, kjer igra pet udeležencev osmine finala lige prvakov in v kateri kraljuje Guardiolov Manchester City. Po poškodbi je obljubil, da se bo trudil na vse pretege, da se vrne čim prej in še boljši kot prej. Sprva se je napovedovalo, da se bo ekipi angleškega prvokategornika pridružil še pred koncem koledarskega leta.

Tovrstnega božičnega darila vendarle ni dočakal. Na seznamu manjkajočih je ostal tudi pred torkovim dvobojem, v katerem je njegov klub remiziral s Stoke Cityjem (1:1) in na lestvici zadržal solidno 11. mesto. Da pa bo nekdanji nogometaš Domžal in Borussie Dortmund vendarle kmalu dočakal tisto, o čemer sanja vsak nogometaš, ki ima opraviti z angleškim klubskim nogometom, nakazujejo besede nemškega stratega.

''Jon se bo predvidoma vrnil sredi januarja. Takrat se bo pridružil našim treningom. To bo velik dobitek za ekipe. Podoben tistemu, kot da bi v zimskem prestopnem roku dobili novega igralca,'' je trener Huddersfield Towna pojasnil, da bo kmalu napočil čas za vrnitev Slovenca.

Nekdanji kapetan Domžal se je privadil igranja z znanimi nogometaši že kot najstnik. Foto: Guliver/Getty Images

Wagner je Nemec z ameriškim državljanstvom, saj je v pestri karieri branil tudi barve izbrane vrste ZDA. Komaj čaka na vrnitev dveh mladih igralcev, ki sta že dalj časa na seznamu poškodovanih igralcev.

To bo najlepše rojstnodnevno darilo

Pred poškodbo je bil standardni mladi reprezentant Slovenije. Da je pred njim velika kariera, je dokazal v dresu Domžal, ko mu je nekdanji trener Stevan Mojsilović pri 17 letih in na drugi tekmi v 1. SNL zaupal kapetanski trak! Foto: Guliver/Getty Images Poleg nekdanjega nogometaša Domžal se bo sredi januarja vrnil v ekipo tudi 21-letni Danec Philip Billing. Mladi zvezni igralec se vrača po hudi poškodbi gležnja, zaradi katere je z igrišč odsoten že dva meseca.

Če se bo uresničila trenerjeva napoved, bo to prelepo darilo za Jonov 22. rojstni dan, ki ga bo mladi slovenski branilec praznoval 14. januarja 2018. Wagner doživlja Slovenca kot obetavnega nogometaša z odločnim značajem, ki se je hitro privadil na otoški klubski nogomet in lahko Huddersfieldu ponudi še veliko.

Gorenc je dres Huddersfielda zadnjič na igrišču nosil 1. marca 2017. Gostoval je na Etihadu, pri bogatem Manchester Cityju, s katerim je v pokalu FA izgubil s prepričljivim rezultatom 1:5. Dva zadetka je dosegel Argentinec Sergio Agüero, ena izmed gonilnih sil, s katerimi izbranci Josepa Guardiole v sinje modrih dresih zmagujejo kot za stavo in podirajo otoške rekorde.

Stanković je takrat odigral vso tekmo in prejel rumeni karton. Manchester Cityju je čestital za visoko zmago. Ko bo okreval po hudi poškodbi kolena, se vrnil na igrišče in debitiral v premier league, bo lahko najverjetneje čestital Cityju še za naslov angleškega prvaka.