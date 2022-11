Jedi slovenskih kuharskih mojstrov v prazničnem vzdušju in za vsakogar

Miza za vsakogar ima sedišča in stojišča, ki oblikovno ponujajo vrsto tehnoloških rešitev in funkcionalnosti ter s prilagojenimi meniji za lažje razumevanje omogočajo lažjo uporabo številnim osebam z ovirami ali izzivi pri gibanju ali sporazumevanju.

Miza za vsakogar ima sedišča in stojišča, ki oblikovno ponujajo vrsto tehnoloških rešitev in funkcionalnosti ter s prilagojenimi meniji za lažje razumevanje omogočajo lažjo uporabo številnim osebam z ovirami ali izzivi pri gibanju ali sporazumevanju. Foto: Srdjan Cvjetović

Ali ste kdaj, ko ste se usedli za mizo, kjer so vas čakale kuharske mojstrovine (ali tudi vsakdanje kosilo), pomislili, kako to, za nas preprosto dejanje, izvajajo tisti z ovirami ali izzivi?

Na primer tisti, ki ne vidijo, ne slišijo, nimajo obeh rok ali se kakorkoli razlikujejo od večine, ki imamo to srečo, da se s takšnimi težavami in prepogosto žal tudi posledičnem nerazumevanju preostalih ni treba spopadati?

Majhni koraki za širše vsesplošno vključevanje

Ravno to vprašanje naslavlja Mastercardova pobuda Miza za vsakogar. Za posebno omizje s posebej zasnovanimi sedišči in stojišči, ki oblikovno ponujajo vrsto tehnoloških rešitev in funkcionalnosti, ter s prilagojenimi meniji za lažje razumevanje bodo k omizju lahko prisedli tudi slepi, nosečnice, posamezniki z gibalnimi oviranostmi, gluhi in naglušni, mame z otroki in vsi, ki se ob obisku restavracij in sicer v vsakdanjem življenju srečujejo s številnimi ovirami ali izzivi glede vključevanja.

Mastercardovo praznično vasico podpirata tudi Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana, ki sta jo uvrstila v svoj program adventnega dogajanja v slovenski prestolnici. Foto: Srdjan Cvjetović

Projekt Miza za vsakogar je Mastercard zasnoval v sodelovanju z romunsko nevladno agencijo Amais, poleg gurmanskih užitkov pa obsega pester program s področja vsesplošnega vključevanja marginalnih skupin. Takšni pogovori bodo potekali na "okrogli mizi javnega dialoga", kjer bodo gostili različne nevladne organizacije in predstavnike oseb, ki so se v življenju soočili z najrazličnejšimi izzivi.

Dodana vrednost tudi do pogosto zamolčanih ali pomanjkljivo predstavljenih družbenih izzivov

"Šele ko vsi sedemo za isto mizo, ustvarjamo priložnost medsebojnega razumevanja in dialoga, ki nas nato poveže v skupnost," je predstavitev Mize za vsakogar pospremil direktor marketinga pri Mastercard Slovenija Aleš Petejan.

"Naslovili smo širok spekter družbene vključenosti s poslanstvom, da ponesemo dodano vrednost uporabnikom, podjetjem in drugim ključnim deležnikom tudi na področje pogosto zamolčanih ali pomanjkljivo predstavljenih družbenih izzivov," mu je pritrdil poslovni direktor pri Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek.

Za ponudbo Mastercardove praznične vasice skrbijo štiri znane slovenske restavracije, ki so ponudbo in način strežbe prilagodile pouličnemu okolju. Foto: Srdjan Cvjetović

Gastronomski užitki del ljubljanske adventne ponudbe

Miza za vsakogar je del Mastercardove praznične vasice, kjer bodo vrhunski slovenski kuharski mojstri od petka, 25. novembra, to je dneva, ko se v Ljubljani prižgejo praznične luči, pa do 17. decembra, vsakič med 14. in 22. uro, na ljubljanskem Trgu francoske revolucije (pred Križankami) skrbeli za gastronomske užitke njenih obiskovalcev. Organizacijo Mastercardove praznične vasice letos podpirata tudi Mestna občina Ljubljana in Turizem Ljubljana, ki sta jo uvrstila v svoj program adventnega dogajanja v slovenski prestolnici.

Mojstri restavracij Atelje, Grič, Nonbiri Sushi in Hiša Polonka bodo v Mastercardovi praznični vasici nudili svoje mojstrsko pripravljene jedi, postrežene v pouličnih različicah. Obiskovalci se bodo kulinaričnim užitkom lahko prepustili v ogrevani loži, organizatorji pa obljubljajo, da ne bo zmanjkalo niti dobre kapljice.

Ob Mizi za vsakogar bodo pripravili tudi druge dejavnosti z namenom širšega vključevanja vseh ljudi, ne glede na njihove morebitne posebnosti. Foto: Srdjan Cvjetović

Pop-up restavracija skoraj v celoti razprodana v le nekaj urah

Na krilih odličnega odziva prejšnje Mastercardove Pop-up restavracije v avli ljubljanske glavne pošte bodo letos med 5. in 17. decembrom organizirali serijo gurmanskih večerov Mastercard Pop-up restavracije, tokrat v hotelu Antiq Palace. V glavnih vlogah bodo chefinja in chefi šestih slovenskih restavracij, katerih znanje in umetelnost so okronale tudi prestižne Michelinove zvezdice.

Sedemkrat bo tako za te večere poskrbela edina slovenska prejemnica dveh Michelinovih zvezdic in edina ženska na letošnjem seznamu desetih najboljših kuharskih mojstrov na svetu Best Chef Awards, Ana Roš iz Hiše Franko, preostale večere bodo svoje kulinarične vrhunce postregli (samostojno ali tudi v tandemih) Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu), Jorg Zupan (Atelje), Luka Košir (Grič), Jakob Pintar (TaBar) in David Žefran (Restavracija Milka).

Skoraj vsa mesta v letošnji Mastercardovi Pop-up restavraciji so razprodali že v prvih urah po objavi na spletni strani dogodka, a za obisk Praznične vasice in Mize za vsakogar pa omejitev ni.