Nepremagljivi Jan Oblak je preigraval, kot da bi bil Leo Messi #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Kaj se dogaja s slovenskimi nogometaši in trenerji na delu v tujini v nedeljo? V Španiji je spet navdušil Jan Oblak, a tokrat ne z obrambami, ampak z nevsakdanjim in vratolomnim preigravanjem. V Ukrajini je debi v dresu kijevskega Dinama dočakal Benjamin Verbič. Haris Vučkić se je vpisal med strelce na Nizozemskem, Robert Berić pa v Franciji.

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: potem ko je v prvi letošnji prvenstveni tekmi navdušil in s 4:0 premagal Istro, je v soboto v hrvaškem prvenstvu z 1:2 izgubil v gosteh pri Osijeku in zdrsnil na četrto mesto na lestvici. Rijeka, ki brani naslov, je tako v 22 tekmah doživela že osmi prvenstveni poraz. V prejšnji sezoni je na 36 tekmah izgubila le dvakrat.

Slaviša Stojanović: latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne marca.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak tokrat ni navdušil z obrambami, ampak kar z vratolomnim preigravanjem. Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: še naprej zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil še kot član Beneventa, nima pravice nastopa za svoj novi klub v prvi italijanski ligi Sampdorio. Ta bo tokrat v nedeljo ob 20.45 gostovala pri vročem Milanu.

Jan Koprivec: s Pafosom je v prvi ciprski ligi v nedeljo z 1:1 remiziral v gosteh pri Doxi. Branil je vso tekmo.

Jan Oblak: Škofjeločan je še 16. na 24 prvenstvenih tekmah ostal nepremagan pri nedeljski zmagi Atletica Madrida nad Athletic Bilbaom z 2:0 na štadionu Wanda Metropolitano, kar pomeni, da je nepremagan že 377 minut v nizu. Slovenski vratarski zvezdnik, ki spada med najboljše na svetu, je na 24 tekmah prejel le devet golov, kar znese vsega 0,375 gola na tekmo.

Tokrat prav veliko dela ni imel, gostje niti enkrat niso merili v njegova vrata. Je pa zato navdušil s preigravanjem nasprotnikovih nogometašev, ki se ga ne bi sramoval niti zvezdnik Barcelone in po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov Lionel Messi.

Preigravanje Jana Oblaka:

Pravzaprav je bila to sprva Oblakova napaka, vratarju Atletica je namreč pobegnila žoga izven svojega kazenskega prostora, a se je iz zagate rešil v slogu najboljših driblerjev na svetu. Najprej je preigral enega igralca Athletica, posebej navdušujoče pa je bilo predvsem njegovo preigravanje drugega nesrečnega gosta.

Antonio Delamea Mlinar je pridobil zeleno karto in v ZDA ne bo imel več statusa tujca. Foto: Vid Ponikvar

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo je po desetih prvenstvenih tekmah brez zmage le prišel do polnega izkupička in v soboto doma z 2:1 premagal Cagliari. Žal brez pomoči slovenskega kapetana, ki si je tekmo tudi tokrat ogledal s klopi.

Antonio Delamea Mlinar: po tem, ko se je zelo izkazal v svoji krstni sezoni v ligi MLS v dresu New England Revolution in bil celo izbran za najboljšega posameznika sezone po izboru navijačev, se zdaj s klubom pripravlja na novo sezono, ki se bo začela v začetku marca. Soigralcem se je na pripravah na novo sezono priključil z enotedensko zamudo, saj je v Sloveniji, kjer smo ga opazili tudi na eni izmed tekem slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v futsalu, urejal podrobnosti za ureditev zelene karte, ki jo je potem tudi dobil. To pomeni, da v ZDA ne bo več imel statusa tujca, česar so se razveselili tudi njegovi delodajalci.

I guess I’m half American now 🤗😉🇺🇸 https://t.co/HZUrDAqmm2 — Antonio Delamea M (@antonio_delamea) 10 February 2018

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca, v 21. krogu gostila moskovski Dinamo.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca. V četrtek je z Rusi zaigral v ligi Europa in Zenitu pomagal pri porazu z 0:1 v gosteh pri Celticu.

Aljaž Struna: s Palermom, ki je bil še pred kratkim na vrhu drugoligaške lestvice, je v soboto še tretjič zapored izgubil, potem ko je s soigralci z 0:1 klonil v gosteh pri Perugii. Igral je vso tekmo.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: čeprav naj bi imel težave s poškodbo, se je v petek pojavil v prvi enajsterici Konyasporja, ki je v prvi turški ligi doma z 1:1 remiziral proti velikemu Bešiktašu. Igral je vso tekmo.

Benjamin Verbič je prvič nastopil v majici kijevskega Dinama, ki je zanj pozimi odštel štiri milijone evrov. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: pri sobotni domači zmagi Chieva v prvi italijanski ligi nad Cagliarijem z 2:1 je sodeloval 70 minut. Vsi trije goli na tekmi so padli po njegovem odhodu na klop.

Rene Krhin: Nantes je v prvi francoski ligi v nedeljo z 1:1 remiziral v gosteh pri Nici. Slovenski vezist ni igral. Vso tekmo je presedel na klopi za rezerviste.

Jasmin Kurtić: s Spalom je v prvi italijanski ligi v nedeljo z 0:1 izgubil v gosteh pri vodilnemu Napoliju. Igral je vso tekmo in prejel rumeni karton.

Jan Repas: s svojim klubskim statusom ne more biti zadovoljen, saj tudi tokrat, ko je v prvi francoski ligi Caen v soboto z 2:2 remiziral proti Rennesu, ni dobil priložnosti za igro. Na zadnjih osmih prvenstvenih tekmah je igral vsega šest minut.

Rajko Rotman: Gotzepe bo v prvi turški ligi na delu šele v ponedeljek, ko bo ob 18. uri gostoval pri Genclerbirligiju. Po vesteh, ki prihajajo iz Turčije, naj bi Mariborčan tekmo začel na klopi gostov.

Benjamin Verbič: potem ko na četrtkovi tekmi Dinama Kijeva v ligi Europa ni imel pravice nastopa, saj je v tem tekmovanju v tej sezoni že igral za Köbenhavn, je v dresu kluba, ki je zanj pozimi odštel štiri milijone evrov, debitiral na prvi prvenstveni tekmi drugega dela sezone. V nedeljo je Dinamo v Kijevu z 1:0 premagal Olimpic Doneck. Na igrišče je vstopil v 53. minuti, ko je bil na semaforju že izpisan končni izid.

Potem ko je v četrtek zabil dva gola proti Borussii Dortmund, je Josip Iličić proti Fiorentini igral le 20 minut. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: po debiju v dresu novega kluba Jagiellonie Bialystoka, ki ga je dočakal v začetku tega tedna, je tokrat prvič zaigral še pred domačimi navijači. V soboto je izkušeni slovenski napadalec Jagiellonii pomagal do zmage v prvi poljski ligi z 1:0 nad Cracovio in bil eden izmed junakov. Prispeval je podajo za edini gol na tekmi, ki je padel po 60 minutah igre. Igral je do 69. minute in prejel tudi rumeni karton.

Josip Iličić: sijajno formo je v četrtek potrdil z dvema zadetkoma v mreži Borussie Dortmund na napornem gostovanju v Nemčiji v ligi Europa. V nedeljo se je v prvi italijanski ligi pomeril z nekdanjim klubom Fiorentino in remiziral z 1:1. Trener ga ni uvrstil v začetno postavo. V igro je vstopil v 70. minuti, ko je bil rezultat že 1:1.

Tim Matavž: oddelal je tretjo v nizu štirih tekem suspenza, ki ga je dobil zaradi udarca nasprotnikovega igralca. Vitesse je v prvi nizozemski ligi v soboto gostil Excelsior in izgubil z 1:2.

Andraž Šporar: v nedeljo je debitiral v dresu slovaškega prvoligaša Slovana iz Bratislave, h kateremu je prišel pozimi. Z 1:1 je remiziral v gosteh pri Zemplinu iz Michalovcev. Igral je 63 minut. Ko je odšel na klop, je Slovan zaostajal z 0:1.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Gol Roberta Berića:

Gol Harisa Vučkića: