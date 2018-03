V srcu nogometne tragedije v Firencah #video #foto

Smrt kapetana Fiorentine Davideja Astorija

Žalostno naključje je hotelo, da smo se v Firencah in na tamkajšnjem štadionu Artemia Franchija znašli ravno na dan, ko je Toskano, Italijo in cel nogometni svet šokirala novica o nenadni smrti kapetana tamkajšnjega prvoligaša Davideja Astorija.

"Nikoli ne veš, kaj te lahko že jutri doleti v življenju. Vse se lahko spremeni v enem trenutku," je nekoč dejal Davide Astori. Če kaj, potem njegove besede potrjuje žalosten nedeljski dan.

Ob kratkem oddihu v Toskani in obisku Firenc se vsak, ki je odraščal ob mojstrovinah Gabriela Batistute in še nekaterih nogometnih ikon, ki so tlačile njegovo zelenico, seveda najprej ustavi na štadionu Artemia Franchija. Na objektu, na katerem so manjši pečat pustili tudi Jan Mlakar, Jasmin Kurtić in predvsem Josip Iličić. Zdajšnji zvezdnik Atalante iz Bergama, rojstnega kraja nesrečnega Astorija, je med letoma 2013 in 2017 za Fiorentino v 138 nastopih zabil 37 golov.

[video: 67918 / ]

Okoli 12. ure smo se sprehodili ob objektu, ki znotraj sprejme 43 tisoč gledalcev in navzven deluje, kot da nanj noben delavec roke ni položil vse od leta 1990, ko je bil prenovljen za potrebe svetovnega prvenstva v Italiji. Zgrajen je bil sicer daljnega leta 1933.

Prvi obisk Fiorentine na najbolj žalosten dan v njeni zgodovini

Šali v spomin na kapetana. Foto: Rok Viškovič Naredili smo krog in par fotografij razpadajočega objekta, ustavili smo se pred uradno trgovino čez cesto, ki je bila zaprta, in usmerili pogled proti klubskemu baru nekaj deset metrov stran.

Nič zanimivega. Nekaj najverjetneje rednih gostov, ki so zdolgočaseno posedali in se pogovarjali. Bržčas o tekmi med njihovo Fiorentino in Udinesejem, ki bi morala biti v Vidmu tri ure pozneje, ali pa o parlamentarnih volitvah, ki so ravno danes v Italiji.

Brez večjih vtisov smo se usedli v avto (na sovoznikov sedež) in na hitro preleteli novičke iz nogometnega sveta.

"Italija v šoku in solzah, kapetan Fiorentine umrl med spanjem," je bil naslov, ki nas je šokiral z ekrana mobilnega telefona. Je to sploh mogoče? Prvič v življenju v Firencah, prvič na štadionu Fiorentine in to ravno na verjetno najbolj žalosten dan v njeni zgodovini? Žal je bilo.

[video: 67921 / ]

V nogometni svet je kot strela z jasnega udarila novica o tem, da je 31-letni kapetan Fiorentine Astori nepričakovano umrl v Vidmu, kjer je njega in soigralce čakala 27. kroga prve italijanske lige. Derbi ekip s sredine lestvice proti Udineseju.

Najverjetneje je umrl zaradi zastoja srca

Predstavnik videmske policije je dejal, da je Astori skorajda zagotovo umrl naravne smrti, najverjetneje zaradi zastoja srca. Uradno bodo vzrok smrti razkrili po obdukciji, ki jo bodo opravili v Vidmu.



Pri Fiorentini so povedali, da se Astori ni pojavil na zajtrku, čeprav je bil vedno prvi. Ko so preverili, ali je v sobi, v kateri je spal sam, so ga našli mrtvega. Prvi je bil pri njem klubski maser, so še povedali pri prvoligašu iz Firenc in dodali, da ga je zadnji živega videl vratar Marco Sportiello, s katerim je večer pred tem v sobi igral video igrice.

Vrtnica pred trgovino in poljub

Trgovina Fiorentine v središču mesta. Foto: Rok Viškovič Na ulicah Firenc medtem običajen dan. Turisti so si ogledovali takšne in drugačne znamenitosti, med domačini ni bilo zaznati kakšnega posebnega razburjenja.

V uradni trgovini Fiorentine v središču mesta zgodaj popoldne prav tako ni bilo čutiti, da se je njihovemu nogometašu zgodila tragedija. Prodajalci in prodajalke so bili nasmejani, kupci prav tako. Le eden je pristopil do dresa Astorija, ki je bil razstavljen in ga poljubil.

Pred vhodom je na tleh osamljena ležala rdeča vrtnica, to pa je tudi vse. Verjetno predvsem zaradi tega, ker žalostna novica večine še ni dosegla.

Povsem drugače je bilo pred štadionom Fiorentine, na katerega smo se vrnili okoli 16. ure.

Medtem ko je bil štiri ure pred tem osamljen kot duh, so zdaj že ulice okoli štadiona, na katerem je pred 18 leti v četrtfinalu svetovnega prvenstva Argentina po enajstmetrovkah izločila Jugoslavijo, dajale vtis, kot da je na sporedu kakšna pomembna tekma.

[video: 67924 / ]

Navijači z vijoličnimi dresi in najrazličnejšimi obeležji v rokah so se zgrinjali pred štadion Artemia Franchija in se s solzami v očeh prišli pokloniti svojemu kapetanu.

