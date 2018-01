Jan Oblak je svetovni fenomen, Slovenija ima kar 25 milijonarjev

Najdražji slovenski nogometaši

Z današnjim dnem je tržna vrednost Jana Oblaka na strani Transfermarkt.de uradno poskočila na 50 milijonov evrov. S tem je postal najdražji nogometni vratar vseh časov na svetu, hkrati pa poskrbel za novo najvišjo vrednost v zgodovini slovenskega nogometa. Koliko so vredni njegovi rojaki, zlasti reprezentančni soigralci? Milijonsko mejo jih presega 24, le eden med njimi pa si služi kruh v domovini.

Vratar slovenske reprezentance in Atletica Jan Oblak je v leto 2018 vstopil kot svetovni rekorder. Foto: Reuters

Prvi vratar slovenske nogometne reprezentance in madridskega Atletica Jan Oblak je v leto 2018 vstopil kot novopečeni svetovni rekorder. Njegova tržna vrednost znaša visokih 50 milijonov evrov, s čimer je postavil nov mejnik v zgodovini tako slovenskega kot tudi svetovnega nogometa. Škofjeločan, ki je prvoligaško kariero začel kot golobradi mladenič med vratnicama ljubljanske Olimpije, je z naskokom najbolj vreden slovenski nogometaš.

Foto: Gregor Jamnik

Kampl slovenski rekorder, a ne po tržni vrednosti

Kevin Kampl je lansko poletje zamenjal delodajalca in se preselil v Lepizig. Foto: Getty Images Na lestvici, ki jo ureja Transfermarkt.de, mu je najbližje Kevin Kampl. Zvezni igralec iz Solingena, od lanskega poletja tudi lastnik najdražjega slovenskega prestopa, ko so rdeči biki iz Leipziga za njegov prihod Bayerju plačali okroglih 20 milijonov evrov, je vreden 18 milijonov. Skoraj trikrat manj kot Oblak, a več kot dovolj, da je na lestvici najdražjih slovenskih nogometašev zabetoniran na drugem mestu.

Z dvomestno vrednostjo, izraženo v milijonih evrov, se lahko pohvalita le še dva dolgoletna zvezdnika serie A. Samir Handanović, ki bi se lahko letos z Interjem vmešal v boj za državni naslov, je tako kot vroči as Atalante Josip Iličić vreden deset milijonov evrov. Na petem mestu je njegov dober prijatelj in klubski soigralec Jasmin Kurtić, mesto nižje pa je prvi Slovenec, ki si nogometnega kruha ne služi v petih najmočnejših evropskih ligah, ampak v Rusiji. To je Miha Mevlja, samozavestni branilec Zenita, ruskega velikana iz St. Peterburga.

Čeprav ne igra redno v Belgiji in se nagiba k vrnitvi v Francijo, je dokaj visoko tržno vrednost zadržal Robert Berić, poleg izkušenega nosilca igre Chieva Valterja Birse še zadnji Slovenec, ki je po oceni Transfermarkt.de vreden več kot štiri milijone evrov.

Zahović edini iz 1. SNL

Luka Zahović nosi dres NK Maribor. Foto: Sportal Vsaj milijon evrov je vredno 25 Slovencev, med njimi pa le eden igra v Prvi ligi Telekom Slovenije. To je Luka Zahović, napadalec Maribora, ki je imel v jesenskem delu sezone ogromno težav z zdravjem.

Zanimivo je tudi, da je sin športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića skoraj edini med 25 slovenskimi "milijonarji" brez nastopa za člansko izbrano vrsto. Omenjene časti ni občutil le še branilec poljske Jagiellonie Nemanja Mitrović.

Milijonsko vrednost ima tudi Dejan Lazarević, edini slovenski "milijonar" brez kluba. Hitronogi Domžalčan po manj uspešnih dokazovanjih v Turčiji, kjer se ni naigral, hkrati pa je izgubil status članskega reprezentanta, namreč že več kot polovico leta išče novega delodajalca.

Oblak izmaknil rekord Handanoviću

V zadnjih 15 letih je imelo tržno vrednost v višini vsaj dveh milijonov evrov 34 slovenskih nogometašev, kar je lepo število za eno izmed manjših držav v Evropi. Oblak je danes postavil rekordno letvico na okroglih 50 milijonov evrov. Pred njegovim uspehom je status najdražjega slovenskega nogometaša, cenjenega v svetu, pripadala Samirju Handanoviću.

Samir Handanović je pred kratkim podaljšal pogodbo z milanskim Interjem. Foto: Reuters

Pred štirimi leti in pol je bil vreden 24 milijonov evrov in spadal med najdražje vratarje sveta, zdaj pa je njegova tržna vrednosti, tudi zaradi tega, ker je osem let starejši od Oblaka, petkrat manjša od 24-letnega Škofjeločana.

Vsi Slovenci s tržno vrednostjo vsaj dva milijona evrov:

Nogometaš Klub, država Vrednost Kdaj? Jan Oblak Atletico Madrid, Špa 50 januar 2018 Samir Handanović Inter Milano, Ita 24 avgust 2013 Kevin Kampl RB Leipzig, Nem 18 oktober 2017 Josip Iličić Fiorentina, Ita 15 januar 2016 Jasmin Kurtić Atalanta Bergamo, Ita 7 junij 2016 Tim Matavž PSV Eindhoven, Niz 7 september 2011 Milivoje Novaković Köln, Nem 6,5 junij 2009 Robert Berić St. Etienne, Fra 5,5 september 2015 Armin Bačinović Palermo, Ita 5 junij 2011 Nastja Čeh Club Brügge, Bel 5 oktober 2004 Miha Mevlja Zenit St. Peterburg, Rus 5 oktober 2017 Valter Birsa Chievo Verona, Ita 4,5 januar 2017 Milenko Ačimović Lille, Fra 3,5 marec 2005 Rene Krhin Inter Milano, Ita 3,3 julij 2014 Aleksander Knavs Bochum, Nem 3,25 oktober 2004 Robert Koren WBA, Ang 3,2 junij 2009 Vid Belec Carpi, Ita 3 julij 2016 Dominic Maroh Köln, Nem 3 julij 2016 Zlatko Zahović Benfica, Por 3 oktober 2004 Roman Bezjak Ludogorec Razgrad, Bol 2,5 marec 2014 Mišo Brečko Köln, Nem 2,5 julij 2010 Zlatan Ljubijankić Gent, Bel 2,5 december 2009 Andraž Šporar Basel, Švi 2,5 april 2016 Andraž Kirm Wisla Krakov, Pol 2,3 julij 2011 Klemen Lavrič Duisburg, Nem 2,2 junij 2007 Marko Šuler Gent, Bel 2,2 julij 2010 Boštjan Cesar Marseille, Fra 2 junij 2005 Sašo Fornezzi Orduspor, Tur 2 januar 2013 Branko Ilić Domžale, Slo 2 junij 2007 Dejan Lazarević Antalyaspor, Tur 2 januar 2016 Milan Osterc Malatyaspor, Tur 2 oktober 2004 Nejc Skubic Konyaspor, Tur 2 junij 2017 Petar Stojanović Maribor, Slo 2 december 2014 Etien Velikonja Cardiff City, Wal 2 september 2012

Transfermarkt.de ocenjuje tržne vrednosti igralcev od leta 2002. Zato Zlatko Zahović (navedena je njegova tržna vrednost pri Benfici, kjer je sklenil kariero) podobno kot še nekateri vidnejši posamezniki Katančeve zlate generacije na večni lestvici najdražjih slovenskih nogometašev niso uvrščeni višje.