V Firencah je bilo čustveno, kapetan prejel še zadnji aplavz #foto

Žalna slovesnost za Davideja Astorija (1987-2018)

Na žalni slovesnosti za Davideja Astorija , ki je potekal v baziliki Svetega križa, eni največjih znamenitosti Firenc, so se zbrala številna znana nogometna imena. Skupaj s tisočimi pretresenih navijačev so se poslovila od nekdanjega kapetana Fiorentine, ki je za vedno zaspal med pripravami na nedeljsko srečanje v Vidmu.

Navijači Fiorentine so se v središču Firenc začeli zbirati že v zgodnjih jutranjih urah. Foto: Reuters

Malce pred 10. uro so pred baziliko pripeljali krsto s pokojnim nogometašem, ki so mu navzoči namenili dolg in bučen aplavz, prevzet s čustvi. Foto: Guliver/Getty Images

Foto: Guliver/Getty Images

V noči na nedeljo, ko se je Fiorentina pripravljala na gostovanje pri Udineseju, mu je zaradi srčne napake prenehalo biti srce. Umrl je med spanjem. Foto: Reuters

Francesca Fioretti, ki ima iz razmerja z Davidejem dveletno hčerko, je ostala brez srčnega izbranca. Foto: Guliver/Getty Images

Starša nekdanjega kapetana Fiorentine, ki je večji del kariere prebil na Sardiniji pri Cagliariju. Foto: Guliver/Getty Images

Nogometaši Fiorentine, ki so izgubili kapetana, nasmejanega branilca s številko 13, ki jo je klub v čast nepozabnega kapetana upokojil za vse večne čase. Foto: Reuters

Žalne slovesnosti sta se udeležila tudi nekdanji soigralec Astorija, slovenski reprezentant Josip Iličić, in legendarni nizozemski napadalec, pozneje pa trener Marco van Basten. Foto: Guliver/Getty Images

Iz Nice je prišel italijanski napadalec Mario Balotelli. Foto: Reuters

Delegacijo Juventusa, ki je v sredo zvečer v Londonu izločil Tottenham in se uvrstil med osem najboljših klubov v ligi prvakov, je vodil kapetan Gianluigi Buffon. Foto: Reuters

Prišli so tudi njegovi soigralci, med njimi branilec Giorgio Chiellini, ki ga je zelo prizadela izguba stanovskega kolega in velikega prijatelja. Foto: Reuters

Trener Juventusa Massimiliano Allegri Foto: Reuters

Iz Benetk, kjer trenira drugoligaša Venezio, je prišel legendarni golgeter Filippo Inzaghi. Foto: Reuters

Legendarni nekdanji kapetan Rome in italijanski reprezentant Francesco Totti Foto: Guliver/Getty Images

Trener milanskega Interja Luciano Spalletti Foto: Reuters

Predsednik Olimpijskega komiteja Italije Giovanni Malago Foto: Reuters

Lastnik Fiorentine Diego Della Valle in nekdanji italijanski predsednik vlade Matteo Renzi Foto: Reuters

Nekdanji italijanski reprezentant Damiano Tommasi Foto: Guliver/Getty Images

Nekdanji kapetan Interja Javier Zanetti Foto: Reuters

Federico Bernardeschi (Juventus) in Alessandro Florenzi (Roma) Foto: Reuters

Foto: Reuters

Astori bo pokopan v petek v San Pellegrinu Terme, vasi v bližini Bergama, kjer je preživljal mladost. Foto: Reuters