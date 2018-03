Hrvaška se klanja kralju Matjažu Keku

Novi mejnik trenerja Rijeke

Ko je Matjaž Kek 27. februarja 2013 prevzel Rijeko, je nogometni ponos Kvarnerja vstopil v obdobje, v katerem si ni povrnil le mesta na evropskem zemljevidu, ampak je dočakal sanje številnih generacij navijačev, saj je postal državni prvak. Uspel mu je dosežek, ki je na Hrvaškem ob popolni prevladi zagrebškega Dinama mejil na nemogoče. To pa še zdaleč ni vse.

Rekord je iz tedna v teden daljši

Rijeko je trikrat popeljal v skupinski del evropske lige. Foto: Guliver/Getty Images Mariborčan je trener Rijeke že pet let zapored. Čeprav je doživel nekaj kriznih obdobjih, v katerih se je njegov stolček že nevarno tresel, ga je predsednik Damir Mišković vedno podprl in poskrbel, da je Kek postavil nov rekord. Postal je trener, ki je v zgodovini hrvaškega prvoligaša najdlje sedel na stolčku. Rekord je iz tedna v teden daljši, saj je nekdanji slovenski selektor trdno v sedlu reškega kluba.

V soboto je na Rujevici premagal zagrebško Lokomotivo (3:1), dosegel že 110. zmago v hrvaškem prvenstvu in Rijeko utrdil na tretjem mestu. Kek si lasti tudi rekord največjega števila tekem v evropskih tekmovanjih, ki jih je vodil s hrvaškim klubom, tako da je obdobje, odkar deluje na Hrvaškem, zaznamoval kot še nihče pred njim. Postal je kralj rekordov.

Goste iz Zagreba zabolel poraz

Ko je v soboto premagal Lokomotivo, si je pošteno oddahnil. Dvoboj s tekmecem, ki mu je v preteklosti že večkrat prekrižal načrte, ni potekal po željah gostiteljev. Pri rezultatu 1:1 je imel napadalec zagrebškega kluba, ki sodeluje z vodilnim Dinamom, veliko priložnost za vodstvo Lokomotive. Ivan Krstanović, pred leti je nosil tudi dres Rijeke, vendarle ni zadel cilja.

Vrhunci srečanja na Reki:

Ostalo je pri 1:1, nato pa je Rijeka v zadnjih 15 minutah z dvema zadetkoma odpravila vse dvome o zmagovalcu. "Ta poraz boli. Nismo si ga zaslužili," je bil po dvoboju prepričan trener Lokomotive Goran Tomić. Na Rujevici je ostal brez točk in po koncu srečanja segel v roke Keku, večkratnemu rekorderju 1. HNL.

Zmaga, nabita s čustvi

Zmaga nad Lokomotivo je nosila ogromen čustveni pečat. Foto: Žiga Zupan/Sportida Zmaga je bila posebna, saj se je najbolj priljubljen in spoštovan Slovenec na Hrvaškem z njo uvrstil med pet najuspešnejših trenerjev v hrvaškem prvenstvu.

"To je bila zmaga, ki prinaša užitek in je nabita s čustvi. Velike čestitke igralcem. Zasluženo smo zmagali. Tekma je bila zanimiva, bilo je veliko priložnosti na obeh straneh. Na koncu nas je nagradila želja po zmagi, ki je bila ogromna zlasti v drugem polčasu," se je Štajerec zahvalil igralcem za predstavo, nato pa našteval razloge, zakaj je zmaga nad Lokomotivo tako posebna.

"Danko Matrljan (njegov 58-letni pomočnik pri Rijeki, op. p.) je proslavljal rojstni dan, Ivan in Ana Mance (pomočnik športnega direktorja in njegova žena, op. p.) sta dobila sina, Korado (športni novinar in radijski komentator Korado Vojnović, ki je umrl pred dvema tednoma, op. p.) nas je gledal od zgoraj, zaskrbljen za našo usodo. Hvala tudi občinstvu," je dejal Kek, nato pa priznal, da mu godi novi mejnik.

Uživa ob vsaki zmagi, vsakem trenutku na treningu

V sredo ga čaka nova poslastica, hrvaški derbi z vodilnim Dinamom, za katerim zaostaja 15 točk. Foto: Guliver/Getty Images Postal je šele peti trener hrvaškega kluba, ki je v prvi ligi pozdravil kar 110 zmag. Za absolutnim rekorderjem Stankom Mršićem (156) zaostaja še ogromno, a bi lahko s podobnim učinkom v dveh ali treh sezonah prekosil tudi njega.

Kek ima z naskokom najboljši odstotek uspešnosti, saj je za uvodnih 100 zmag potreboval le 158 tekem. Prejšnji rekord je bil v rokah nekdanjega zvezdnika splitskega Hajduka Zorana Vulića, ki se je v klub stotih zmag vpisal na 166. tekmi. Vsi preostali so za prvo zmagovalno stotico potrebovali več kot 200 tekem …

"Veliko mi pomeni številka 110. Uživam ob vsaki zmagi, vsakem trenutku na treningu. Uživam, ko lahko delam tisto, kar želim. Smisel svojega življenja vidim na igrišču. Je pa tako, da je za vsako zmago zaslužnih več ljudi. Tekme ne more dobiti posameznik. Hvala vsem, da me podpirajo in da še niso obupali nad menoj," se je zahvalil vsem, s katerimi sodeluje pri Rijeki in kuje načrte za prihodnost.

"Številke so pomembne za vas novinarje, sam pa moram živeti za sedanjost in se pripravljati na jutri," je poudaril, da noče živeti na krilih starih lovorik, ampak ga zanimajo nove zmage. Lepo priložnost za nov podvig bo imel že v sredo, ko bo v prestavljenem derbiju na Rujevici gostil vodilni Dinamo. Ponuja se priložnost za 111. zmago!