Verbič z novim zadetkom junak napredovanja, znan je morebitni nasprotnik Olimpije #video

Benjamin Verbič je zadel tako na prvi kot na povratni tekmi in z Dinamom iz Kijeva napredoval v zadnji del kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Znana so vsa moštva, ki so se uvrstila v zadnji, sklepni del kvalifikacij za ligo prvakov. Uspešna sta bila oba Slovenca. Dinamo Kijev Benjamina Verbiča je izločil Slavijo iz Prage, Petar Stojanović pa je bil z Dinamom iz Zagreba nerešljiva uganka za Astano. Če bo Olimpija v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo izločila finski HJK Helsinki, se bo za vstop v skupinski del lige Europa potegovala s Spartakom Trnavo, ki je po podaljšku priznal premoč Crveni zvezdi.

Tudi tokrat je bil zelo razpoložen slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki je k zmagi Dinama Kijeva z 2:0 prispeval prvi zadetek. Verbič je za ukrajinsko moštvo zadel že na uvodnem srečanju, ko sta se ekipi razšli z remijem 1:1. V naslednjem krogu jih čaka bitka z nizozemskim Ajaxom.

Kako je zadel Benjamin Verbič:

Petar Stojanović je v dresu zagrebškega Dinama odigral celotno tekmo proti Astani in se na koncu s soigralci veselil zmage z 1:0. V skupnem seštevku so napredovali s 3:0. V nadaljevanju se bodo udarili z Young Boys Bern.

Če bo Olimpija uspešna, jo čakajo Slovaki

Oči Olimpijinih nogometašev so bile uprte proti obračunu med Spartakom Trnavo in Crveno zvezdo. Prva tekma se je končala z rezultatom 1:1, tudi po rednem delu povratnega srečanja je bil rezultat 1:1, tako da sta sledila podaljška. V 98. minuti je za Srbe zadel Nemanja Radonjić in odločil zmagovalca.

Če bo Olimpija v četrtek napredovala, bo njena naslednja evropska ovira Spartak Trnava. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Če bi slovenski prvak NK Olimpija v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo v četrtek izločil finski HJK Helsinki (zmaji branijo prednost 3:0), bi se za vstop v skupinski del lige Europa tako potegoval s slovaškim Spartakom iz Trnave.

Če bi Maribor izločil Glasgow Rangers, bi se v play-offu evropske lige udaril z boljšim iz obračuna med Jokićevo in Bizjakovo Ufo ter Progresom iz Luksemburga, ki se bosta v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa spopadla v četrtek. Ruski predstavnik je v prvi tekmi zmagala doma z 2:1.

Pari 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Crvena zvezda (Srb) - Red Bull Salzburg (Avz)

BATE Borisov (Blr) - PSV Eindhoven (Niz)

Young Boys Bern (Švi) - Dinamo Zagreb (Hrv)

Videoton (Mad) - AEK Atene (Grč)

Benfica (Por) - PAOK Solun (Grč)

Ajax Amsterdam (Niz) - Dinamo Kijev (Ukr)

Liga prvakov, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme):