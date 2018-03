Jan Oblak v središču pozornosti, Barcelona kar naenkrat trepeta

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek upa, da bo tokrat z Rijeko lahko odigral prvenstveno tekmo na Hrvaškem. Foto: Reuters

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: prejšnji teden bi moral odigrati domači derbi proti zagrebškemu Dinamu, ki ima na vrhu lestvice pred branilko naslova, četrtouvrščeno Rijeko, kar 15 točk prednosti, a je tekma odpadla zaradi zaledenelega igrišča. Sibirske vremenske razmere ogrožajo tudi tekme tokratnega kroga prve hrvaške lige, a naj bi Rijeka nedeljsko tekmo (17.00) proti zagrebški Lokomotivi vseeno odigrala. Ob tem je postalo jasno, da je bil odpadli derbi prestavljen na sredo prihodnji teden, tako da nekdanjega slovenskega selektorja čakajo pestri dnevi.

Slaviša Stojanović: latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa izgubil v finalu. Ali bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne že ta mesec, še ni znano.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Vratarji:

Jan Oblak je v lovu na svoj prvi naslov španskega prvaka. Foto: Getty Images Jan Oblak: potem ko je imela Barcelona še pred mesecem dni na vrhu lestvice v španski prvi ligi enajst točk prednosti pred Atleticom, je na treh od petih februarskih prvenstvenih tekmah izgubljala točke, medtem ko so bili Madridčani stoodstotni, tako da jih ima zdaj le še pet.

Katalonci z Lionelom Messijem na čelu kar naenkrat trepetajo za lovoriko za španskega prvaka, za katero so v klubskih vitrinah že delali prostor. Toliko bolj zaradi tega, ker v goste v nedeljo ob 16.15 prihaja prav Atletico. Morebitna zmaga gostov bi pomenila, da bi se Atletico Barceloni približal na vsega dve točki zaostanka. Enajst tekem pred koncem sezone bi bilo prvenstvo močno ogroženo. Toliko bolj zaradi tega, kar Barcelono čakajo še hudi boji v ligi prvakov, ki je vsekakor zahtevnejše tekmovanje od lige Europa, v kateri bo skušal do konca iti Atletico.

Ta je v zadnjih šestih prvenstvenih tekmah šestkrat zmagal in navdušil predvsem na zadnjih dveh. Najprej je v nedeljo v gosteh s 5:2 razbil Sevillo, potem je v sredo s 4:0 odpravil Leganes. Zastrašujoča je tudi forma Antoina Griezmanna, ki je eksplodiral, odkar se je v Madrid vrnil Diego Costa. Na zadnjih dveh tekmah je dosegel kar sedem golov.

Oblak še naprej navdušuje z obrambami in je z vsega enajstimi prejetimi goli na 26 tekmah še vedno vratar z najmanj prejetimi goli v ligi. Ob tem je zbral 71 obramb. Tudi to je podatek, ki hrabri slovenskega vratarja in soigralce v lovu na enajsti prvenstveni naslov in prvega po letu 2014. Oblak ga v Madridu še ni osvojil.

Toda Barcelona ima tudi razlog za optimizem. V tej sezoni v prvenstvu še ni izgubila. Prav tako jo hrabri, da Atletico na njenem štadionu ni zmagal že 17 tekem zapored. Nazadnje mu je to uspelo februarja 2006. Takrat je Oblak še obiskoval osnovno šolo in igral za pionirje Olimpije, takrat 18-letni Messi pa je bil pri osmih golih v dresu Barcelone. Danes jih ima 538.

Kakorkoli že, v nedeljo ob 16.15 se obeta spektakel na katalonskem nogometnem svetišču, ki ga bo Oblak seveda začel od prve minute.

Vid Belec: s Sampdorio ga v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 15. uri čaka gostovanje pri Atalanti v Bergamu, kjer bo tekmo skorajda zagotovo spet začel na klopi gostov in čakal na priložnost za debi med vratnicama velikana iz Genove.

Jan Koprivec: po katastrofalnem nizu, ki je odnesel tudi prejšnjega trenerja Luko Elsnerja, je s Pafosom v ciprski ligi padel v ligo za obstanek (12 prvoligašev se je razdelilo na dva dela). Začel jo bo na tretjem mestu (šesto vodi v drugo ligo) in z nedeljskim gostovanjem (17.00) pri četrtouvrščenem Nea Salamisu.

Branilci:

Po zimskem premoru se v Rusiji v akcijo vrača tudi Bojan Jokić. Foto: Getty Images Boštjan Cesar: kapetan Slovenije in rekorder po številu nastopov v reprezentanci, čigar nadaljnja reprezentančna prihodnost je še vedno v zraku, bo s Chievom v nedeljo ob 15. uri v prvi italijanski ligi gostil Sassuolo. V letošnjem letu je v prvenstvu na sedmih tekmah odigral le en polčas. Tudi tokrat naj bi tekmo začel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: po tem, ko se je zelo izkazal v krstni sezoni v ligi MLS v dresu New England Revolution in bil po izboru navijačev celo najboljši posameznik sezone, bo novo sezono, v kateri nima več statusa tujca, začel v nedeljo ponoči ob 1. uri po srednjeevropskem času z gostovanjem pri ekipi Philadelphia Union. Tudi v novi sezoni bi moral biti eden pomembnejših v moštvu. Tekmo naj bi začel v prvi postavi gostov.

Bojan Jokić: po trimesečnem premoru v elitni ruski premier ligi, v kateri je z Ufo trenutno na šestem mestu, bo drugi del prvenstvene sezone začel v nedeljo ob 12. uri z domačo tekmo proti Dinamu iz Moskve. Igral naj bi od prve minute.

Miha Mevlja: z Zenitom bo tudi on rusko premier ligo nadaljeval ta konec tedna in pred tekmeci bo v prednosti. Zenit je namreč dve tekmi letos že odigral v ligi Europa in bil uspešen. Zdaj ga z Zenitom v prvenstvu, v katerem je prezimil na drugem mestu, v soboto ob 14.30 čaka domača tekma z Amkarjem Permom. Igral naj bi od prve minute.

Aljaž Struna: s Palermom je v drugi italijanski ligi med tednom zmagal prvič po negativnem nizu štirih tekem brez zmage, po katerem je s prvega zdrsnil na tretje mesto, zdaj bo skušal zmagati še drugič in še naprej dihati za ovratnik Empoliju Mihe Zajca in Frosinoneju Luke Krajnca, ki zasedata prvi dve mesti. Ti ob koncu sezone prinašata neposredno uvrstitev v prvo ligo. Palermo tokrat v soboto ob 15. uri čaka gostovanje pri nekdanjem velikanu italijanskega nogometa Parmi.

Miral Samardžić: z Anžijem Mahačkalo, ki je v ruski premier ligi trenutno predzadnji in ga čaka trd boj za obstanek, bo drugi del sezone začel že v petek ob 17.30, ko bo na domačem štadionu čaka tekma proti Rubinu Kazanu. Tekmo naj bi po nekaterih informacijah začel na klopi.

Nejc Skubic: Konyaspor se krčevito bori za obstanek v prvi turški ligi. Trenutno je na 16. mestu, ki ob koncu sezone prinaša izpad, a ima isto število točk kot klub, ki je mesto višje. V nedeljo ob 14. uri ga čaka domača tekma proti Malatyasporju, ki je deveti. Slovenski bočni branilec, ki je v tej sezoni s šestimi prvenstvenimi goli celo najboljši strelec svojega kluba, naj bi tudi tokrat seveda igral od prve minute.

Valter Birsa ima težave z zdravjem, zato za Chievo tokrat drugič zapored naj ne bi igral. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: pri nedeljski (15.00) domači tekmi Chieva proti Sassuolu v prvi italijanski ligi naj ne bi sodeloval, saj ima težave s poškodbo in še ni nared za igro. Take so vesti, ki prihajajo z Apeninskega polotoka.

Rene Krhin: na zadnjih treh tekmah Nantesa ni igral, mesto na klopi naj bi ga čakalo tudi v nedeljo ob 20. uri, ko bo s soigralci gostoval pri Marseillu. Ker je Nantes, ki je na šestem mestu, na zadnjih štirih tekmah v prvenstvu osvojil samo dve točki, navijači zahtevajo spremembe. Morda bo zaradi tega dobil priložnost.

Jasmin Kurtić: s Spalom si je prejšnji teden priboril pomembno zmago v boju za obstanek in se Crotoneju na 17. mestu, ki zagotavlja obstanek, približal na vsega točko. Zdaj se bo z zmago na sobotni tekmi (15.00) proti Bologni, ki je na 12. mestu, skušal prebiti na mesta, ki ob koncu sezone pomenijo obstanek med elito. Belokranjec, ki je v klub prišel januarja, naj bi igral od prve minute.

Jan Repas: na zadnjih devetih prvenstvenih tekmah Caena je odigral vsega šest minut, zaradi česar je lahko zaskrbljen - tako kot novi selektor, ki je zagotovo računal nanj. Caen v prvi francoski ligi v nedeljo ob 15. uri čaka domača tekma proti Strasbourgu, nekdanji član Domžal pa naj bi tekmo spet začel na klopi.

Rajko Rotman: s sedmouvrščenim Götzepejem ga v prvi turški ligi v soboto ob 14. uri čaka gostovanje pri njegovem nekdanjem klubu Istanbulu Basaksehirju, pri katerem je začel turško nogometno odisejado, ki zdaj traja že četrto leto. Tekmo proti klubu, ki se bori za naslov in je na vrhu lestvice izenačen z Galatasarayjem, naj bi začel na klopi gostov.

Benjamin Verbič: po tem, ko je v prejšnjem krogu Dinamo Kijev nepričakovano izgubil in zdaj za vodilnim Šahtarjem Doneckom na drugem mestu zaostaja za šest točk, se bo v nedeljo ob 16. uri skušal odkupiti z zmago nad Zoryjo, ki je na četrtem mestu. Vojničan se je v prejšnjem krogu, ko je za Dinamo, kamor je prišel pozimi, prvič nastopil od prve minute, izkazal s podajo in naj bi bil tudi tokrat v začetni enajsterici.

Tim Matavž se po štirih tekmah suspenza v majici Vitesseja vrača v akcijo na Nizozemskem. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: z Jagiellonio Bialystok je v torek navdušil, premagal Legio v Varšavi in se ji na prvem mestu v lovu na zgodovinski naslov prvaka oddaljil za tri točke. Odkar je prišel v klub, je izkušeni slovenski napadalec na vseh štirih tekmah igral in zmagal. Dosegel je en gol, novega bo skušal zabiti v ponedeljek, ko ga s soigralci ob 18. uri čaka domača tekma z Wislo Krakov, ki je trenutno na šestem mestu. Pričakujemo ga lahko v prvi postavi.



Josip Iličić: potem ko je v kratkem času izpadel najprej iz lige Europa in med tednom še iz italijanskega pokala, se bo lahko z Atalanto, ki je trenutno osma, osredotočil le na prvo italijansko ligo. V nedeljo ob 15. uri ga čaka domača tekma s Sampdorio. Igral naj bi od prve minute.

Tim Matavž: odslužil je štiri tekme kazni zaradi rdečega kartona in se vrača v moštvo sedmouvrščenega Vitesseja. Že takoj za začetek ga čaka poslastica, s soigralci bo v Arnhemu gostil Ajax. Tekma se začne v nedeljo ob 14.30.

Andraž Šporar: s Slovanom Bratislavo, ki je na drugem mestu, ga v prvi poljski ligi v nedeljo ob 14. uri čaka gostovanje pri sedmouvrščeni Nitri. Ljubljančan, ki je na Slovaško prišel pozimi in so ga najavili kot veliko okrepitev, na prvih dveh tekmah ni zadel in upa, da bo prvenec dočakal tokrat.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

