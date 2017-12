Manchester City spet navdušil in zmagal 17. zapored

Angleško prvenstvo, 19. krog

V 19. krogu angleške premier lige je vodilni Manchester City s 4:0 premagal Bornemouth in prišel do neverjetne 17. prvenstvene zmage v nizu. Prvak Chelsea je remiziral v gosteh pri Evertonu. Tottenham je z novimi tremi goli Harryja Kana s 3:0 premagal Burnley. Manchester United bo ob 20.45 gostoval pri Leicester Cityju. V petek sta v poslastici kroga Arsenal in Liverpool remizirala s 3:3.

Na petkovi tekmi med Arsenalom in Liverpoolom res spektakularno. Liverpool je po zadetku Mohameda Salaha v 52. minuti na Emiratesu že vodil z 2:0, ko so na sceno stopili domači in po zadetkih Alexisa Sancheta, Granita Xhake in Mesuta Özila v pičlih petih minutah povedli s 3:2.

Gostje so bili v šoku, vseeno pa so se na koncu zbrali in prek Roberta Firmina prišli do zaslužene točke. Roko na srce, delitev točk ne ustreza ne enim ne drugim, saj za vodilnim Cityjem s tekmo več zaostajata še vedno neverjetnih 17 oziroma 18 točk.

Lestvica: Manchester City 19 tekem – 55 točk Manchester United 18 - 41 Chelsea 19 – 39 Liverpool 19 – 35 Tottenham 19 – 34 Arsenal 19 – 34 Burnley 19 – 32 Leicester City 18 – 26 Everton 19 – 26 Watford 19 – 22 Huddersfield Town 19 – 22 Brighton 19 – 21 Southampton 19 – 19 Stoke City 19 – 19 Newcastle 19 – 18 Crystal Palace 19 - 18 West Ham 19 – 17 Bournemouth 19 - 16 WBA 19 – 14 Swansea City 19 – 13