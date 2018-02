Nočna mora Slovenca v Avstraliji

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaža Keka čaka težka naloga. Navijači Rijeke trepetajo pred devetim prvenstvenim porazom sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: prejšnji konec tedna je z Rijeko doživel že osmi prvenstveni poraz v sezoni in z Rijeko padel na četrto mesto prvenstvene lestvice, v nedeljo pa ga čaka zelo zahtevna naloga. V goste k hrvaškemu prvaku prihaja Dinamo Zagreb, ki premočno vodi na lestvici in ima pred Rečani že kar 15 točk prednosti. Tekma se začne ob 17. uri.

Slaviša Stojanović: latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa izgubil v finalu. Ali bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne marca, še ni znano.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak med vratnicama Atletica gola ni prejel že 467 minut. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: prvič, odkar je pozimi prišel iz Beneventa, bo imel priložnost, da debitira v dresu Sampdorie, saj je odslužil kazen zaradi rdečega kartona. Moštvo iz Genove bo v nedeljo v prvi italijanski ligi gostilo Udinese. Izkušeni slovenski vratar naj bi tekmo začel na klopi.

Jan Koprivec: s Pafosom, ki v prvi ciprski ligi vse bolj tone proti dnu, trenutno je deveti, bo v nedeljo ob 17. uri gostil petouvrščeni AEK iz Larnake.

Jan Oblak: med vratnicama Atletica gola ni prejel niti na četrtkovi tekmi proti Köbenhavnu v ligi Europa, tako da je niz nepremaganosti podaljšal na že kar 467 minut.

Na 24 tekmah prve španske lige do zdaj je prejel le devet golov in po tej statistiki je najboljši vratar v ligi.

Zdaj ga v nedeljo ob 20.45 čaka zahtevna naloga, gostovanje na štadionu Ramona Sancheza Pizjuana pri Sevilli, ki je v dobri formi. To je pokazala na tekmi lige prvakov proti Manchester Unitedu in tudi na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah, na obeh je zmagala.

Sevilla je sicer na petem mestu lestvice, medtem ko Atletico še vedno vztraja kot najbližji zasledovalec vodilne Barcelone, za katero na drugem mestu zaostaja za sedem točk. Na vseh zadnjih štirih prvenstvenih tekmah je zmagal.

Miha Mevlja se je letos še izkazal v ligi Europa, medtem ko na začetek prvenstva v Rusiji še čaka. Foto: Reuters

Branilci:

Boštjan Cesar: s Chievom ga v nedeljo ob 15. uri v prvi italijanski ligi čaka gostovanje pri Fiorentini. Kapetan Slovenije naj bi tekmo tudi tokrat začel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: po tem, ko se je zelo izkazal v svoji krstni sezoni v ligi MLS v dresu New England Revolution in bil celo izbran za najboljšega posameznika sezone po izboru navijačev, je zdaj v zaključnem delu priprav na novo sezono, ki se bo začela že čez teden dni. Soigralcem se je na pripravah na novo sezono priključil z enotedensko zamudo, saj je v Sloveniji, kjer smo ga opazili tudi na eni izmed tekem slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v futsalu, urejal podrobnosti za ureditev zelene karte, ki jo je potem tudi dobil. To pomeni, da v ZDA ne bo več imel statusa tujca, česar so se razveselili tudi njegovi delodajalci.

Bojan Jokić: tudi on je z Ufo v zaključnem delu priprav na drugi del sezone v ruski premier ligi, ki se bo začel v začetku marca.

Miha Mevlja: z Zenitom bo tudi on rusko premier ligo nadaljeval v začetku marca, a je že v pogonu. Odigral je dve tekmi v ligi Europa, v kateri se je s soigralci uvrstil v osmino finala. Na obeh tekmah proti Celticu je igral.

Aljaž Struna: Palermo je bil večji del sezone na prvem mestu italijanske drugoligaške lestvice, a nato v zadnjem času nanizal serijo neuspešnih rezultatov in je zdaj tretji, za drugim mestom, ki prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo ob koncu sezone, pa zdaj zaostaja za pet točk. Razočaral je tudi v soboto, ko je brez zadetkov remiziral v gosteh pri Pro Vercelliju, ki je pri dnu lestvice. Pirančan je tudi tokrat igral vso tekmi in prejel rumen karton.

Miral Samardžić: tudi on je z Anžijem Mahačkalo v zaključnem delu priprav na drugi del sezone v ruski premier ligi, ki se bo začel v začetku marca.

Nejc Skubic: s Konyasporom je bil v prvi turški ligi na delu že v petek in v gosteh pri Akhisar Belediyesporju izgubil z 0:4. Odigral je vso tekmo in prejel rumeni karton.

Jasmina Kurtića v dresu Spala čaka zelo pomembna tekma v boju za obstanek v prvi italijanski ligi. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: na nedeljskem gostovanju Chieva v prvi italijanski ligi pri Fiorentini (15.00) naj bi igral od prve minute.

Rene Krhin: v prvi francoski ligi bo Nantes v soboto ob 20. uri gostil Amiens. Izkušeni slovenski vezist naj bi tudi tokrat tekmo začel na klopi.

Jasmin Kurtić: s Spalom ga v nedeljo ob 12.30 čaka zelo pomembna tekma v boju za obstanek, gostoval bo pri Crotoneju. Tudi tokrat naj bi Belokranjec, ki je v klub prišel pozimi kot velika okrepitev, igral od prve minute.

Jan Repas: po tem, ko je na zadnjih osmih prvenstvenih tekmah odigral vsega šest minut, ne gre pričakovati, da bo v soboto ob 20. uri, ko bo Caen v prvi francoski ligi gostoval pri Dijonu, drugače. Iz Francije pričakovano prihajajo informacije, da bo tekmo začel na klopi.

Rajko Rotman: v prvi turški ligi bo z Götzepejem dejaven v nedeljo, ko bo ob 14. uri gostil Sivasspor. Po nekaterih informacijah naj bi tekmo začel na klopi, a tako je bilo tudi pred tednom dni, pa je bil potem na igrišču od prve do zadnje minute.

Benjamin Verbič: med tednom v ligi Europa, v kateri je bil njegov Dinamo Kijev uspešen, ni igral, bo pa zato na priložnost za igro upal v nedeljo, ko bo Dinamo v ukrajinski premier ligi gostoval pri ekipi Veres Rivne.

Josip Iličić je na tekmah proti Borussii Dortmund navdušil. Se lahko podobno zgodi tudi proti Juventusu? Foto: Reuters

Napadalci:

Roman Bezjak: ob tretjem nastopu v majici Jagiellonie Bialystok je dosegel prvi gol in pomagal soigralcem do petkove zmage s 4:1 nad Lechio Gdansk. Pred okoli šest tisoč navijačev so presenetljivo povedli gostje, a so nato domači že v prvem polčasu dosegli preobrat. V 42. minuti je, ko se je dobro znašel v nasprotnikovem kazenskem prostoru, za 2:1 zadel prav izkušeni slovenski napadalec, ki je na Poljsko iz Nemčije prišel pozimi.

Na igrišču je prebil 67. minut. Ko je šel na klop, je bil izid 3:1. Jagiellonia se je s to zmago vsaj za en dan povzpela na vrh poljske prvoligaške lestvice.

Josip Iličić: v zadnjih desetih dneh je odigral dve tekmi proti velikanu evropskega nogometa Borussii Dortmund in se izkazal. Zabil je dva gola, ob tem pa pokazal še nekaj mojstrovin. Zdaj bo imel priložnost, da jo zagode še enemu nekdanjemu evropskemu prvaku. Z Atalanto ga namreč v prvi italijanski ligi v nedeljo ob 18. uri čaka gostovanje pri Juventusu. V Torinu naj bi igral od prve minute.

Tim Matavž: oddelal bo še zadnjo v nizu štirih tekem suspenza, ki ga je dobil zaradi udarca nasprotnikovega igralca. Vitesse bo v prvi nizozemski ligi v soboto ob 20.45 gostoval pri VVV Venlu.

Andraž Šporar: po tem, ko je prejšnji teden debitiral v dresu Slovana iz Bratislave, a gola ni dočakal, bo na prvenec v dresu tega slovaškega prvoligaša upal v nedeljo ob 14. uri, ko ga na domačem štadionu čaka derbi proti Žilini, ki je trenutno druga. Slovan je tretji.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Rdeč karton Džengisa Čavuševića:

Dzengis Cavusevic was sent off after this altercation with Rhys Williams.https://t.co/3BdjTNU9zf — FOX SPORTS Football (@FOXFootballLive) February 24, 2018

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: