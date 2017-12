Nori tedni Josipa Iličića, zadel je tudi na kultnem San Siru

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Slovenski trenerji, ki delajo v tujini:

Luka Elsner: potem ko je ob prihodu na klop svojega prvega kluba v tujini mladi slovenski trener dosegal dobre rezultate, sta bila zadnja dva meseca zanj kot iz najhujše nočne more. Zadnjo tekmo v letošnjem letu je v prvi ciprski ligi odigral v četrtek, ko je z 0:3 izgubil v gosteh pri Omoniji Nikoziji.

Nekdanji trener Domžal in Olimpije je tako izgubil še četrtič na zadnjih petih prvenstvenih tekmah. Novembra in oktobra je na sedmih tekmah le enkrat zmagal, enkrat remiziral in petkrat izgubil. Verjeli ali ne, njegovo moštvo je na zadnjih devetih tekmah, ki jih je odigralo v letošnjem letu, doseglo le dva gola. Pafos je po prvem delu prvenstva na osmem mestu. Na 16 tekmah je zbral 20 točk.

Tolaži se lahko le s tem, da je z zmago s 3:0 prejšnji teden napredoval v ciprskem pokalu.

V povezavi s Pafosom velja omeniti še to, da ga je med tednom zapustil eden izmed treh slovenskih nogometašev, ki so bili njegovi člani. Mitja Lotrič je prost igralec in išče novega delodajalca.

Matjaž Kek: z Rijeko je po krizi, ki jo je preživljal oktobra in novembra, decembra nanizal štiri zmage in zdaj uživa na dopustu. Hrvaško prvenstvo se bo nadaljevalo februarja prihodnje leto. Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk.

Slaviša Stojanović: letošnja prvenstvena sezona se je v Latviji končala v začetku novembra. Riga je osvojila tretje mesto in se uvrstila v Evropo, Ljubljančan pa je bil izbran za najboljšega trenerja meseca. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je v Španiji doživel šele prvi poraz. Z 0:1 je klonil v Barceloni proti Espanyolu. Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: tudi tokrat je branil za Benevento, a ni mogel preprečiti novega poraza svojega kluba, ki je v prvi italijanski ligi v soboto z 0:1 klonil v gosteh pri Genoi in ima po 18 krogih še vedno samo eno točko.

Jan Koprivec: pri četrtkovem porazu Pafosa z 0:3 v gosteh pri Omoniji Nikoziji v prvi ciprski ligi je branil 90 minut. Pafos je na zimski premor odšel z osmega mesta. Slovenski vratar je na 16 tekmah prejel 23 golov.

Jan Oblak: z Atleticom je v petek v španskem prvenstvu gostoval pri Espanyolu v Barceloni in prvič v tej sezoni izgubil na domačih tleh. Klonil je z 0:1. Slovenski vratar, ki je na 17. prvenstveni tekmi v sezoni prejel šele osmi gol, je pred tem poskrbel za tri obrambe, v 88. minuti pa klonil po natančno odmerjenem strelu veterana Sergia Garcie, ki je Škofjeločana pri strelu znotraj kazenskega prostora ujel na napačni nogi. Atletico je zamudil priložnost, da se morebiti približa vodilni Barceloni, za katero je imel pred tokratnim krogom zaostanek šestih točk.

Aljažu Struni gre s Palermom odlično v drugi italijanski ligi. Foto: Getty Images

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo je v prvi italijanski ligi v petek gostil Bologno in izgubil z 2:3. Kapetan Slovenije je tudi tokratno tekmo presedel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone.

Bojan Jokić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na šestem mestu. Zbral je 17 prvenstvenih nastopov in dosegel en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala marca prihodnje leto.

Miha Mevlja: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala marca prihodnje leto.

Aljaž Struna: Palermo je bil na delu v drugi italijanski ligi že v četrtek, ko je malce razočaral in z 1:1 remiziral proti Ceseni, ki je pri dnu lestvice. Kljub temu je ohranil prvo mesto na lestvici in je na dobri poti, da se vrne med italijansko nogometno elito. Pirančan je tudi tokrat igral od prve do zadnje minute.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala marca prihodnje leto.

Nejc Skubic: Konyaspor je v prvi turški lig v soboto doma z 1:1 remiziral proti Fenerbahčeju. Nekdanji član Domžal je tudi tokrat igral od prve do zadnje minute.

Lahko Rajko Rotman nadaljuje niz zmag v prvi turški ligi v majici Götzepeja? Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo je v prvi italijanski ligi v petek doma z 2:3 izgubil proti Bologni. Primorec je igral vso tekmo in se izkazal za podajo za gol za 1:1 v 32. minuti. V tej sezoni je v prvenstvu zbral dva gola in že pet podaj.

Rene Krhin: prvi del francoske prve lige je končan, z Nantesom ga je končal na visokem petem mestu. Tudi v tej sezoni je imel težave s poškodbami, zato je zbral le šest nastopov v prvenstvu, ki se bo nadaljevalo sredi prihodnjega meseca.

Jasmin Kurtić: Atalanto v prvi italijanski ligi v soboto ob 18. uri čaka gostovanje pri ranjenem velikanu Milanu. Belokranjčan, ki je med tednom zaigral v pokalu, naj bi na priložnost spet čakal na klopi.

Jan Repas: prvi del francoske prve lige je končan, s Caenom ga je končal na 12. mestu. Zbral je enajst nastopov v prvenstvu, ki se bo nadaljevalo sredi prihodnjega meseca.

Rajko Rotman: Götzepeju gre v prvi turški ligi odlično, na zadnjih štirih tekmah je štirikrat zmagal. Zdaj ga v ponedeljek ob 18. uri čaka gostovanje v vročem Istanbulu, pomeril se bo s tamkajšnjim velikanom Galatasarayem, ki je na tretjem mestu. Götzepe je trenutno peti. Mariborčan bo tudi tokrat najverjetneje igral od prve minute.

Benjamin Verbič: po sijajni prvi polovici sezone v dresu Köbenhavna se je zgodilo, kar smo napovedovali. V soboto je postal novi član kijevskega Dinama, podpisal je petletno pogodbo.

Takole je Josip Iličić na kultnem San Siru premagal vratarja Milana Gianluigija Donnarummo. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: po zanj katastrofalni prvi polovici sezone, v kateri je za Darmstadt dočakal priložnost le na štirih tekmah v nemški drugi ligi in v pokalu - zbral je vsega 144 minut igre -, je njegova prihodnost nedorečena. Novopečeni trener Darmstadta Dirk Schuster je sicer napovedal, da bo računal nanj, a vprašanje je, kaj se bo pozimi zgodilo z 28-letnim napadalcem, ki ima z Darmstadtom pogodbo do junija 2019. Druga nemška liga se bo nadaljevala v drugi polovici prihodnjega meseca.

Josip Iličić: glede na to, da je na zadnjih treh tekmah Atalante v prvi italijanski ligi vselej zadel (zbral je štiri gole in podajo), je bilo precejšnje presenečenje, da je sobotno tekmo v gosteh pri sedemkratnem evropskem prvaku Milanu začel na klopi moštva iz Bergama. Toda tudi to ga ni ustavilo, da ne bi spet zadel. Na igrišče je prišel v 64. minuti, že sedem minut pozneje pa zadel za vodstvo gostov z 2:0 in postavil končni izid tekme. To je bil njegov že sedmi prvenstveni gol v tej sezoni.

Gol Josipa Iličića:

Tim Matavž: z Vitessejem je v soboto v prvi nizozemski ligi gostoval na štadionu, ki ga zelo dobro pozna. Pomeril se je namreč proti svojemu nekdanjemu klubu PSV Eindhovnu in, kot se to pogosto zgodi, zatresel njegovo mrežo. V 32. minuti je Vitesse popeljal v presenetljivo vodstvo, ki pa na žalost slovenskega napadalca ni zdržalo. PSV, ki je vodilni na lestvici, je do konca tekme prišel do preobrata in zmagal z 2:1. Matavž, ki je igral vso tekmo, je dosegel deveti prvenstveni gol sezone in je trenutno tretji najboljši strelec lige. Z izboljšanjem statistike se bo ukvarjal v naslednjem letu, nizozemski prvoligaši namreč do sredine januarja namreč odhajajo na odmor.

Andraž Šporar: tudi za njim je katastrofalna prva polovica sezone v nemški drugi ligi, za Arminio Bielefeld, h kateri je posojen iz Basla, je na desetih tekmah v prvenstvu in pokalu zbral le 333 minut igre (dosegel je gol). Njegova zgodba v Bielefeldu je najverjetneje končana, pozimi se bo skoraj zagotovo selil.

Reški Novi list piše o tem, da so se zanj zanimali pri Rijeki, a naj se jim z Baslom, s katerim ima bogato pogodbo do leta 2020, ni uspelo dogovoriti o odškodnini. Zataknilo naj bi se tudi pri višini plače, ki jo pričakuje 23-letni slovenski napadalec.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: