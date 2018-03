Nova mojstrovina Jana Oblaka, ki odmeva v Španiji #video

Je podaljšal pogodbo z Atleticom ali ne?

Slovenski vratar Jan Oblak, ki brani za Atletico Madrid, je v sredo na tekmi 26. kroga španskega prvenstva zaklenil vrata in še enkrat dokazal, da spada med najboljše čuvaje mreže na svetu. Rdeče-beli so na krilih Antoina Griezmanna nadigrali Leganes (4:0), Škofjeločan pa je že 17. v tej sezoni ostal nepremagan. V izdihljajih srečanja je navdušil, ko je ustavil nevaren strel Bustinze.

Jan Oblak je ponovno zadržal mrežo nedotaknjeno v španskem prvenstvu in ohranil vodstvo v točkovanju za dobitnika nagrade zamora. Foto: Guliver/Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Atleticom je pomemben teden. V sredo je osrečil navijače in na Wanda Metropolitanu po zaslugi razigranega strelca Antoina Griezmanna, ki je v polno zadel kar štirikrat, napolnil mrežo Leganesa (4:0). Trener Diego Simeone je bil ponovno zadovoljen z učinkom v obrambi, ki ni klonila niti enkrat.

To se je v tej sezoni zgodilo že 17., navijači pa so po dvoboju znova poveličevali sposobnosti Jana Oblaka. Slovenski reprezentančni vratar proti Leganesu ni imel veliko dela, v izdihljajih srečanja, ko je Atletico že vodil s 4:0, pa je mojstrsko ubranil strel Unaija Bustinze Martineza in se vpisal v zgodovino.

Izjemno posredovanje Jana Oblaka v izdihljajih srečanja v Madridu:

Y Jan Oblak a lo suyo 👐🏻⚽️⛔️#Atleti pic.twitter.com/8xDnfPZ9AC — Carlos Hierro (@CarlitosHierro) February 28, 2018

To je bila že njegova 63. tekma španskega prvenstva, na kateri mu ni bilo treba iti po žogo v mrežo. S tem je na večni klubski lestvici prehitel legendarnega argentinskega vratarja Edgarda Madinabeytio, ki je med letoma 1958 in 1967 v la ligi ostal nepremagan na 62 tekmah.

Oblak je poskočil na drugo mesto. V hrbet gleda le še Špancu Abelu Resinu, ki je zadržal mrežo nedotaknjeno na 95 tekmah. Če bo 25-letni Škofjeločan ostal zvest rdeče-belim vsaj še nekaj sezon, bi lahko padel tudi mejnik, ki ga je nekdanji ljubljenec navijačev Atletica postavil med letoma 1986 in 1995.

AS: Oblak ni podaljšal pogodbe

Mrežo Leganesa je kar štirikrat zatresel Antoine Griezmann in dal misliti obrambi Barcelone, ki bo imela z njim opravka na nedeljskem derbiju na Camp Nouu. Foto: Reuters O tem, kakšna bo usoda Oblaka po sezoni 2017/18, v kateri se Atletico še poteguje za španski naslov (vodilni Barceloni, s katero se bo pomeril v nedeljo, se je v sredo s tekmo več približal na štiri točke zaostanka), hkrati pa spada med osrednje favorite za osvojitev evropske lige, je pred kratkim spregovoril predsednik Enrique Cerezo. V pogovoru za Radio Marca je namignil, da je Oblak že podaljšal pogodbo z Atleticom. Aktualna traja do leta 2021, v njej pa njegova odkupna klavzula znaša sto milijonov evrov.

Španski športni dnevnik AS je prepričan, da Oblak še ni podaljšal pogodbe, ampak je imel predsednik v mislih podaljšanje pogodbe med Slovencem in španskim velikanom iz leta 2016. Če je to res, kar naj bi jim potrdil tudi vir iz vodstva kluba, lahko poleti pričakujemo pester lov evropskih velikanov na Oblaka.

Otoški mediji ne skrivajo, da se za Oblaka zanimata tako Arsenal kot Liverpool, na dan pa so po poročanju angleškega časnika Express prišle tudi informacije, da je bil lani poleti tesno povezan z Manchester Unitedom. Ta je iskal morebitno zamenjavo za Španca Davida De Geo, če bi se ta preselil k madridskemu Realu.

Nogometaši Atletica in Leganesa so se pred srečanjem z minuto molka poklonili spominu na nekdanjega španskega reprezentanta Quiniju, ki je v 68. letu umrl za posledicami srčne kapi. Foto: Reuters

Za Oblaka se po navedbah dnevnika AS poleg angleških velikanov ne zanima le še PSG, ampak tudi Juventus, čeprav v zadnjih dneh ne manjka govoric o tem, da so Parižani vrgli oko tudi na vratarja Chelseaja Thibauta Courtoisa, Oblakovega predhodnika pri Atleticu.