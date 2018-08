Legendarni Anglež je hvalil Maribor in pošteno nasmejal

"Igrali smo proti ekipi, ki ima značaj ekipe v ligi prvakov in ima veliko izkušenj. Maribor je zelo dober klub, zato sem toliko bolj vesel, da je moja ekipa, v kateri je veliko novih imen, na tako zahtevni tekmi proti tako odlični ekipi pokazala pravi značaj. Ni nam bilo lahko, kar smo pričakovali, a na koncu smo prišli do uspeha, ki smo si ga tako zelo želeli. Zelo smo lahko zadovoljni," je bil po tekmi zadovoljen Steven Gerrard.

"Mariborčani so igrali zelo dobro. Niso se nas ustrašili, igrali so zelo samozavestno, zato smo trpeli. Premagali smo odlično ekipo," je še enkrat, kot ničkolikokrat do zdaj, pohvalil Maribor.

Legendarni Anglež je pohvalil svoje nogometaše in izpostavil predvsem vratarja Allana McGregorja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Škoda, da je star skorajda toliko kot je on

Pohvalil pa ni samo slovenskega podprvaka, ampak tudi svojega 36-letnega vratarja Allana McGregorja, ki je v Mariboru blestel. Poskrbel je za nekaj izjemnih obramb, v izdihljajih tekme pa se je izkazal tudi z obranjeno enajstmetrovko Marcosa Tavaresa.

"Odličen je bil. Ko igraš tako pomembne tekme, potem potrebuješ nekoga, ki te lahko izvleče iz težav. On je to danes storil. Branil je odlično, ustavil tudi enajstmetrovko in bil res dober. Škoda je le, da je star skorajda toliko, kot sem star jaz. Veliko raje bi videl, da bi imel 17 let," je z odgovorom nasmejal 38-letni dolgoletni nekdanji kapetan angleške reprezentance in Liverpoola, za katerega je odigral kar 710 tekem.

"Vse kaže, da svojim igralcem lahko zaupam. Pokazali so, da upoštevajo moje naloge, zato se nadaljevanja sezone veselim. Ne samo da dobro igramo na svojem štadionu, ampak smo pravo formo pokazali tudi drugje, ko je veliko težje," je še dejal edini nogometaš, ki je zadeval v finalih lige prvakov, pokala UEFA, angleškega pokala FA in angleškega ligaškega pokala. Vse štiri je, za razliko od angleškega prvenstva, tudi osvojil.

Nekdanji dolgoletni kapetan Liverpoola in Anglije bo Maribor pomnil po dobrem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lani je bilo 7:0, zdaj pa 0:0

Toda to so bili časi, ko je navduševal na nogometnih igriščih, zdaj pa se je preselil ob njih.

Trenersko pot je začel pri mladincih Liverpoola, s katerimi je v Maribor pripotoval lani in si s tribun ogledal rapsodijo njegove ljubljene ekipe, ki je v Ljudskem vrtu prišla do rekordne zmage s 7:0, in se letos poleti preselil k Rangersu.

Na njegovi klopi je do zdaj vodil osem tekem, šest v Evropi in dve v prvenstvu, a še ni izgubil. Štirikrat je zmagal in štirikrat remiziral.