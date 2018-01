Tima Matavža je pričakovano doletela visoka kazen

Počival bo štiri tekme

Slovenskega nogometnega reprezentanta Tima Matavža, ki je pretekli konec tedna v dresu nizozemskega Vitesseja nešportno udaril nasprotnika, je tamkajšnja nogometna zveza kaznovala zaradi incidenta, ki ga je sodnik spregledal, a so ga ujele televizijske kamere. Počivati bo moral kar štiri tekme.

Na sobotni tekmi prve nizozemske lige med Vitessejem in Heerenvenom (1:1) je Tim Matavž, ki je z devetimi prvenstvenimi goli daleč najboljši strelec svoje ekipe, s komolcem v obraz, ko ni imel žoge, udaril nasprotnikovega nogometaša Denzela Dumfriesa.

Incident izkušenega slovenskega napadalca, ki se je lani poleti vrnil na Nizozemsko, so ujele televizijske kamere, zato je kmalu postalo jasno, da bo naknadno kaznovan.

Ob štirih tekmah suspenza, na katerega se bodo, kot so najavili, pri Vitesseju pritožili, je bil 29-letni napadalec kaznovan še z eno tekmo pogojnega suspenza.

Počivati bo moral en mesec

Če pritožbi Vitesseja ne bodo ugodili, kar se verjetno ne bo zgodilo, bo moral Matavž počivati kar en mesec in bo izpustil prvenstveni gostovanji pri PEC Zwolleju in ADO Den Haagu kot tudi domači tekmi proti njegovemu nekdanjemu klubu Groningenu in Feyenoordu.

Vrnil se bo lahko šele 17. februarja, ko Vitesse čaka domača prvenstvena tekma proti Excelsiorju.

Vitesse je po 19 odigranih krogih na sedmem mestu na prvenstveni lestvici.

Matavž je z devetimi goli četrti najboljši strelec najboljše nizozemske nogometne lige.

Kaj je naredil Tim Matavž: