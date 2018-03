Italija v šoku in solzah, kapetan Fiorentine umrl med spanjem

Tragedija, ki je spravila v solze nogometno Italijo, se je pripetila v hotelu La di Moret v Vidmu, kjer se je Fiorentina pripravlja na današnje prvenstveno srečanje z Udinesejem. Srce kapetana Fiorentine Davideja Astorija je prenehalo biti med spanjem.

"Fiorentina je globoko pretresena in prisiljena sporočiti, da je umrl njen kapetan Davide Astori," je v izjavi za javnost zapisala Fiorentina in pozvala medije k spoštovanju njegove družine pri objavljanju novic o smrti branilca, ki je za italijansko izbrano vrsto odigral 14 tekem. Klub še ni razkril vzroka smrti. Italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport namiguje, da bi lahko izgubil življenje zaradi težav s srcem.

V začetku leta je praznoval 31. rojstni dan in se s klubom dogovarjal o podaljšanju pogodbe do leta 2022. Žena Francesca Fioretti je izgubila moža, dveletna hčerka Vittoria pa očeta.

Današnji dvoboj v Vidmu je zaradi tragične smrti odpovedan. Odigran bo v drugem terminu, prav tako pa so odpovedali tudi preostale današnje tekme italijanskega prvenstva. Tekem Genova - Cagliari, Atalanta - Sampdoria, Benevento - Verona, Chievo - Sassuolo, Torino - Crotone in Milan - Inter Milano tako danes ne bo.

A post shared by James Cook (@kurtic89) on Mar 4, 2018 at 4:17am PST