Malo po 13. uri naj bi bili pred glavnim vhodom prvi žalujoči navijači, potem so se začeli zgrinjati preostali. Rože, dresi, šali, pisma in še kaj so na tla in na ograje polagali od najmlajših do najstarejših. Od tistih v kravatah do takšnih, ki na tekme verjetno hodijo z baklami skritimi v hlačah.

[video: 67922 / rok vi]

Pred štadionom je bilo okoli 16. ure že več kot tisoč navijačev, ki so obžalovali kapetanovo usodo in nemo pogledovali proti glavnemu vhodu štadiona Fiorentine.

"Adijo, kapetan!" je pisalo na velikem transparentu, ki bo verjetno še nekaj dni stal na dotrajani ograji ob štadionu. Pred njim so za red že skrbeli tudi policaji, zraven je bilo tudi nekaj televizijskih ekip.

[video: 67923 / ]

Odšel je eden od njih

"Adijo, Davide," je pisalo na enem izmed dresov. Foto: Rok Viškovič "Kakšna tragedija. Odšel je odličen nogometaš in še boljši človek. Odšel je eden izmed nas. Vedno je bil profesionalec na igrišču in prijazen ob njem. Bil je zgled vsem soigralcem in primer, kako se boriti za barve svojega kluba," nam je o nesrečnem branilcu povedal eden izmed pristaš Fiorentine, ki verjetno spadajo v tisto drugo skupino zgoraj opisanih nogometnih navijačev. Nismo želeli spraševati naprej. Ni dajal vtisa, da mu je do tega.

"Bil je zelo prijazen človek, ki si je vselej vzel čas za navijače. Bil je nogometaš, ki ni živel samo za nogomet, ampak tudi za svoje številne hobije, prijatelje in predvsem za svojo družino. Raje od česarkoli je preživljal s svojo dveletno hčerko, zdaj pa tole," je bila pretresena gospa srednjih let.

"Zasluži si, da štadion Fiorentine po novem nosi njegovo ime," je bilo vse, kar nam v solzah povedal eden izmed mlajših, ki so prišli.

V ponedeljek bi moral podpisati novo pogodbo

Vrhunec dogajanja je sledil malo pozneje, ko so se na drugi strani ob glasnem aplavzu pred štadion v Firencah iz Vidma z avtobusom pripeljali nogometaši Fiorentine in vodstvo kluba.

Prihod avtobusa z nogometaši Fiorentine:

"Težko je stati tukaj. Ko pomislim na njegovo družino in prijatelje, ne vem, kaj naj rečem. V ponedeljek bi moral podpisati novo pogodbo. Še vedno sem v šoku. Bil je pravi kapetan. Bil je več kot samo nogometaš. Ponosen sem, da sem ga poznal. Bil je prvi, ki je verjel, da se bo klub vrnil na pota stare slave. Zelo ga bomo pogrešali. Mesto in klub moramo zdaj stati trdno ob strani njegove družine," je ob tem v imenu vseh povedal predsednik kluba Andrea Della Valle.

Nanj so se spomnili tudi Slovenci, odmeva predvsem zapis Gigija Buffona

Velik transparent z napisom "Adijo, kapetan!" Foto: Rok Viškovič Od nesrečnega kapetana Fiorentine so se medtem poslovili oziroma se še poslavljajo številni akterji iz nogometnega sveta, tudi nekateri največji zvezdniki. S čustvenimi zapisi so se na družabnih omrežjih javili tudi trije zgoraj omenjeni slovenski nogometaši. Tako Iličić kot Kurtić in Mlakar so si včasih delili garderobo s preminulim nogometašem.

Še veliko bolj odmevajo besede, s katerimi se je od njega poslovil eden izmed največjih velikanov italijanskega nogometa.

"Živijo, dragi Asto. Redko javno govorim o drugih osebah, saj hočem, da moje besede sliši tisti, o katerem govorim, in ne želim, da bi se izgubile v prevodu in jih morda ne bi razumeli. Tokrat sem naredil izjemo. Želim si, da tvoja majhna punčka izve, kdo si bil. Dobra, res dobra oseba. Bil si iz nekega drugega sveta iz preteklosti, ki so ga danes na žalost mnogi pustili za sabo. Bil si eleganten, prijazen in pošten. Znal si spoštovati. Bil si eden izmed največjih športnikov, proti katerim sem igral. Počivaj v miru. Tvoj nori Gigi," je v čustvenem pismu, objavljenem na Instagramu, zapisal dolgoletni kapetan Juventusa in rekorder po številu nastopov v dresu italijanske reprezentance, legendarni vratar Gianluigi Buffon.

[video: 67919 / ]

Peticija, da po njem poimenujejo štadion

Štadion Fiorentine že vrsto let nosi ime Artemia Franchija. V Firencah rojenega nogometnega funkcionarja, ki je bil med letoma 1973 in 1983 do prav tako tragične smrti – umrl je v prometni nesreči – predsednik Uefe.



Po smrti Astorija se je med navijači Fiorentine hitro porodila ideja, da objekt poimenujejo po njem. Na spletu se je že pojavila peticija za preimenovanje štadiona, ali ji bodo v vodstvu kluba prisluhnili pa za zdaj seveda še ni znano.