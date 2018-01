Šporar v Bratislavo, Slovaki so ga najavili kot velikega zvezdnika

Po Švici in Nemčiji še na Slovaško

Andraž Šporar je danes tudi uradno postal član slovaškega prvoligaša Slovana iz Bratislave. Z najuspešnejšim slovaškim nogometnim klubom, ki naj bi slovenskega reprezentanta od Basla odkupil za dva milijona evrov, je podpisal pogodbo za štiri leta in pol. Pri Slovanu so nekdanjega člana Olimpije in Interblocka napovedali kot velikega zvezdnika.

"To je eden izmed najtežjih poslov, ki smo jih opravili do zdaj. Bitka za njegov podpis ni bila lahka, saj je prejemal veliko ponudb. Mislim, da tako dober nogometaš na Slovaško še ni prišel. Gre za napadalca, ki lahko igra na najvišji evropski ravni in je reden član slovenske reprezentance," je 23-letnega slovenskega napadalca z velikimi besedami najavil Ivan Kmotrik, podpredsednik Slovana iz Bratislave, ki naj bi Baslu zanj odštel dva milijona evrov.

Prav tako naj bi Slovaki ugodili zahtevam Andraža Šporarja, ki naj bi v Bratislavi služil podobno, kot je v Švici. V Basel je pred natanko dvema letoma prišel za 3,3 milijona evrov iz Olimpije, a ni pokazal tistega, kar so Švicarji od njega pričakovali.

V Baslu je razočaral

Po Švici in Nemčiji še na Slovaško. Foto: Bobo V letu in pol je v Baslu, kjer je imel tudi težave s poškodbami, odigral 26 tekem in zabil le en gol. Zaigral je tudi v ligi prvakov, v kateri je zbral štiri nastope.

Potem so ga v prvi polovici te sezone posodili k nemškemu drugoligašu Arminii Bielefeld, a se tam ni izkazal. Imel je težave s trenerjem, odigral je le deset tekem in dosegel dva gola.

Po koncu prvega dela sezone je postalo jasno, da se v Bielefeld ne bo vračal, kar so pri Arminii ta teden tudi potrdili, danes pa je postalo uradno, kar se je govorilo že nekaj časa.

Seli se v slovaško super ligo, k Slovanu, z osmimi naslovi državnega prvaka najuspešnejšemu klubu iz Bratislave.

V dresu Slovenije je do zdaj zbral štiri nastope. Na prvi gol še čaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prihaja v tretjeuvrščeni klub na Slovaškem

Ta je po prvem delu sezone na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja za devet točk.

Slovaška super liga se bo nadaljevala 17. februarja.

Slovan je v tej sezoni sicer nastopal v Evropi. V kvalifikacijah za ligo Europa je prišel do drugega kroga, v katerem je izpadel proti danskemu Lyngbyju.