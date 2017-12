Kane s "hat-trickom" prehitel Messija

Angleško prvenstvo, 20. krog

Na angleških zelenicah ne poznajo počitka in praznikov. Že danes je na sporedu tradicionalni boxing day, ki bo presenetljivo razpotegnjen do četrtka. Izrazito atraktivnega para ni. Tottenham je napolnil mrežo Southamptona (5:2), tri gole pa je prispeval Harry Kane in tako prehitel Lea Massija. Argentinec je v koledarskem letu 2017 dosegel 54 zadetkov, angleški napadalec pa kar 56!